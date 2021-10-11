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Путін застудився: "Тести беруть практично в щоденному режимі"

Путін застудився:

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що нещодавно застудився після занять спортом на свіжому повітрі. Розповідати про здоров'я йому довелося на нараді з розвитку аграрно-промислового комплексу. Він декілька разів там покашлював.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Пізніше цього ж дня на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки голова Ради Федерації Валентина Матвієнко звернула увагу на кашель президента і висловила стурбованість його здоров'ям, зауваживши, що наступного тижня заплановано Міжнародний жіночий форум, на якому його чекають.

"Валентино Іванівно, не хвилюйтеся, все нормально. Не тільки на COVID-19, а й на інші інфекції беруть тести практично в щоденному режимі. Просто на повітрі прохолодно було, порухався активніше, нічого страшного не відбувається", - відповів Путін.

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14 вересня Путін повідомив, що вимушено пішов на карантин через випадки зараження коронавірусом у його найближчому оточенні. Через декілька днів він уточнив, що хворих у Кремлі - десятки. Його прессекретар Дмитро Пєсков уточнював, що всі вони щепилися від COVID-19, але не всі встигли вчасно ревакцинуватися. Він також регулярно зазначав, що у самого Путіна зі здоров'ям все гаразд.

Із самоізоляції президент вийшов 29 вересня і провів особисту зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Автор: 

здоров’я (445) путін володимир (23862)


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Топ коментарі
+63
Авось сдохнет
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11.10.2021 17:42
+36
Давай вже падло! Кобзон чекає
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11.10.2021 17:44
+35
***
ходят слухи о нарастающей панике среди двойников путина...
ибо если шо... в гроб кого-то ж положить надо
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11.10.2021 17:49
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Лучше бы он уср-лся и сдох на "горшке".
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11.10.2021 19:31 Відповісти
Ну що сказати. вові-...йлу кімнатної температури, скаженій бензлколонці "Лебединого озера" по всіх телеканалах. Це все і так кожному зрозуміло (якщо людина не ватник, зрозуміло). Але що робити з 130 мільйонами одичалих орків-скрєпоносців? Ось далекі попередники вовки-...уйла - петро 1 та микола 1 також "застудилися" до кімнатної температури. І що, є...анаторій після цього став нормальним, вилікувався від сказу? Отож.
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11.10.2021 19:35 Відповісти
ну самое то на исповедь к гундяеву, кто знает, какой там штамм. А привился спутником?
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11.10.2021 19:42 Відповісти
Перекачалось оно
, курво на свежем воздухе. Соблюдает, *** режим- Джим. Соловей на эхе недавно вещал, шо осталось окурку всего ничего. Хз.
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11.10.2021 19:47 Відповісти
Ну . . .
Ну !!!!!
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11.10.2021 19:51 Відповісти
ТИХО!!!! . . . не спугните
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11.10.2021 20:03 Відповісти
а тем временем в черных строгих костюмах, с черными шляпами на головах жнецы уже сидят в кремлевской премной, некоторые прохаживаются по красной площади, время от времени поглядывая на часы, некоторые перебрасываются угрюмым взглядом друг друга ободряя.... впереди большая жнива, очень много работы будет. Вот один из них нервно достал из чемоданчика бумаги, сверил время - почти вот-вот! Остальные также воспряли.... Время неумолимо подходило к тому решающему моменту, когда наконец длительное ожидание будет вознаграждено большим количеством душ, ни на что не годных, но бумаги есть бумаги, договор есть договор!
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11.10.2021 20:13 Відповісти
кабыздох ***** российский простудился.... вот это был бы заголовок!
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11.10.2021 20:05 Відповісти
*****!
Скільки можна чекати?
Нам кортить побачити https://youtu.be/clG6mGG6lZ8 ось такі кадри з москви та усієї розсосисії !
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11.10.2021 20:07 Відповісти
А я хотів би побачити "лєбєдіноє озєро"
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11.10.2021 20:10 Відповісти
Це нескладно комбінувати. Чайковський на федеральному ТВ - і масове ревякання кацапні "от москвы до самых до окраин"... )))))
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11.10.2021 20:25 Відповісти
Чекаймо.
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11.10.2021 20:16 Відповісти
:Ждём с нетерпением по TV трансляцию "Лебединого озера"!!!
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11.10.2021 20:18 Відповісти
Что б ты здох 3,14дарас конченый!
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11.10.2021 20:32 Відповісти
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11.10.2021 21:18 Відповісти
Присоединяюсь к предыдущим ораторам
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11.10.2021 21:22 Відповісти
Дельта, дельта, дельта, .........
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11.10.2021 21:59 Відповісти
прохладно было, подвигался поактивней

