Нардеп "ЄС" Сюмар про зрив опалювального сезону: Люди стоять у черзі за дровами по 2-3 тижні
Влада не думає про те, що зараз реально турбує людей. Зокрема, про загрози енергетичного колапсу напередодні опалювального сезону.
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Люди сьогодні говорять, де купити дрова. Черга за дровами стоїть по 2-3 тижня. Якщо міністр не готовий на початку опалювального сезону звітувати скільки у нас вугілля – його в 4 рази менше, ніж потрібно сьогодні. Що у нас із запасами газу? В нас немає достатньо запасів газу. Для одного сезону нам потрібно 21 млрд куб газу, а у нас є сьогодні 18. Але там 4 млрд куб технічного газу, і ще 6 млрд куб приватного газу. Що Україна буде робити, аби вижити?", – обурюється Сюмар.
"Ми собі наплодили ворогів. Після конфліктів в Нафтогазі, який став збитковою структурою, де звільнилася Наглядова рада. Після інших "успіхів" у зовнішній політиці, операція Росії із повернення газового зашморгу на Україну може бути успішною. Ми сьогодні окрім газової і енергетичної кризи на порозі газового реваншу РФ. Україна за 7 років отримала справді енергетичну незалежність. Це далося дуже важко. І сьогодні ми можемо повернутися в повну залежність від РФ. А залежність закінчиться вимогами про воду в Крим, про проведення виборів і політичними вимогами. Давайте подумаємо, що ми можемо спільного зробити, аби завадити цьому російському сценарію", – закликала Сюмар.
Вона наголосила що потрібно модернізувати систему енергоефективності. "В це треба вкладати гроші, ці гроші об’єктивно держава мала. Тому що за попередньої влади вам дістався виграний позов у Газпрому і понад 4 млрд дол від Газпрому, на який в принципі раніше можна було купити дешевший газ за 200-300 дол. Зараз є гроші від МВФ, подарункові, тут варто подумати про стратегічні речі, які потрібні для країни", – переконана Вікторія Сюмар.
"Окрім енергоефективності, ще захист людей. Раніше було 7 млн українців, які отримували субсидії, сьогодні – 2 млн українців, тому що людям позрізали всі критерії в нуль. Ціна на електрику зросла, якщо це було 90 коп, то зараз це 1,44 грн. Люди, які топили електрокотлами для того, щоб економити на газі, вони думають, чи зможуть вони собі це дозволити. Сьогодні треба підтримати нашу ініціативу, законопроєкт №6006, який передбачає розподілити ці гроші на забезпечення субсидій, на протидію ковіду, на виплату боргу перед військовослужбовцями", – нагадала представниця фракції "Європейська Солідарність".
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PS: Для этого Б-г создал холод, чтобы разум пробуждать.
ТСН ( від Г+Г )
"Холодні батареї можуть бути корисними:
Комаровський назвав перевагу відсутності опалення у квартирі."
https://tsn.ua/********/holodni-batareyi-mozhut-buti-korisnimi-komarovskiy-nazvav-perevagu-vidsutnosti-opalennya-u-kvartiri-1886251.html
P.S.
Скільки градусів зараз в будинках Зєлі, Бєні та дохтура Комаровського?
Учитесь читать тоФаріщь!!!!
" ... После конфликтов в "Нафтогазе", который стал убыточной структурой, где уволился Наблюдательный совет. После других "успехов" во внешней политике, операция России по возврату газовой удавки на Украину может быть успешной. Мы сегодня, кроме газового и энергетического кризиса, на пороге газового реванша РФ. Украина за 7 лет получила действительно энергетическую независимость. Это далось очень тяжело. И сегодня мы можем вернуться в полную зависимость от РФ. А зависимость закончится требованиями о воде в Крым, о проведении выборов и политическими требованиями. Давайте подумаем, что мы можем общего сделать, чтобы помешать этому российскому сценарию", - призвала Сюмар."
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В отношении "полно"-в наших краях, села около Новой Каховки, по списку. Хорошо еще ,что не живая очередь. А Вы говорите ПОЛНО. Да,и очень скверно,что начали посадки вырубать....а менты СПЯТ.
Ну а для тех кто "работает" видимо все хорошо, и цена на газ и на электричество и на бензин. Значит правильно вам цены поднимают, так и должно быть, и не хрен скиглить и делать из мухи слона.
В квартире плюс 24 (в Киеве), на кой он (сезон) мне. Понимаю, что часть народа дубеет, у кого окна не в ту сторону света ориентированы, не утеплены стены, и не поставлены стеклопакеты.
А у них есть младенцы, дети. Им (семьям с маленькими детьми) таки очень нужно подогреваться обогревателями, и да, это дополнительные киловатты за электроэнергию, кто не может позволить, пусть дают адресную помощь, но включать поголовно отопление в доме, когда спекулятивно нагнали на европейском рынке цену более тысячи баксов за 1000 кубов газа, на кой он мне? Кто заплатит за этот банкет? Явно не козлы и их крыши, которые за наш счет получают миллионные зарплаты.
В общем, очень не хотелось бы, чтобы в октябре затопили, но, знаю, у нас боксер-мэр растопчет эти надежды уже в ближайшую пятницу.
пи-да брехливая