В Крыму оккупанты вчера задержали 20 крымских татар, - "Крымская солидарность"

В оккупированном Крыму 11 октября российские оккупанты задержали 20 крымских татар, которые пришли к так называемому Крымскому гарнизонному военному суду, чтобы принять участие в судебном заседании по делу "Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила организация "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

15 крымских татар задержали утром, сообщила организация, в отношении них составляли админпротоколы и требовали объяснений. Координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов рассказал, что на протяжении года сложилась практика не пропускать слушателей на территорию "суда" из-за недопустимости массовых мероприятий во время пандемии, поэтому собравшиеся в масках выстроились вдоль дороги на расстоянии около 100 метров. Оккупанты начали их задерживать.

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Организация со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи сообщила, что позже были задержаны еще пятеро крымских татар. В отношении всех удерживаемых составляют административные протоколы за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшую нарушение общественного порядка". За это им грозит до 15 суток ареста.



Позже оккупанты отпустили пятерых задержанных пожилых людей под обязательство о явке на "судебное заседание" 12 октября, где будут рассмотрены материалы дела о вменяемом им административном правонарушении.



Еще через некоторое время из отдела отпустили еще пятерых задержанных. В отношении них составили админпротоколы.

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Вместе с тем, координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова и активиста Решата Параламова не отпустили из полиции и отправили в изолятор временного содержания в Симферополе. На обоих активистов составлены административные протоколы. Их задержали в 11.30 дня и 12 часов удерживали в "полиции".