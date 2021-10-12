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Новини Нормандські переговори
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Дату зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" ще не узгоджено, - Пєсков

Дату зустрічі глав МЗС країн

Терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Учора була телефонна розмова. Путін говорив з Меркель і Макроном. Вони домовилися активізувати роботу в плані підготовки до зустрічі. Вони домовилися провести консультації в межах "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ. Має бути ще узгоджено час", - зазначив він.

За словами Пєскова, перспективи проведення саміту в "нормандському форматі" на найвищому рівні будуть зрозумілі після зустрічі глав МЗС.

"Зараз із високою мірою ймовірності нам потрібно буде чекати зустрічі міністрів закордонних справ. А вже за підсумками цієї зустрічі ми з вами побачимо можливі контури евентуального саміту "нормандської четвірки", - додав він.

Також Пєсков заявив, що робота в межах "нормандської четвірки" триває, зокрема щодо питання підготовки саміту, хоча прогресу ні щодо самих мінських угод, ні щодо досягнутих на саміті в Парижі домовленостей нібито немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Макрон закликали Путіна просунути переговори в нормандському форматі, - Зайберт

Автор: 

Пєсков Дмитро (1644) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+1
Нуланд привезла в Мавзолей печеньки для чЛенина...
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12.10.2021 15:18
+1
"Подарки" для Говноедов Путлера,на большее Байден жлоб,но не Джавелины...,они давно не в тренде...
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12.10.2021 15:32
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зато Нуланд уже в москве) только тссс....
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12.10.2021 15:15 Відповісти
***** печеньки привезла? Надеюсь с мышьяком?
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12.10.2021 15:35 Відповісти
Нуланд привезла в Мавзолей печеньки для чЛенина...
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12.10.2021 15:18 Відповісти
групповуха...и буба тут не группенфюрер...
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12.10.2021 15:21 Відповісти
10 октября в айропорт Борисполь прибыло 2 военных транспортника США,шо такое привезли,шо груз охранаяет спецназ Пентагона....,такого не было с 5 сентября 2014 года,когда прибыло 4 транспортника США...
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12.10.2021 15:21 Відповісти
маски медицинские...стопудово...
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12.10.2021 15:28 Відповісти
"Подарки" для Говноедов Путлера,на большее Байден жлоб,но не Джавелины...,они давно не в тренде...
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12.10.2021 15:32 Відповісти
хорошо бы,но вериццо с трудом...
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12.10.2021 15:37 Відповісти
https://newdaynews.ru/pict/arts1/73/86/738610_b.jpg 10 октября 2021 г борисполь
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12.10.2021 15:45 Відповісти
ты просто нэ робыш поправки на минингиты главнокомандующего...
заскладирует даун дэсь пид тернополём... и забудет.
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12.10.2021 15:53 Відповісти
Вот и доказательство , что Путин реально ссьітся Берлинского саммита в Нормандском формате, но его притащат туда "за уши". Что будет внешнеполитическим успехом Украиньі. Имхо
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12.10.2021 15:32 Відповісти
президент РАБссии Димон Ведмедев каже что Зеля не договороспособен,будем ждать другого президента.... стадо баранов...вы и правда дебилы мавзолейные....
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12.10.2021 15:36 Відповісти
Рюсскамирцы Путлера,ждите карман шире....президентом Украины может стать Алексей Гончаренко...,а это РАБссии кирдык..., а вы думали опять Порошенко? Напрасно.... Лексич Новороссию давно похоронил от Харькова до Одессы...,на очереди другая Мантра...Украина совсем не РАБссия от слова СОВСЕМ....
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12.10.2021 15:42 Відповісти
"Сенатор" - Алексей Гончаренко редкая гнида , что понял даже Порошенко , будучи президентом .
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12.10.2021 15:48 Відповісти
Гончаренко редкий негодяй,ненавидит Быдло Мавзолейное круче Пороха...
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12.10.2021 15:50 Відповісти
Как по мне,президентом Украины сегодня бы назначил Айдера Муждабаева,но мое мнение не в счет...
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12.10.2021 15:52 Відповісти
я би Мустафу Джемілева
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12.10.2021 15:58 Відповісти
Уголовника выбирали, шута-наркомана выбирали... Думаю, в следующий раз "мудрому нариду" нужно будет выбирать фрика И. Киву или эрудита Юзика
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12.10.2021 16:03 Відповісти
ніяк не здохне...
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12.10.2021 15:57 Відповісти
Не лазь под ногами говноед Мавзолейный...
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12.10.2021 15:59 Відповісти
 
 