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Новини Опалювальний сезон
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Нардеп "ЄС" Сюмар про зрив опалювального сезону: Люди стоять у черзі за дровами по 2-3 тижні

Нардеп

Влада не думає про те, що зараз реально турбує людей. Зокрема, про загрози енергетичного колапсу напередодні опалювального сезону.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Люди сьогодні говорять, де купити дрова. Черга за дровами стоїть по 2-3 тижня. Якщо міністр не готовий на початку опалювального сезону звітувати скільки у нас вугілля – його в 4 рази менше, ніж потрібно сьогодні. Що у нас із запасами газу? В нас немає достатньо запасів газу. Для одного сезону нам потрібно 21 млрд куб газу, а у нас є сьогодні 18. Але там 4 млрд куб технічного газу, і ще 6 млрд куб приватного газу. Що Україна буде робити, аби вижити?", – обурюється Сюмар.

"Ми собі наплодили ворогів. Після конфліктів в Нафтогазі, який став збитковою структурою, де звільнилася Наглядова рада. Після інших "успіхів" у зовнішній політиці, операція Росії із повернення газового зашморгу на Україну може бути успішною. Ми сьогодні окрім газової і енергетичної кризи на порозі газового реваншу РФ. Україна за 7 років отримала справді енергетичну незалежність. Це далося дуже важко. І сьогодні ми можемо повернутися в повну залежність від РФ. А залежність закінчиться вимогами про воду в Крим, про проведення виборів і політичними вимогами. Давайте подумаємо, що ми можемо спільного зробити, аби завадити цьому російському сценарію", – закликала Сюмар.

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Вона наголосила що потрібно модернізувати систему енергоефективності. "В це треба вкладати гроші, ці гроші об’єктивно держава мала. Тому що за попередньої влади вам дістався виграний позов у Газпрому і понад 4 млрд дол від Газпрому, на який в принципі раніше можна було купити дешевший газ за 200-300 дол. Зараз є гроші від МВФ, подарункові, тут варто подумати про стратегічні речі, які потрібні для країни", – переконана Вікторія Сюмар.

"Окрім енергоефективності, ще захист людей. Раніше було 7 млн українців, які отримували субсидії, сьогодні – 2 млн українців, тому що людям позрізали всі критерії в нуль. Ціна на електрику зросла, якщо це було 90 коп, то зараз це 1,44 грн. Люди, які топили електрокотлами для того, щоб економити на газі, вони думають, чи зможуть вони собі це дозволити. Сьогодні треба підтримати нашу ініціативу, законопроєкт №6006, який передбачає розподілити ці гроші на забезпечення субсидій, на протидію ковіду, на виплату боргу перед військовослужбовцями", – нагадала представниця фракції "Європейська Солідарність".

Автор: 

газ (10447) вугілля (2474) Сюмар Вікторія (271) опалювальний сезон (1752) Теплокомуненерго (542)


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Топ коментарі
+21
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12.10.2021 16:30
+19
нехай людям нарубают дров из тех трёх миллиардов деревьев,что ЗЕ высадил)))))))))))))))
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12.10.2021 16:31
+17
Пфф. Продавайте собак
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12.10.2021 16:35
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12.10.2021 16:30 Відповісти
А як же в часи порошенка цієї кількості вистачало для опалювального сезону, а тепер раптом виявилось що це замало? А хто призвів до такої ситуації? Хто дозволив приватним компанія зберігати газ в українських підземних сховищах і цим підірвав енергобезпеку України - пан порошенко!
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12.10.2021 16:32 Відповісти
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12.10.2021 16:35 Відповісти
Тепер у випадку відключення російського газу нам прийдеться качати газ в ЄС і газ в реверсному режимі на схід, центр та південь України, а технічно це неможливо! Самі себе загнали в глухий кут. Потрібно переходити на альтернативні види пального на випадок відсутності газу. Біопаливо - лушпиння соняшника та відходи деревини в десятки разів дешевше а дають ту саму енергію і переведення газових котлів на біопаливо нескладне, достатньо тільки змонтувати поруч з котлом біопаливний пальник і підвести до нього транспортер який буде подавати біопаливо.
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12.10.2021 18:16 Відповісти
нехай людям нарубают дров из тех трёх миллиардов деревьев,что ЗЕ высадил)))))))))))))))
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12.10.2021 16:31 Відповісти
https://i.pinimg.com/236x/f2/06/be/f206be5322b7d1a17d5dfb67ffcbec34.jpg
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12.10.2021 16:31 Відповісти
Угля нет, газ есть но цены запредельные для местных бюджетов. Но зато наш премьер бодро говорит о готовности к зиме на 99%. Твари зеленые.
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12.10.2021 16:33 Відповісти
Да ладно вам, хуже не будет!
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12.10.2021 16:33 Відповісти
Энергоатом искусственно банкротят, чтобы за три копейки Бене слить. Вы там в своей полоумной ВР проголосуйте эту хрень, так у нас киловатт будет дороже, чем кубометр газа. И у кацапсин разрешите Бене по желанию покупать э/э. А чё? Он вас туда для того и втюхивал, чтобы вы ему всех нас в виде готового блюда преподнесли. А Беня уже давно салфеточку повязал, ждет.
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12.10.2021 16:34 Відповісти
Пфф. Продавайте собак
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12.10.2021 16:35 Відповісти
тры тыжни?мож криворогие бригады лесорубов с маяками от ермака выправлят ситуйовину?
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12.10.2021 16:35 Відповісти
Это еще мадо месяц два или по черному в два раза дороже
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12.10.2021 16:36 Відповісти
На холоде и думается лучше. Только вот что будут думать детки о своих глупых родителях, когда подрастут и узнают, что всего этого вполне можно было избежать. Для этого было достаточно подумать, чуть-чуть, немного, просто остановиться на минуту по дороге к избирательному участку. Но разуму не хватило, жадность обуяла, халява разъела мозги. Теперь надо стоять в очередях и платить по безумным тарифам. Что, в общем, справедливо и логично.

