У Криму окупанти вчора затримали 20 кримських татар, - "Кримська солідарність"
В окупованому Криму 11 жовтня російські окупанти затримали 20 кримських татар, які прийшли до так званого Кримського гарнізонного військового суду, щоб взяти участь в судовому засіданні у справі "Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір".
Про це повідомила організація "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.
15 кримських татар затримали вранці, повідомила організація, щодо них склали адмінпротоколи і вимагали пояснень. Координатор "Кримської солідарності" Дилявер Меметов розповів, що протягом року склалася практика не пропускати слухачів на територію "суду" через неприпустимість масових заходів під час пандемії, тому ті, хто зібралися в масках, вишикувалися вздовж дороги на відстані близько 100 метрів. Окупанти почали їх затримувати.
Організація з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі повідомила, що пізніше були затримані ще п'ятеро кримських татар. Щодо всіх утримуваних складають адміністративні протоколи за "організацію масового перебування громадян в громадських місцях, яка спричинила порушення громадського порядку". За це їм загрожує до 15 діб арешту.
Пізніше окупанти відпустили п'ятьох затриманих літніх людей під зобов'язання про явку на "судове засідання" 12 жовтня, де будуть розглянуті матеріали справи про адекватне їм адміністративне правопорушення.
Ще через деякий час з відділу відпустили ще п'ятьох затриманих. Щодо них склали адмінпротоколи.
Разом з тим, координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова і активіста Решата Параламова не відпустили з поліції і відправили в ізолятор тимчасового утримання в Сімферополі. На обох активістів складені адміністративні протоколи. Їх затримали об 11.30 дня і 12 годин утримували в "поліції".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за пару лет оккупации Крыма "исчезло" 600 тыс !!!! украинцев
они уехали ?
их расстреляли ?
нет !
я сам оттуда и знаю куда они делись:
они стали русскими, стали легко и радостно для себя
вот такие пирожки с хохлами по-крымски...
На России собираются штрафовать на 1500 рублей за ношение дешевой китайской обуви или за хождение в валенках летом....Чо уж там!