Дату зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" ще не узгоджено, - Пєсков
Терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
Учора була телефонна розмова. Путін говорив з Меркель і Макроном. Вони домовилися активізувати роботу в плані підготовки до зустрічі. Вони домовилися провести консультації в межах "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ. Має бути ще узгоджено час", - зазначив він.
За словами Пєскова, перспективи проведення саміту в "нормандському форматі" на найвищому рівні будуть зрозумілі після зустрічі глав МЗС.
"Зараз із високою мірою ймовірності нам потрібно буде чекати зустрічі міністрів закордонних справ. А вже за підсумками цієї зустрічі ми з вами побачимо можливі контури евентуального саміту "нормандської четвірки", - додав він.
Також Пєсков заявив, що робота в межах "нормандської четвірки" триває, зокрема щодо питання підготовки саміту, хоча прогресу ні щодо самих мінських угод, ні щодо досягнутих на саміті в Парижі домовленостей нібито немає.
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