PS: Для этого Б-г создал холод, чтобы разум пробуждать.
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12.10.2021 16:37 Відповісти
Привирает, большую часть субсидий срезали еще при Порошенко, да и электричество 90коп было только до 100 кВт а свыше уже 1,68.
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12.10.2021 16:37 Відповісти
Скільки в грн. виділялось з бюджету на субсидії за минулої влади і скільки виділяють зараз?
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12.10.2021 16:42 Відповісти
Какаяразніца? ВАвсьомвінАвАтПорошенко.
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12.10.2021 16:46 Відповісти
Ага, почти

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12.10.2021 16:52 Відповісти
Лесорубы не успевают лес валить.
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12.10.2021 16:38 Відповісти
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12.10.2021 16:40 Відповісти
Ба, бубочуин дружбан вылез. Следующая серия - как полезно не есть.
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12.10.2021 16:49 Відповісти
Зелемойські вже підпрягли свого ручного дохтура Комаровського для обробки лохторату.

ТСН ( від Г+Г )

"Холодні батареї можуть бути корисними:
Комаровський назвав перевагу відсутності опалення у квартирі."

https://tsn.ua/********/holodni-batareyi-mozhut-buti-korisnimi-komarovskiy-nazvav-perevagu-vidsutnosti-opalennya-u-kvartiri-1886251.html

P.S.
Скільки градусів зараз в будинках Зєлі, Бєні та дохтура Комаровського?
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12.10.2021 16:40 Відповісти
ну что тут непонятного у этого богоизбранного народа думаю дома тепло а нам как раз холодные батареи то что надо
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12.10.2021 16:50 Відповісти
Досить скиглити. Позакривали на зиму хати й чкурнули на теплі курорти! Адже епоха бідності скінчилась. Хто не вірить - той кацап!
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12.10.2021 16:41 Відповісти
Не, не. Всі, хто не вірить в Бубочкину святість- аХент фсб. Як CNN.
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12.10.2021 16:50 Відповісти
За два с половиной года многие так и не поняли, что делать с концом эпохи бедности: то ли грызть его, то ли сосать.
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12.10.2021 16:51 Відповісти
Нет угля , нет газа , нет электроэнергии . Предлагаемое решение - давайте распределим субсидии и поборемся с ковидом . И тогда всё появится , откуда ?
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12.10.2021 16:43 Відповісти
Сюмарилло, твой вошьдь придумал эту удавку, а ты, подстилка шЫколадная, пасть заткни!
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12.10.2021 16:46 Відповісти
К стати, Сюмаррилло, кто врагов наплодил? Не твой ли вошьдь?
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12.10.2021 16:48 Відповісти
Яких ворогів і хто наплодив? Що з вами тоФаріщь?
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12.10.2021 16:51 Відповісти
"Мы себе наплодили врагов......" Источник:
Учитесь читать тоФаріщь!!!!
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12.10.2021 16:59 Відповісти
На відміну від вас, я- вмію.

