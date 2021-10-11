В Эстонии новый президент. Вместо Кальюлайд страну возглавил Карис

В Таллинне состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного президента Алара Кариса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Карис принес в парламенте должностную присягу, и теперь считается действующим главой государства. Бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд передала преемнику государственную регалию - президентскую цепь.

"Как президент я хочу прежде всего уравновешивать, а при необходимости - и примирять. Я надеюсь, что вы уже понимаете, что, я как человек научной сферы, всегда настраиваю свои мысли и чувства на опирающийся на знания лад. В этом не только моя свобода, но и моя обязанность", - заявил Карис в речи перед парламентом.

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Касаясь внешней политики, он отметил: "Мы знаем, чего мы хотим - сильную и единодушную Европу, уверенное трансатлантическое сотрудничество".

Карис заявил, что "для Эстонии важны отношения и каналы общения со всеми ближайшими и отдаленными соседями". "Именно со всеми соседями, так как с некоторыми мы говорим о совместной деятельности в Европейском союзе, с некоторыми - об общих оборонных планах, с некоторыми - об успешных реформах правового эстонского государства, и с некоторыми о совместной деятельности по защите экологии Чудского озера, культурном сотрудничестве или совершенствовании транспортного соединения", - сказал он.

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Карис избран главой государства в парламенте 31 августа в ходе второго тура безальтернативного голосования. За него проголосовали 72 депутата из 101, для избрания ему было необходимо получить не менее 68 голосов. В первом, также безальтернативном туре голосования, он набрал 63 голоса. Карис станет пятым президентом после восстановления независимости Эстонии в 1991 г. Президент в Эстонии избирается на пятилетний срок.

Карис родился 26 марта 1958 года в Тарту. В 1981 году закончил ветеринарный факультет Тартуской сельскохозяйственной академии, известен как ученый-биолог. Работал ректором Эстонского университета естественных наук (бывшая до 1991 года сельхозакадемия), ректором Тартуского университета, государственным контролером республики. В октябре 2017 года был избран директором Эстонского национального музея, где работал до избрания президентом Эстонии.

С 1977 года женат на Сирье Карис, историке по образованию, директоре городского музея Тарту. В семье трое детей: дочь и два сына, а также пятеро внуков.