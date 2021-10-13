Невакцинированная беременная женщина умерла от COVID-19 в Чернигове

Женщине было 39 лет. Она была на 22-й неделе беременности.

Об этом сообщил черниговский городской голова Владислав Атрошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас умерла женщина 39 лет на 22 неделе беременности, не вакцинированная. Умерла вместе с ребенком", - сказал мэр на совещании.

По словам генерального директора Черниговской городской больницы №2 Владислава Повара, первую дозу вакцины в Чернигове получило 26% населения, две дозы - более 20%.

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Ситуация же с заболеваемостью остается напряженной. Количество инфицированных растет, 70% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Из 239 человек, которые сейчас находятся в больницах, только 17 привиты от COVID-19. Большинство из этих 17-ти человек или получили только одну дозу вакцины, или после получения двух доз прошло еще слишком мало времени, и у людей не успел сформироваться иммунитет.

С начала пандемии в Чернигове зафиксировано 16 533 случая коронавирусной болезни. Умер от нее 491 человек. За последние сутки (по состоянию на 11 октября) выявлено 92 новых случая.

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