" ... После конфликтов в "Нафтогазе", который стал убыточной структурой, где уволился Наблюдательный совет. После других "успехов" во внешней политике, операция России по возврату газовой удавки на Украину может быть успешной. Мы сегодня, кроме газового и энергетического кризиса, на пороге газового реванша РФ. Украина за 7 лет получила действительно энергетическую независимость. Это далось очень тяжело. И сегодня мы можем вернуться в полную зависимость от РФ. А зависимость закончится требованиями о воде в Крым, о проведении выборов и политическими требованиями. Давайте подумаем, что мы можем общего сделать, чтобы помешать этому российскому сценарию", - призвала Сюмар."
Источник:
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12.10.2021 17:04 Відповісти
Начнем с просмотра хороших фильмов...
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12.10.2021 17:24 Відповісти
А врагов кто наплодил?
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12.10.2021 17:32 Відповісти
Яких? Хто для вас ворог? Захід чи фуйло?
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12.10.2021 17:46 Відповісти
Тут Сюмар трохи перегнула...Які черги на дрова?..В усякому випадку тут,на Галичині легко можна купити машину дров а ще легше заїхати в ліс і накидати сушняку...Ціна,правда...В першому випадку чотири-п"ять тисяч,в другому вже як повезе...
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12.10.2021 16:51 Відповісти
Ничего не загнула. Хочешь подороже - хоть сейчас, по нормальной цене сказали - 2 недели. Каменец-Подольский.
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12.10.2021 17:45 Відповісти
а вспоминаем КТО и КОГДА ввел "рыночные цены" на газ? вспоминаем "Роттердам +" и "газовый хабб", цены на коммуналку и газ взлетевшие в 8(!) раз! а теперь припомните ЧТО это и ей подобные тогда нам втирали?!!!!
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12.10.2021 16:52 Відповісти
А если бы не было рыночных цен на газ,то его бы сейчас в хранилищах стало больше.
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12.10.2021 22:05 Відповісти
вчора стояв в черзі за дровами. нічого так стояв, на 8 день уже з усіма перезнайомився, домовилися після зими разом на шашлики виїхати. аж тут дивлюся на касі бабуся стоїть, в руках 3 щіпочки держить і плаче. каже, що на дрова пенсії не вистачає, так хоч половинку щіпочки в пічку вкину, та й зігріюся. но я взяв заплатив за неї за цілий мішок дров, ось до чого довела ця зелена влада!!! поширте!!!!!!!!!
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12.10.2021 16:52 Відповісти
звиздит как троцкий дров полно . на любой кошелек.
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12.10.2021 16:56 Відповісти
"звиздит как троцкий дров полно . на любой кошелек. "

