У Криму окупанти вчора затримали 20 кримських татар, - "Кримська солідарність"

В окупованому Криму 11 жовтня російські окупанти затримали 20 кримських татар, які прийшли до так званого Кримського гарнізонного військового суду, щоб взяти участь в судовому засіданні у справі "Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила організація "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

15 кримських татар затримали вранці, повідомила організація, щодо них склали адмінпротоколи і вимагали пояснень. Координатор "Кримської солідарності" Дилявер Меметов розповів, що протягом року склалася практика не пропускати слухачів на територію "суду" через неприпустимість масових заходів під час пандемії, тому ті, хто зібралися в масках, вишикувалися вздовж дороги на відстані близько 100 метрів. Окупанти почали їх затримувати.

Організація з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі повідомила, що пізніше були затримані ще п'ятеро кримських татар. Щодо всіх утримуваних складають адміністративні протоколи за "організацію масового перебування громадян в громадських місцях, яка спричинила порушення громадського порядку". За це їм загрожує до 15 діб арешту.

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Пізніше окупанти відпустили п'ятьох затриманих літніх людей під зобов'язання про явку на "судове засідання" 12 жовтня, де будуть розглянуті матеріали справи про адекватне їм адміністративне правопорушення.

Ще через деякий час з відділу відпустили ще п'ятьох затриманих. Щодо них склали адмінпротоколи.

Разом з тим, координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова і активіста Решата Параламова не відпустили з поліції і відправили в ізолятор тимчасового утримання в Сімферополі. На обох активістів складені адміністративні протоколи. Їх затримали об 11.30 дня і 12 годин утримували в "поліції".