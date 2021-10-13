Окупанти під час "режиму тиші" затримали на Донбасі 61 людину, - СБУ
З моменту оголошення "режиму тиші" на Донбасі в серпні 2020 року кількість українців, затриманих окупантами, збільшилася на 61 особу.
Про це повідомляє Об'єднаний центр звільнення заручників СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Загалом станом на 12 жовтня в "Л/ДНР" незаконно позбавлені волі 296 осіб: 252 цивільні особи і 44 військовослужбовці.
Також вважаються зниклими безвісти 258 людей, зокрема 125 військових та правоохоронців, серед яких 69 військовослужбовців Збройних сил, 16 бійців Нацгвардії, 5 співробітників Державної прикордонної служби, 24 службовці Міністерства внутрішніх справ та 11 бійців добровольчих батальйонів.
Окрім того, за даними СБУ, за сім років російської тимчасової окупації Кримського півострова 43 людини стали жертвами насильницьких зникнень, 19 з них були згодом звільнені, 3 - засуджені, 1 людину екстрадували за кордон, 6 - знайшли мертвими. Про місцеперебування ще 15 нічого невідомо.
"У 11 із 15 зазначених випадках є докази причетності державних органів РФ або підконтрольних їй формувань до насильницьких зникнень і вони (ці 11 випадків) підпадають під визначення "злочин проти людяності", адже є частиною широкомасштабних або систематичних нападів на проукраїнських активістів та кримських татар або їхніх родичів", - зазначили у відомстві.
При цьому зазначається, що російські правоохоронці на території окупованого Криму не провели ефективного розслідування жодної з 15 справ насильницьких зникнень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль