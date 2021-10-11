Путін застудився: "Тести беруть практично в щоденному режимі"
Президент РФ Володимир Путін повідомив, що нещодавно застудився після занять спортом на свіжому повітрі. Розповідати про здоров'я йому довелося на нараді з розвитку аграрно-промислового комплексу. Він декілька разів там покашлював.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Пізніше цього ж дня на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки голова Ради Федерації Валентина Матвієнко звернула увагу на кашель президента і висловила стурбованість його здоров'ям, зауваживши, що наступного тижня заплановано Міжнародний жіночий форум, на якому його чекають.
"Валентино Іванівно, не хвилюйтеся, все нормально. Не тільки на COVID-19, а й на інші інфекції беруть тести практично в щоденному режимі. Просто на повітрі прохолодно було, порухався активніше, нічого страшного не відбувається", - відповів Путін.
14 вересня Путін повідомив, що вимушено пішов на карантин через випадки зараження коронавірусом у його найближчому оточенні. Через декілька днів він уточнив, що хворих у Кремлі - десятки. Його прессекретар Дмитро Пєсков уточнював, що всі вони щепилися від COVID-19, але не всі встигли вчасно ревакцинуватися. Він також регулярно зазначав, що у самого Путіна зі здоров'ям все гаразд.
Із самоізоляції президент вийшов 29 вересня і провів особисту зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
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, курво на свежем воздухе. Соблюдает, *** режим- Джим. Соловей на эхе недавно вещал, шо осталось окурку всего ничего. Хз.
Ну !!!!!
Скільки можна чекати?
Нам кортить побачити https://youtu.be/clG6mGG6lZ8 ось такі кадри з москви та усієї розсосисії !
Та положите Володек уже вместе, этот походу тоже на липовый мёд разлагается )
https://youtu.be/Fh8BUpsJbHo Український трейлер