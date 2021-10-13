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Новости Коронавирус и карантин
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Невакцинированная беременная женщина умерла от COVID-19 в Чернигове

Невакцинированная беременная женщина умерла от COVID-19 в Чернигове

Женщине было 39 лет. Она была на 22-й неделе беременности.

Об этом сообщил черниговский городской голова Владислав Атрошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас умерла женщина 39 лет на 22 неделе беременности, не вакцинированная. Умерла вместе с ребенком", - сказал мэр на совещании.

По словам генерального директора Черниговской городской больницы №2 Владислава Повара, первую дозу вакцины в Чернигове получило 26% населения, две дозы - более 20%.

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Ситуация же с заболеваемостью остается напряженной. Количество инфицированных растет, 70% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Из 239 человек, которые сейчас находятся в больницах, только 17 привиты от COVID-19. Большинство из этих 17-ти человек или получили только одну дозу вакцины, или после получения двух доз прошло еще слишком мало времени, и у людей не успел сформироваться иммунитет.

С начала пандемии в Чернигове зафиксировано 16 533 случая коронавирусной болезни. Умер от нее 491 человек. За последние сутки (по состоянию на 11 октября) выявлено 92 новых случая.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) смерть (9230) Чернигов (886) беременность (80) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Знаєш - вся моя сім"я вакцинувалася вже давно. Як ходив я до аптеки за ліками від гіпертонії та алергії - так і ходжу . І на це ходіння аж ніяк вакцинування не вплинуло . Гіпертонія у мене вже років з десять, а алергія взагалі ще з часу Чорнобиля! Ти мені нагадуєш творця соціальної реклами: "Не паліть багаття - нам цим дихати!" (Коли металургійні підприємства та коксохім викидають за лічені хвилини шкідливих речовин більше ніж усі багаття України за цілий рік!)
ЗАПАМ"ЯТАЙ , ТЕЛЕПНЮ: "Застебнуті ремені безпеки не запобігають ДТП - але рятують життя при її виникненні!..." Вакцинація не рятує від хвороби , але полегшує її перебіг! Сотні мільйонів людей врятовано віж віспи , тифу, поліомієліту саме завдяки вакцинації ...
І невідомо , чи зміг-би ти тут "чесать язиком", якби твої батьки (у свій час) не віддали тебе лікарям на відповідні прививки!
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13.10.2021 05:45
+5
Раньше, я удивлялся, насколько беспечен народ, и пытался приводить доводы в пользу вакцинации, но вакцина появилась в апреле, и во многих местах вакцинации очередь была слабая. Теперь вообще фиолетово. Те, кто не вакцинировались, умрут от вируса, а те, кто вакцинировался - будут жить. Проблема с антиваксерами исчезнет естественным путем.
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13.10.2021 02:30
+5
Дивна річ, з преси ми дізнаємось виключно про смерті невакцинованих. Вакциновані не помирають, такий месседж, чи преса необ'єктивна? А ізраїльска преса каже, що помирають, навіть з трьома щепленнями. Можна було б припустити, що у нас мега-вакцина створена під патронатом самого Зе, але ні, той же Файзер.
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13.10.2021 05:06
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На обліку з туберкульозом у 2017 році перебували 34 тис. 971 особа. За рік померли 2 тис. 289 українців, на 12,8% менше. Рівень госпіталізації знизився на 6,5%.

У 2018-2019 роках на обліку стояли 32 тис. 493 людини та 31 тис. 221 особа відповідно. Рівень госпіталізації та смертності від туберкульозу продовжував знижуватися. У 2018-му померли 2 тис. 207 осіб, в 2019-му - 2 тис. 95.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні

🔺захворіло - 2 562 085 осіб;
🔺одужало - 2 297 899 осіб;
🔺летальних випадків - 59 052;

