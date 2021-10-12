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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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В Крыму оккупанты вчера задержали 20 крымских татар, - "Крымская солидарность"

В Крыму оккупанты вчера задержали 20 крымских татар, -

В оккупированном Крыму 11 октября российские оккупанты задержали 20 крымских татар, которые пришли к так называемому Крымскому гарнизонному военному суду, чтобы принять участие в судебном заседании по делу "Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила организация "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

15 крымских татар задержали утром, сообщила организация, в отношении них составляли админпротоколы и требовали объяснений. Координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов рассказал, что на протяжении года сложилась практика не пропускать слушателей на территорию "суда" из-за недопустимости массовых мероприятий во время пандемии, поэтому собравшиеся в масках выстроились вдоль дороги на расстоянии около 100 метров. Оккупанты начали их задерживать.

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Организация со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи сообщила, что позже были задержаны еще пятеро крымских татар. В отношении всех удерживаемых составляют административные протоколы за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшую нарушение общественного порядка". За это им грозит до 15 суток ареста.

Позже оккупанты отпустили пятерых задержанных пожилых людей под обязательство о явке на "судебное заседание" 12 октября, где будут рассмотрены материалы дела о вменяемом им административном правонарушении.

Еще через некоторое время из отдела отпустили еще пятерых задержанных. В отношении них составили админпротоколы.

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Вместе с тем, координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова и активиста Решата Параламова не отпустили из полиции и отправили в изолятор временного содержания в Симферополе. На обоих активистов составлены административные протоколы. Их задержали в 11.30 дня и 12 часов удерживали в "полиции".

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задержание (6679) Крым (26410) крымские татары (2718)


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Фашисти.
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12.10.2021 10:19 Ответить
а українців в Криму напевно вже немає...всі "русскіє"
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12.10.2021 10:19 Ответить
в основном - крыSSаки и подкрыSSники , т.е. подопытные
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12.10.2021 13:15 Ответить
я вас неприятно удивлю.
за пару лет оккупации Крыма "исчезло" 600 тыс !!!! украинцев
они уехали ?
их расстреляли ?
нет !

я сам оттуда и знаю куда они делись:
они стали русскими, стали легко и радостно для себя

вот такие пирожки с хохлами по-крымски...
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12.10.2021 15:09 Ответить
нормальна практика держави із захисту своїх інтересів...от як би ми так само завзято захищали свою державність як уруси, може і був би толк...а на практиці у нас натовпи українофобів на вулицях і у державних інституціях і ми робимо вигляд що все ОК
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12.10.2021 10:30 Ответить
Дкмченко...,Мавзолейные говноеды защитники РАБссиянской дяржавы.... или Фидирацыи?
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12.10.2021 10:34 Ответить
https://youtu.be/tN4tQ_YKQUs
На России собираются штрафовать на 1500 рублей за ношение дешевой китайской обуви или за хождение в валенках летом....Чо уж там!
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12.10.2021 10:53 Ответить
 
 