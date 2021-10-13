Невакцинована вагітна жінка померла від COVID-19 у Чернігові

Жінці було 39 років. Вона перебувала на 22-му тижні вагітності.

Про це повідомив чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У нас померла жінка 39 років на 22 тижні вагітності, не вакцинована. Померла разом з дитиною", - сказав мер на нараді.

За словами генерального директора Чернігівської міської лікарні №2 Владислава Повара, першу дозу вакцини в Чернігові отримали 26% населення, дві дози - понад 20%.

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Ситуація ж із захворюваністю залишається напруженою. Кількість інфікованих зростає, 70% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Із 239 осіб, які зараз перебувають у лікарнях, лише 17 - прищеплені від COVID-19. Проте більшість або отримали тільки одну дозу, або після двох пройшло мало часу й люди не встигли набути імунітету.

Від початку пандемії в Чернігові зафіксовано 16 533 випадки коронавірусної хвороби. Померла від неї 491 людина. За останню добу (станом на 11 жовтня) виявлено 92 нові випадки.