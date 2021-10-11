Путін застудився: "Тести беруть практично в щоденному режимі"

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що нещодавно застудився після занять спортом на свіжому повітрі. Розповідати про здоров'я йому довелося на нараді з розвитку аграрно-промислового комплексу. Він декілька разів там покашлював.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Пізніше цього ж дня на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки голова Ради Федерації Валентина Матвієнко звернула увагу на кашель президента і висловила стурбованість його здоров'ям, зауваживши, що наступного тижня заплановано Міжнародний жіночий форум, на якому його чекають.

"Валентино Іванівно, не хвилюйтеся, все нормально. Не тільки на COVID-19, а й на інші інфекції беруть тести практично в щоденному режимі. Просто на повітрі прохолодно було, порухався активніше, нічого страшного не відбувається", - відповів Путін.

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14 вересня Путін повідомив, що вимушено пішов на карантин через випадки зараження коронавірусом у його найближчому оточенні. Через декілька днів він уточнив, що хворих у Кремлі - десятки. Його прессекретар Дмитро Пєсков уточнював, що всі вони щепилися від COVID-19, але не всі встигли вчасно ревакцинуватися. Він також регулярно зазначав, що у самого Путіна зі здоров'ям все гаразд.

Із самоізоляції президент вийшов 29 вересня і провів особисту зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.