Плюс ковид гораздо заразнее и болезнь протекает быстрее. Я шото никогда не видел очереди из скорых с больными туберкулезом или гриппом, ну это конешно может быть фотошоп...
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13.10.2021 02:31 Ответить
Раньше, я удивлялся, насколько беспечен народ, и пытался приводить доводы в пользу вакцинации, но вакцина появилась в апреле, и во многих местах вакцинации очередь была слабая. Теперь вообще фиолетово. Те, кто не вакцинировались, умрут от вируса, а те, кто вакцинировался - будут жить. Проблема с антиваксерами исчезнет естественным путем.
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13.10.2021 02:30 Ответить
Хорошо, когда Вы так уверены
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13.10.2021 02:37 Ответить
Проблема в другом.Вы получили свои первые две дозы бесплатно, крепко сели на иглу, получили на будущее проблемы со здоровьем и став постоянным клиентом аптек. Те кто не сел на иглу,будут платить за желание быть здоровым, постоянно доказывая это всевозможными тестами и справками, но платить будут все.Политикам и дельцам от фармацевтики не нужны здоровые люди,нужны клиенты.
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13.10.2021 04:53 Ответить
Знаєш - вся моя сім"я вакцинувалася вже давно. Як ходив я до аптеки за ліками від гіпертонії та алергії - так і ходжу . І на це ходіння аж ніяк вакцинування не вплинуло . Гіпертонія у мене вже років з десять, а алергія взагалі ще з часу Чорнобиля! Ти мені нагадуєш творця соціальної реклами: "Не паліть багаття - нам цим дихати!" (Коли металургійні підприємства та коксохім викидають за лічені хвилини шкідливих речовин більше ніж усі багаття України за цілий рік!)
ЗАПАМ"ЯТАЙ , ТЕЛЕПНЮ: "Застебнуті ремені безпеки не запобігають ДТП - але рятують життя при її виникненні!..." Вакцинація не рятує від хвороби , але полегшує її перебіг! Сотні мільйонів людей врятовано віж віспи , тифу, поліомієліту саме завдяки вакцинації ...
І невідомо , чи зміг-би ти тут "чесать язиком", якби твої батьки (у свій час) не віддали тебе лікарям на відповідні прививки!
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13.10.2021 05:45 Ответить
Хотелось бы знать - на какую иглу я сел. У меня не было вообще никаких побочек после Файзера, и после вакцинации, ничего не изменилось от слова "Совсем". У вас есть свои убеждения и вы хотите в них верить, выдумывая всё новые факты в свою пользу, но у вас нет абсолютно никаких доказательств их. Вы просто выдаете желаемое за действительное. А вот статистика показывает, что вакцинированные люди в очень редких случаях обращаются в больницы, и 100% из вакцинировавшихся, переносят болезнь в легкой форме. Есть определенные факты. Сперва опровергните их, чтобы придумывать новые.
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13.10.2021 06:25 Ответить
А как же в Британии 63% умершие от ковида полностью вакцинированные ?

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/boom-sen-ron-johnson-drops-truth-bomb-senate-floor-63-uk-delta-deaths-last-7-5-months-fully-vaccinated-video/
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13.10.2021 06:45 Ответить
Вже давно відомо, що оці БУМ то ознака маніпулятивної ботної статті.
Вас загодували помиями настільки, що мозок відмовляється від адекватного харчування.
Інформнаркоманія..
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13.10.2021 08:03 Ответить
Один сенатор сказал... Где взял данные? Так и у нас есть ярые придурки антоваксеры среди вип идиотов.
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13.10.2021 09:27 Ответить
И не забывайте что колоться вам надо каждые 5 месяцев , а то и чаще ибо вирус очень быстро мутирует . Почитайте на досуге как работает файзеровский стимулятор и какие побочные эффекты несет , в том числе долгосрочные .
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13.10.2021 06:48 Ответить
Уже всё прочитано Поэтому и укололся. Израиль одним из первых Файзером укололся и снял все ограничения. У них не было ни одного случая заражения, пока не наехали мигранты из сектора Газа.
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13.10.2021 07:44 Ответить
Болезнь Альцгеймера в преклонном возрасте гарантирована . Страшнее ковида и нет от нее лечения . В Израиле заражений полно . Вот на Тайване число умерших от прививки превысило число скончавшихся от короны .

https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/
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13.10.2021 09:00 Ответить
Дурантинофіли,ви заї...али !!