В отношении "полно"-в наших краях, села около Новой Каховки, по списку. Хорошо еще ,что не живая очередь. А Вы говорите ПОЛНО. Да,и очень скверно,что начали посадки вырубать....а менты СПЯТ.
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12.10.2021 17:14 Відповісти
они не спят ,они в доле
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12.10.2021 17:46 Відповісти
Где? На заправках в сеточках?
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12.10.2021 17:47 Відповісти
забейте в гугл "купить дрова " предложения наперебой ,люди за рекламу деньги полатят что бі дрова продать а ві про сеточки
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12.10.2021 17:55 Відповісти
Ты на каком этаже живешь, советчик? Ты ж дрова только на шашлыки покупаешь. Объясняю разницу, по 1200 за куб - хоть сейчас. По 850 ждать 2 недели.
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12.10.2021 18:33 Відповісти
то не скиглите берите в руки топоры и идите в лес сухостой собитрать. если серьезно, то 1200 гр это колотый дуб или аккация бревна 40-50 см высушенный до влажности 25-30% . покупал на днях машину. тот кто работает поверьте, это вполне нормальная цена. обрезки всякие можно и по 250 гр приобрести . так что не делайте из мухи слона
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12.10.2021 21:08 Відповісти
Ну да, где то, от кого то я уже слышал, году так в 11-12, что после работы надо на приусадебный участок бежать, чтобы жилось хорошо.
Ну а для тех кто "работает" видимо все хорошо, и цена на газ и на электричество и на бензин. Значит правильно вам цены поднимают, так и должно быть, и не хрен скиглить и делать из мухи слона.
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13.10.2021 11:06 Відповісти
Бедолага Сюмар перепутала цифры. 3.5 трейдеров и 6 технического. Ну а про 21 млрд кубов необходимого газа на зиму это откровенное бабское вранье. Уже были года когда Украина входила в сезон с 14 млрд ( и там тоже было 6 млрд технического). Более того, у трейдеров было больше газа в начале сезона 2021, но они часть газа продали именно в Украине. Внизу диаграмма на 1 сентября по разным годам. А в октябре Украина дополнила хранилища до 18.7 млрд.куб.
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12.10.2021 17:01 Відповісти
Сюмар отрабатывает дерективу своего боса, подпеавалы *****. Что тут не понятно.
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12.10.2021 18:29 Відповісти
И сколько обошлось дополнение хранилищ, почему летом газ не покупали
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12.10.2021 22:10 Відповісти
Короче надо выпускать Медведука.Он порешает и с газом и с углём и с военнопленными.Иначе, всё ж пропало!Три магнитофона,три куртки замшевых..........
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12.10.2021 17:03 Відповісти
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12.10.2021 18:18 Відповісти
Отапливались электричеством? Это газ такой дорогой или электричество такое дешевое? Что за бред.
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12.10.2021 17:12 Відповісти
И газ дорогой и "ночной" тариф на электричество.
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12.10.2021 17:49 Відповісти
А чого всі гіпермаркети, типу "Епіцентр", "Метро" і супермакети продуктові опалюються електричними тепловими насосами, простіше, кондиціонерами? Я думаю вони вміють рахувати гроші.
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12.10.2021 19:26 Відповісти
Я искренне не хочу, чтобы сейчас начался отопительный сезон.
В квартире плюс 24 (в Киеве), на кой он (сезон) мне. Понимаю, что часть народа дубеет, у кого окна не в ту сторону света ориентированы, не утеплены стены, и не поставлены стеклопакеты.
А у них есть младенцы, дети. Им (семьям с маленькими детьми) таки очень нужно подогреваться обогревателями, и да, это дополнительные киловатты за электроэнергию, кто не может позволить, пусть дают адресную помощь, но включать поголовно отопление в доме, когда спекулятивно нагнали на европейском рынке цену более тысячи баксов за 1000 кубов газа, на кой он мне? Кто заплатит за этот банкет? Явно не козлы и их крыши, которые за наш счет получают миллионные зарплаты.
В общем, очень не хотелось бы, чтобы в октябре затопили, но, знаю, у нас боксер-мэр растопчет эти надежды уже в ближайшую пятницу.
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12.10.2021 17:47 Відповісти
У меня тоже в Киеве + 24 в квартире, я не вижу смысла включать отопление в ближайшее время.
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12.10.2021 23:16 Відповісти
та да, прям блокадный ленинград.
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12.10.2021 18:06 Відповісти
А осень наступила прям вчера ?
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12.10.2021 18:21 Відповісти
ой. замёрзнем, знакомая песня. Кацапы кричат что газа нет, замёрзнут украинцы.. и Сюмар кричит что замёрзнем.. что нужно 21 млрд кубов.. хотя при пети и с 12.49 млрд перезимували и с 14.63 млрд. перезимували, да и вообще при пете больше 16-ти млрд на начало отопительного небыло. И не замёрзли. Всё больше петя и его подпевалы палятся.
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12.10.2021 18:27 Відповісти
Цю с...а вже п..ла з трибуни при попередніках, поширюючи в наглу отримані на депутатський запит персональні дані. С..ка... Знову гавкає???
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12.10.2021 19:50 Відповісти
Сюмар -брехло ! давай конкретно -где нельзя купить дрова ? у нас в области от 500 гр-обрезки акация -800-850 гр. твердые породы дуб ясень- 1100 гр никаких очередей машинм от 5- 6 куб
пи-да брехливая
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12.10.2021 19:51 Відповісти
Давай конкретно! Про яку область ти пишеш? Київська область - дуб по ціні червоної ікри. І його немає. Обабіч дороги стоять машини з дровами. Ціни дійсно трохи нижче. Насипом. Кажуть 5 складометрів, Після складання насправді виходить 3.
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12.10.2021 20:42 Відповісти
днепр область
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12.10.2021 21:13 Відповісти
Замовляв в середині серпня. Дров немає. Сказали дзвонити на початку вересня. На початку вересня: дуба немає, буде, мінімум 1500 грн за складометр. Повезло, взяв березу (хороші дрова, не обрізки) за 900. Так що не бреше Сюмар. В залежності від регіону.
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12.10.2021 21:55 Відповісти
 
 