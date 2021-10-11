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Путин простудился: "Тесты берут практически в ежедневном режиме"

Путин простудился:

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно простыл после занятий спортом на воздухе. Рассказывать о здоровье ему пришлось на совещании по развитию аграрно-промышленного комплекса. Он несколько раз там покашливал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Позднее в этот же день на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель президента и выразила обеспокоенность его здоровьем, заметив, что на следующую неделю запланирован Международный женский форум, на котором его ждут.

"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит", - ответил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива поздравил Путина с днем рождения и назвал его "великим лидером дружественного нам народа". ВИДЕО

14 сентября Путин сообщил, что вынужденно ушел на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в его ближайшем окружении. Через несколько дней он уточнил, что заболевших в Кремле - десятки. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнял, что все они прививались от COVID-19, но не все успели вовремя ревакцинироваться. Он также регулярно отмечал, что у самого Путина со здоровьем все в порядке.

Из самоизоляции президент вышел 29 сентября и провел личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также смотрите: Гончаренко поздравил Путина с днем рождения и спел ему с трибуны ВР песню "Путин-х#йло". ВИДЕО

здоровье (1387) путин владимир (31309)


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Топ комментарии
+63
Авось сдохнет
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11.10.2021 17:42
+36
Давай вже падло! Кобзон чекає
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11.10.2021 17:44
+35
***
ходят слухи о нарастающей панике среди двойников путина...
ибо если шо... в гроб кого-то ж положить надо
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11.10.2021 17:49
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Лучше бы он уср-лся и сдох на "горшке".
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11.10.2021 19:31 Ответить
Ну що сказати. вові-...йлу кімнатної температури, скаженій бензлколонці "Лебединого озера" по всіх телеканалах. Це все і так кожному зрозуміло (якщо людина не ватник, зрозуміло). Але що робити з 130 мільйонами одичалих орків-скрєпоносців? Ось далекі попередники вовки-...уйла - петро 1 та микола 1 також "застудилися" до кімнатної температури. І що, є...анаторій після цього став нормальним, вилікувався від сказу? Отож.
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11.10.2021 19:35 Ответить
ну самое то на исповедь к гундяеву, кто знает, какой там штамм. А привился спутником?
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11.10.2021 19:42 Ответить
Перекачалось оно
, курво на свежем воздухе. Соблюдает, *** режим- Джим. Соловей на эхе недавно вещал, шо осталось окурку всего ничего. Хз.
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11.10.2021 19:47 Ответить
Ну . . .
Ну !!!!!
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11.10.2021 19:51 Ответить
ТИХО!!!! . . . не спугните
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11.10.2021 20:03 Ответить
а тем временем в черных строгих костюмах, с черными шляпами на головах жнецы уже сидят в кремлевской премной, некоторые прохаживаются по красной площади, время от времени поглядывая на часы, некоторые перебрасываются угрюмым взглядом друг друга ободряя.... впереди большая жнива, очень много работы будет. Вот один из них нервно достал из чемоданчика бумаги, сверил время - почти вот-вот! Остальные также воспряли.... Время неумолимо подходило к тому решающему моменту, когда наконец длительное ожидание будет вознаграждено большим количеством душ, ни на что не годных, но бумаги есть бумаги, договор есть договор!
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11.10.2021 20:13 Ответить
кабыздох ***** российский простудился.... вот это был бы заголовок!
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11.10.2021 20:05 Ответить
*****!
Скільки можна чекати?
Нам кортить побачити https://youtu.be/clG6mGG6lZ8 ось такі кадри з москви та усієї розсосисії !
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11.10.2021 20:07 Ответить
А я хотів би побачити "лєбєдіноє озєро"
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11.10.2021 20:10 Ответить
Це нескладно комбінувати. Чайковський на федеральному ТВ - і масове ревякання кацапні "от москвы до самых до окраин"... )))))
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11.10.2021 20:25 Ответить
Чекаймо.
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11.10.2021 20:16 Ответить
:Ждём с нетерпением по TV трансляцию "Лебединого озера"!!!
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11.10.2021 20:18 Ответить
Что б ты здох 3,14дарас конченый!
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11.10.2021 20:32 Ответить
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11.10.2021 21:18 Ответить
Присоединяюсь к предыдущим ораторам
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11.10.2021 21:22 Ответить
Дельта, дельта, дельта, .........
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11.10.2021 21:59 Ответить
прохладно было, подвигался поактивней

