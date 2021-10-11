Путин простудился: "Тесты берут практически в ежедневном режиме"
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно простыл после занятий спортом на воздухе. Рассказывать о здоровье ему пришлось на совещании по развитию аграрно-промышленного комплекса. Он несколько раз там покашливал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Позднее в этот же день на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель президента и выразила обеспокоенность его здоровьем, заметив, что на следующую неделю запланирован Международный женский форум, на котором его ждут.
"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит", - ответил Путин.
14 сентября Путин сообщил, что вынужденно ушел на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в его ближайшем окружении. Через несколько дней он уточнил, что заболевших в Кремле - десятки. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнял, что все они прививались от COVID-19, но не все успели вовремя ревакцинироваться. Он также регулярно отмечал, что у самого Путина со здоровьем все в порядке.
Из самоизоляции президент вышел 29 сентября и провел личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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, курво на свежем воздухе. Соблюдает, *** режим- Джим. Соловей на эхе недавно вещал, шо осталось окурку всего ничего. Хз.
Ну !!!!!
Скільки можна чекати?
Нам кортить побачити https://youtu.be/clG6mGG6lZ8 ось такі кадри з москви та усієї розсосисії !
Та положите Володек уже вместе, этот походу тоже на липовый мёд разлагается )
https://youtu.be/Fh8BUpsJbHo Український трейлер