Та положите Володек уже вместе, этот походу тоже на липовый мёд разлагается )
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11.10.2021 22:03 Відповісти
О, гарна новина. І тішать побажання форумчан. Долучаюсь до сказаного вище, і додам від себе: а хай би облізле ********* якомога скорше відправилось вслід за кобздоном, гіві-моторилами та іншими захєрченками. Бо пекельні парфуми ( ) дуже зачекалися!
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11.10.2021 22:38 Відповісти
будем иметь надежду, что "простуда" обернется запором+поносом+деменцией+потерей памяти и наконец то ПРАЗДНИКОМ!!!
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11.10.2021 22:40 Відповісти
Отже, суть одностайних побажань ***** від українців:

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11.10.2021 22:57 Відповісти
Сралина свои же отравили. Почему этого строго бункерного извращенца никто отравить не может? Неужели новичок закончился?
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11.10.2021 22:58 Відповісти
А якщо навіть "новачок" закінчився - то й що? Оно імператора Павла тупо прип*здили табакеркою... )))
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11.10.2021 23:02 Відповісти
Спровадити ***** на корм хробакам - то не проблема. Проблема в тому, щоб потім ******************** живим залишитися. Бо відразу після відходу Єго Плєшившества під опіку злих парфумів москалі займуться улюбленою розвагою - гризнею за владу, в ході котрої виживе лише переможець.
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11.10.2021 23:19 Відповісти
На цю тему є залікова британська чорна комедія 2017 року "Смерть Сталіна", рекомендую.
https://youtu.be/Fh8BUpsJbHo Український трейлер
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12.10.2021 00:26 Відповісти
Дуже хотів це кіно подивитися, але все якось не випадало нагоди.
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12.10.2021 00:50 Відповісти
вот интересно, если эта тварь здохнет, её зафармалинят и подложат к Членину ?
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11.10.2021 23:05 Відповісти
Гадаю, про це краще питати у букмекерів .
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11.10.2021 23:21 Відповісти
Миколо,ну Ви й даєте! То що, хочете сказати, що ***** сп***ть ще й хатинку у членіна,так би мовити,під занавіс?
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11.10.2021 23:40 Відповісти
тут всё зависит от Членина. если ему такой товарисч годен, то фармалинить будут, но наверно не в масть Путлер Членину - распустил попов, надо было периодически их расстреливать, а он их наоборот - скрестил с ФСБ и размножил сверх меры, так что скорее всего прикопают
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12.10.2021 00:20 Відповісти
Трошки не так: священників набирають із числа співробітників кгб/фсб ще з часів хрущова, щоб не тратити час і зусилля на "абразивну обробку" звичайних священників.
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12.10.2021 00:37 Відповісти
Був такий чорний жарт: пора міняти вовку в мавзолеї...
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12.10.2021 00:41 Відповісти
Хочу "Лебединого озера" на парашеських телеканалах,************* стіни із порожньою нішою у ній, артиллерійського лафета, "почетного караула" біля нього,дикого плачу-вию скабаки і Ко ну і інших похоронних прибамбасів,які притаманні при погребінні "Вялікіх міра сяго". Ну,дайБог,щоби воно вже"кашлянуло" на віки вічні.
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11.10.2021 23:36 Відповісти
*****! Не подведи! Мы ждем и надеемся!
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11.10.2021 23:39 Відповісти
Это ковид! Вова, суши вёсла! Краще не рипайся! Лягай, та вмирай!
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12.10.2021 03:24 Відповісти
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