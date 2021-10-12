Дату зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" ще не узгоджено, - Пєсков

Терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Учора була телефонна розмова. Путін говорив з Меркель і Макроном. Вони домовилися активізувати роботу в плані підготовки до зустрічі. Вони домовилися провести консультації в межах "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ. Має бути ще узгоджено час", - зазначив він.

За словами Пєскова, перспективи проведення саміту в "нормандському форматі" на найвищому рівні будуть зрозумілі після зустрічі глав МЗС.

"Зараз із високою мірою ймовірності нам потрібно буде чекати зустрічі міністрів закордонних справ. А вже за підсумками цієї зустрічі ми з вами побачимо можливі контури евентуального саміту "нормандської четвірки", - додав він.

Також Пєсков заявив, що робота в межах "нормандської четвірки" триває, зокрема щодо питання підготовки саміту, хоча прогресу ні щодо самих мінських угод, ні щодо досягнутих на саміті в Парижі домовленостей нібито немає.

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