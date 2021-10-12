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Новини Репресії в окупованому Криму
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У Криму окупанти вчора затримали 20 кримських татар, - "Кримська солідарність"

У Криму окупанти вчора затримали 20 кримських татар, -

В окупованому Криму 11 жовтня російські окупанти затримали 20 кримських татар, які прийшли до так званого Кримського гарнізонного військового суду, щоб взяти участь в судовому засіданні у справі "Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила організація "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

15 кримських татар затримали вранці, повідомила організація, щодо них склали адмінпротоколи і вимагали пояснень. Координатор "Кримської солідарності" Дилявер Меметов розповів, що протягом року склалася практика не пропускати слухачів на територію "суду" через неприпустимість масових заходів під час пандемії, тому ті, хто зібралися в масках, вишикувалися вздовж дороги на відстані близько 100 метрів. Окупанти почали їх затримувати.

Організація з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі повідомила, що пізніше були затримані ще п'ятеро кримських татар. Щодо всіх утримуваних складають адміністративні протоколи за "організацію масового перебування громадян в громадських місцях, яка спричинила порушення громадського порядку". За це їм загрожує до 15 діб арешту.

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Пізніше окупанти відпустили п'ятьох затриманих літніх людей під зобов'язання про явку на "судове засідання" 12 жовтня, де будуть розглянуті матеріали справи про адекватне їм адміністративне правопорушення.

Ще через деякий час з відділу відпустили ще п'ятьох затриманих. Щодо них склали адмінпротоколи.

Разом з тим, координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова і активіста Решата Параламова не відпустили з поліції і відправили в ізолятор тимчасового утримання в Сімферополі. На обох активістів складені адміністративні протоколи. Їх затримали об 11.30 дня і 12 годин утримували в "поліції".

Автор: 

затримання (4343) Крим (14174) кримські татари (2005)


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Фашисти.
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12.10.2021 10:19 Відповісти
а українців в Криму напевно вже немає...всі "русскіє"
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12.10.2021 10:19 Відповісти
в основном - крыSSаки и подкрыSSники , т.е. подопытные
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12.10.2021 13:15 Відповісти
я вас неприятно удивлю.
за пару лет оккупации Крыма "исчезло" 600 тыс !!!! украинцев
они уехали ?
их расстреляли ?
нет !

я сам оттуда и знаю куда они делись:
они стали русскими, стали легко и радостно для себя

вот такие пирожки с хохлами по-крымски...
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12.10.2021 15:09 Відповісти
нормальна практика держави із захисту своїх інтересів...от як би ми так само завзято захищали свою державність як уруси, може і був би толк...а на практиці у нас натовпи українофобів на вулицях і у державних інституціях і ми робимо вигляд що все ОК
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12.10.2021 10:30 Відповісти
Дкмченко...,Мавзолейные говноеды защитники РАБссиянской дяржавы.... или Фидирацыи?
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12.10.2021 10:34 Відповісти
https://youtu.be/tN4tQ_YKQUs
На России собираются штрафовать на 1500 рублей за ношение дешевой китайской обуви или за хождение в валенках летом....Чо уж там!
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12.10.2021 10:53 Відповісти
 
 