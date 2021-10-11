В Эстонии новый президент. Вместо Кальюлайд страну возглавил Карис
В Таллинне состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного президента Алара Кариса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Карис принес в парламенте должностную присягу, и теперь считается действующим главой государства. Бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд передала преемнику государственную регалию - президентскую цепь.
"Как президент я хочу прежде всего уравновешивать, а при необходимости - и примирять. Я надеюсь, что вы уже понимаете, что, я как человек научной сферы, всегда настраиваю свои мысли и чувства на опирающийся на знания лад. В этом не только моя свобода, но и моя обязанность", - заявил Карис в речи перед парламентом.
Касаясь внешней политики, он отметил: "Мы знаем, чего мы хотим - сильную и единодушную Европу, уверенное трансатлантическое сотрудничество".
Карис заявил, что "для Эстонии важны отношения и каналы общения со всеми ближайшими и отдаленными соседями". "Именно со всеми соседями, так как с некоторыми мы говорим о совместной деятельности в Европейском союзе, с некоторыми - об общих оборонных планах, с некоторыми - об успешных реформах правового эстонского государства, и с некоторыми о совместной деятельности по защите экологии Чудского озера, культурном сотрудничестве или совершенствовании транспортного соединения", - сказал он.
Карис избран главой государства в парламенте 31 августа в ходе второго тура безальтернативного голосования. За него проголосовали 72 депутата из 101, для избрания ему было необходимо получить не менее 68 голосов. В первом, также безальтернативном туре голосования, он набрал 63 голоса. Карис станет пятым президентом после восстановления независимости Эстонии в 1991 г. Президент в Эстонии избирается на пятилетний срок.
Карис родился 26 марта 1958 года в Тарту. В 1981 году закончил ветеринарный факультет Тартуской сельскохозяйственной академии, известен как ученый-биолог. Работал ректором Эстонского университета естественных наук (бывшая до 1991 года сельхозакадемия), ректором Тартуского университета, государственным контролером республики. В октябре 2017 года был избран директором Эстонского национального музея, где работал до избрания президентом Эстонии.
С 1977 года женат на Сирье Карис, историке по образованию, директоре городского музея Тарту. В семье трое детей: дочь и два сына, а также пятеро внуков.
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Как женщина, она мне тоже нравилась. И характер подходящий. Нашему бубочке велик подогнала и правду-матку прямо в глаза, не стесняясь.
Это как вообще? Больше не было желающих? Или у них президента просто выдвигает политсила, набравшая больше других голосов, и голосуют за этого кандидата до победного, пока не выберут?
В 1996 році до колегії виборців дійшли політики Тунне Келам і Сійрі Овійр, академік Енн Тиуґу і ті двоє. Голосування в колегії виборців (це парламентарі + уповноважені представники самоуправлінь/громад) проходить в два раунди, і в другий раунд вийшли Мері з Рюйтелем. Мері виграв.
В Парламенті вибори проходять в три раунди, перед тим, як, за потреби, справа переходить до колегії виборців. В 2001 році в обох раундах жоден з кандидатів (академік Пеетер Тульвісте, керманич партії поміркованих Андрес Таранд, депутат від центристів Пеетер Крейцберг) не набрав бажаної кількості голосів, то вибори були вирішені другим раундом в колегії виборців, куди, окрім зазначених, додались кандидатами Рюйтель і від партії реформ Тоомас Саві. Бог любить трійцю, цього разу Рюйтелю пощастило.
В 2006 в парламенті кандидатами були представниця партії реформ Ене Ерґма і євродепутат від поміркованих Тоомас Хендрік Ільвес. Дві партії бойкотували ці вибори в парламенті взагалі, а тому справа одразу перейшла до колегії виборців. В ній конкурентом Ільвеса став діючий президент Рйютель. І програв.
В 2011 році вперше президента було обрано чисто в парламенті - конкурентом діючого президента був Індрек Таранд (син Андреса, того, хто в 2001 році бажав стать президентом). Ільвес переміг.
В 2016 році кандидатів була купа силенна. Вибори проходили і в парламенті всі три раунди, і в колегії виборців, і ніде не обрали. Вибори знову повернулись в парламент. Так також буває. І там вже шукали "безальтернативного", бо той цирк вже підзаї..в усіх причасних. Обрали Кальюлайд.
перебіг цьогорічних виборів можете побачити https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2021) тут .
Та й то як натяк: "не загиджуйте нам озеро".
Уровень, конечно, не Шрёдера с Фийоном, но с Путиным была очень обходительна, острой риторики не наблюдалось. Запросто могут доверить перекладывать бумажки на столе в бухгалтерии.