Черговий фейк антивакцинаторів і його спростування.

Вот на Тайване число умерших от прививки превысило число скончавшихся от короны .

https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/

дивимось посилання.
Medical News and Medical Resources
https://medicaltrend.org/declaration/

External link disclaimer

This website is not responsible for any information, products and services linked to and obtained through the pages of this website, nor does it bear any legal responsibility.

Тобто це сайт, створений спеціально для поширення медичних фейків:

Вакцина від COVID-19 місцевого виробництва на Тайвані зафіксувала чотири смерті всього за три дні після того, як острів почав її використовувати, що викликало серйозну стурбованість громадськості, оскільки багато хто ставив під сумнів безпеку вакцини у тому, чи не надто швидко місцева влада надала їй дозвіл на екстрене застосування.

Без 3 фази клінічних випробувань (***як і Спутнік 5) вакцина, вироблена компанією Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) на острові, була схвалена владою Тайваню для екстреного використання 18 липня за даними клінічних випробувань II фази.

A locally produced COVID-19 vaccine on the island of Taiwan has seen four deaths in just three days after the island began its use, triggering strong public inquiries as many questioned the safety of the vaccine and whether the local authority had been too quick to grant emergency approval.

Without phase III clinical trials, the vaccine, produced by Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) on the island, was approved by Taiwan authorities for emergency use on July 18 with data from phase II clinical trials.

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13.10.2021 09:31 Ответить
Ты сначала пойди по ссылкам в этой статье потом будешь говорить что-то о достоверности этой желтой статьи.
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13.10.2021 09:37 Ответить
Ага - только ты переболеешь, и если выживешь после болезни что не факт, то последствия этой болячки непредвиденные. Одно только 100% - после тяжелого или даже средней тяжести болезни твоя жизнь уже никогда не будет такой как прежде.
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13.10.2021 09:22 Ответить
Некоторые выбирают "здохнуть" просто для того чтоб не жить нищим с долгами и кредитами в нищей стране
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13.10.2021 06:21 Ответить
країна є така,яку ми собі створили..

зокрема голосуваннями за "морську партію" в Одесі
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13.10.2021 09:41 Ответить
Морская партия ******** уже 10 лет как в пролете, а до 2014 никто на недостаток средств не жаловался
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13.10.2021 11:03 Ответить
Это не вакцина , а стимулятор . Вакцина это от полиомелита или оспы . Вакцины от грипа нет от ковида тоже нет и не будет .
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13.10.2021 06:52 Ответить
У про- и анти- ваксеров есть одна общая черта - и те и другие верят что в конце концов все придурки вымрут.
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13.10.2021 08:41 Ответить
. Теперь вообще фиолетово. Те, кто не вакцинировались, умрут от вируса, а те, кто вакцинировался - будут жить. Проблема с антиваксерами исчезнет естественным путем. Не мешало бы показаться специалисту узкого профиля!!!!!! Не откладывайте визит)
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13.10.2021 13:14 Ответить
РАБссия всех завакцинировала Спутником Путлера...,типа Фуфломицин работает... и смертность на РАБссии НОЛЬ ...
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13.10.2021 04:43 Ответить
Дивна річ, з преси ми дізнаємось виключно про смерті невакцинованих. Вакциновані не помирають, такий месседж, чи преса необ'єктивна? А ізраїльска преса каже, що помирають, навіть з трьома щепленнями. Можна було б припустити, що у нас мега-вакцина створена під патронатом самого Зе, але ні, той же Файзер.
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13.10.2021 05:06 Ответить
ТОвариш сидить у обласному управлінні МНС на зв"язку раз на добу вони передають на Київ дані по захворюваності "ковід" - як по "своїх" так і загальні Сказав на днях: "Ми усі - провакциновані ще з початку літа Хворіють і наші Однак у важкій формі - лише одна жіночка моїх років (йому - 62) А це вже організм трохи "зношений" А от захворюваність по області - 50х50 Але процент хворих у важкій формі з тих що провакцинувалися - набагато менший ніж у невакцинованих!"
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13.10.2021 05:53 Ответить
не те що набагато,а пропорції більше 1 до 10ти..

