Оккупанты во время "режима тишины" задержали на Донбассе 61 человека, - СБУ

С момента объявления "режима тишины" на Донбассе в августе 2020 года количество украинцев, задержанных оккупантами, увеличилось на 61 человек.

Об этом сообщает Объединенный центр освобождения заложников СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Всего по состоянию на 12 октября в "Л/ДНР" незаконно лишены свободы 296 человек: 252 гражданские лица и 44 военнослужащих.

Также считаются пропавшими без вести 258 человек, в том числе 125 военных и правоохранителей, среди которых 69 военнослужащих Вооруженных сил, 16 бойцов Нацгвардии, 5 сотрудников Государственной пограничной службы, 24 служащие Министерства внутренних дел и 11 бойцов добровольческих батальонов.

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Кроме того, по данным СБУ, за семь лет российской оккупации Крымского полуострова 43 человека стали жертвами насильственных исчезновений, 19 из них были впоследствии освобождены, 3 - осуждены, 1 человека экстрадировали за границу, 6 - нашли мертвыми. О местонахождении еще 15 ничего неизвестно.

"В 11 из 15 указанных случаев есть доказательства причастности государственных органов РФ или подконтрольных ей формирований к насильственным исчезновениям и они (эти 11 случаев) подпадают под определение "преступление против человечности", ведь являются частью широкомасштабных или систематических нападений на проукраинских активистов и крымских татар или их родственников", - отметили в ведомстве.

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При этом отмечается, что российские правоохранители на территории оккупированного Крыма не провели эффективного расследования ни одного из 15 дел насильственных исчезновений.