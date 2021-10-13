Невакцинована вагітна жінка померла від COVID-19 у Чернігові
Жінці було 39 років. Вона перебувала на 22-му тижні вагітності.
Про це повідомив чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"У нас померла жінка 39 років на 22 тижні вагітності, не вакцинована. Померла разом з дитиною", - сказав мер на нараді.
За словами генерального директора Чернігівської міської лікарні №2 Владислава Повара, першу дозу вакцини в Чернігові отримали 26% населення, дві дози - понад 20%.
Ситуація ж із захворюваністю залишається напруженою. Кількість інфікованих зростає, 70% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Із 239 осіб, які зараз перебувають у лікарнях, лише 17 - прищеплені від COVID-19. Проте більшість або отримали тільки одну дозу, або після двох пройшло мало часу й люди не встигли набути імунітету.
Від початку пандемії в Чернігові зафіксовано 16 533 випадки коронавірусної хвороби. Померла від неї 491 людина. За останню добу (станом на 11 жовтня) виявлено 92 нові випадки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У 2018-2019 роках на обліку стояли 32 тис. 493 людини та 31 тис. 221 особа відповідно. Рівень госпіталізації та смертності від туберкульозу продовжував знижуватися. У 2018-му померли 2 тис. 207 осіб, в 2019-му - 2 тис. 95.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні
🔺захворіло - 2 562 085 осіб;
🔺одужало - 2 297 899 осіб;
🔺летальних випадків - 59 052;
Плюс ковид гораздо заразнее и болезнь протекает быстрее. Я шото никогда не видел очереди из скорых с больными туберкулезом или гриппом, ну это конешно может быть фотошоп...
ЗАПАМ"ЯТАЙ , ТЕЛЕПНЮ: "Застебнуті ремені безпеки не запобігають ДТП - але рятують життя при її виникненні!..." Вакцинація не рятує від хвороби , але полегшує її перебіг! Сотні мільйонів людей врятовано віж віспи , тифу, поліомієліту саме завдяки вакцинації ...
І невідомо , чи зміг-би ти тут "чесать язиком", якби твої батьки (у свій час) не віддали тебе лікарям на відповідні прививки!
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/boom-sen-ron-johnson-drops-truth-bomb-senate-floor-63-uk-delta-deaths-last-7-5-months-fully-vaccinated-video/
Вас загодували помиями настільки, що мозок відмовляється від адекватного харчування.
Інформнаркоманія..
https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/
Черговий фейк антивакцинаторів і його спростування.
…Вот на Тайване число умерших от прививки превысило число скончавшихся от короны .
https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/
дивимось посилання.
Medical News and Medical Resources
https://medicaltrend.org/declaration/
External link disclaimer
This website is not responsible for any information, products and services linked to and obtained through the pages of this website, nor does it bear any legal responsibility.
Тобто це сайт, створений спеціально для поширення медичних фейків:
Вакцина від COVID-19 місцевого виробництва на Тайвані зафіксувала чотири смерті всього за три дні після того, як острів почав її використовувати, що викликало серйозну стурбованість громадськості, оскільки багато хто ставив під сумнів безпеку вакцини у тому, чи не надто швидко місцева влада надала їй дозвіл на екстрене застосування.
Без 3 фази клінічних випробувань (***як і Спутнік 5) вакцина, вироблена компанією Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) на острові, була схвалена владою Тайваню для екстреного використання 18 липня за даними клінічних випробувань II фази.
A locally produced COVID-19 vaccine on the island of Taiwan has seen four deaths in just three days after the island began its use, triggering strong public inquiries as many questioned the safety of the vaccine and whether the local authority had been too quick to grant emergency approval.
Without phase III clinical trials, the vaccine, produced by Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) on the island, was approved by Taiwan authorities for emergency use on July 18 with data from phase II clinical trials.
зокрема голосуваннями за "морську партію" в Одесі
і це основний плюс вакцинації.
читайте что пишут практикующие врачи в США
https://earlycovidcare.org
А вітамін Д має призначати лікар після обстеження і здачі аналізу крові на його вміст.
Ви свідомо шкодите здоров'ю українців ?
Але Що лікує від Ковід -це байка для дебілів..
чи достатньо такого захисту,щоб збити епідемію Ковід -дуже сумнівно...
бо навіть вакцинація не дає 100 гарантії захисту...
https://natribu.org/