Та положите Володек уже вместе, этот походу тоже на липовый мёд разлагается )
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11.10.2021 22:03 Ответить
О, гарна новина. І тішать побажання форумчан. Долучаюсь до сказаного вище, і додам від себе: а хай би облізле ********* якомога скорше відправилось вслід за кобздоном, гіві-моторилами та іншими захєрченками. Бо пекельні парфуми ( ) дуже зачекалися!
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11.10.2021 22:38 Ответить
будем иметь надежду, что "простуда" обернется запором+поносом+деменцией+потерей памяти и наконец то ПРАЗДНИКОМ!!!
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11.10.2021 22:40 Ответить
Отже, суть одностайних побажань ***** від українців:

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11.10.2021 22:57 Ответить
Сралина свои же отравили. Почему этого строго бункерного извращенца никто отравить не может? Неужели новичок закончился?
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11.10.2021 22:58 Ответить
А якщо навіть "новачок" закінчився - то й що? Оно імператора Павла тупо прип*здили табакеркою... )))
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11.10.2021 23:02 Ответить
Спровадити ***** на корм хробакам - то не проблема. Проблема в тому, щоб потім ******************** живим залишитися. Бо відразу після відходу Єго Плєшившества під опіку злих парфумів москалі займуться улюбленою розвагою - гризнею за владу, в ході котрої виживе лише переможець.
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11.10.2021 23:19 Ответить
На цю тему є залікова британська чорна комедія 2017 року "Смерть Сталіна", рекомендую.
https://youtu.be/Fh8BUpsJbHo Український трейлер
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12.10.2021 00:26 Ответить
Дуже хотів це кіно подивитися, але все якось не випадало нагоди.
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12.10.2021 00:50 Ответить
вот интересно, если эта тварь здохнет, её зафармалинят и подложат к Членину ?
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11.10.2021 23:05 Ответить
Гадаю, про це краще питати у букмекерів .
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11.10.2021 23:21 Ответить
Миколо,ну Ви й даєте! То що, хочете сказати, що ***** сп***ть ще й хатинку у членіна,так би мовити,під занавіс?
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11.10.2021 23:40 Ответить
тут всё зависит от Членина. если ему такой товарисч годен, то фармалинить будут, но наверно не в масть Путлер Членину - распустил попов, надо было периодически их расстреливать, а он их наоборот - скрестил с ФСБ и размножил сверх меры, так что скорее всего прикопают
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12.10.2021 00:20 Ответить
Трошки не так: священників набирають із числа співробітників кгб/фсб ще з часів хрущова, щоб не тратити час і зусилля на "абразивну обробку" звичайних священників.
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12.10.2021 00:37 Ответить
Був такий чорний жарт: пора міняти вовку в мавзолеї...
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12.10.2021 00:41 Ответить
Хочу "Лебединого озера" на парашеських телеканалах,************* стіни із порожньою нішою у ній, артиллерійського лафета, "почетного караула" біля нього,дикого плачу-вию скабаки і Ко ну і інших похоронних прибамбасів,які притаманні при погребінні "Вялікіх міра сяго". Ну,дайБог,щоби воно вже"кашлянуло" на віки вічні.
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11.10.2021 23:36 Ответить
*****! Не подведи! Мы ждем и надеемся!
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11.10.2021 23:39 Ответить
Это ковид! Вова, суши вёсла! Краще не рипайся! Лягай, та вмирай!
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12.10.2021 03:24 Ответить
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