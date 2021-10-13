Окупанти під час "режиму тиші" затримали на Донбасі 61 людину, - СБУ

З моменту оголошення "режиму тиші" на Донбасі в серпні 2020 року кількість українців, затриманих окупантами, збільшилася на 61 особу.

Про це повідомляє Об'єднаний центр звільнення заручників СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Загалом станом на 12 жовтня в "Л/ДНР" незаконно позбавлені волі 296 осіб: 252 цивільні особи і 44 військовослужбовці.

Також вважаються зниклими безвісти 258 людей, зокрема 125 військових та правоохоронців, серед яких 69 військовослужбовців Збройних сил, 16 бійців Нацгвардії, 5 співробітників Державної прикордонної служби, 24 службовці Міністерства внутрішніх справ та 11 бійців добровольчих батальйонів.

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Окрім того, за даними СБУ, за сім років російської тимчасової окупації Кримського півострова 43 людини стали жертвами насильницьких зникнень, 19 з них були згодом звільнені, 3 - засуджені, 1 людину екстрадували за кордон, 6 - знайшли мертвими. Про місцеперебування ще 15 нічого невідомо.

"У 11 із 15 зазначених випадках є докази причетності державних органів РФ або підконтрольних їй формувань до насильницьких зникнень і вони (ці 11 випадків) підпадають під визначення "злочин проти людяності", адже є частиною широкомасштабних або систематичних нападів на проукраїнських активістів та кримських татар або їхніх родичів", - зазначили у відомстві.

При цьому зазначається, що російські правоохоронці на території окупованого Криму не провели ефективного розслідування жодної з 15 справ насильницьких зникнень.