і це основний плюс вакцинації.
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13.10.2021 09:39 Ответить
Пресса всего мира не может лгать, особенно та, которой важна репутация. Реторика украинских СМИ о статистике умерших, кто вакцинировался/не вакцинировался в Украине, примерно совпадает со статистикой других стран по своим ситуациям. Если для вас важно, что 0.07% вакцинированных людей умерли от осложнений (еще не понятно, из-за вакцины или были сопутствующие заболевания), а не то, что 100% вакцинированных людей переносят болезнь в легкой форме, то это ваше дело.
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13.10.2021 06:30 Ответить
Пресса всего мира в первую очередь подчиняется корпоративным владельцам , а среди них есть немало тех кто владеет акцииями фармокомпаний и зарабатывает на вакцинах миллиарды .
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13.10.2021 06:50 Ответить
А хто вам заважає винайти вакцину ?
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13.10.2021 08:05 Ответить
Про 100%? Вчера департамент Харьковской ОДА подтвердил что у них умерло 3 вакцинированных. Правда начали говорить, что с очень многими хроническими болезнями.
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13.10.2021 06:57 Ответить
Тогда не вакцинируйтесь. Они могли и не быть вакцинированными, а сказать, что вакцинированные из-за закона о вакцинации. Свой-то выбор я уже сделал. Мне нет смысла убеждать других, поскольку на людей не подействует, пока сами не заболеют. Мой кореш не верил, пока не поехал в Египет и там на 3 недели не слег с пневмонией, вызванной Ковидом. Теперь фиброз легких, шум в голове и уволился с работы, ибо мозг не соображает после болезни. Сейчас вакцинировался, но пост-ковидный синдром так и не прошел.
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13.10.2021 07:48 Ответить
Чтобы не умирали люди лечите их на ранних стадиях заболевания . Ивермектин(стромектол) , витамин Д , Цинк , Витамин С позволяет вылечивать пациентов за 3-5 дней .
читайте что пишут практикующие врачи в США

https://earlycovidcare.org
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13.10.2021 06:55 Ответить
Ці чутки вже давно спростовані.
А вітамін Д має призначати лікар після обстеження і здачі аналізу крові на його вміст.
Ви свідомо шкодите здоров'ю українців ?
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13.10.2021 08:08 Ответить
на сайте пишут американские терапевты , лицензированные врачи , которые вылечивают от ковида людей без вкалывания им экспериментальной вакцины . В сезоны вирусных инфекций витамины С , Д и Цинк спасают людей от тяжелых заболеваний .
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13.10.2021 08:55 Ответить
Вітамін С ,так,піднімає імунітет,які прогулянки на свіжому повітрі...

Але Що лікує від Ковід -це байка для дебілів..

чи достатньо такого захисту,щоб збити епідемію Ковід -дуже сумнівно...

бо навіть вакцинація не дає 100 гарантії захисту...
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13.10.2021 09:38 Ответить
ЛАХТА,ПНХ з своїм черговим інтернет смітником... !

https://natribu.org/
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13.10.2021 09:34 Ответить
Дурак этот Ляшко со своими убогими потугами и призывами к вакцинации, Коллега на работе предложил так: сделать так, чтобы невакцинированным не продавали бухло, вот это скорее сработает.
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13.10.2021 07:27 Ответить
мне интересно, все антивакцинаторы и в детстве не получили прививки - гепатит, дифтерия, корь, туберкулез и пр и пр..., как они с ними живут или в сознательном возрасте выходят на акции протеста и детей не вакцинируют? ковид - это такая же зараза, как полиомиелит, например, мало найдется идиотов, кто не дает вакцинировать своего ребенка от этой заразы..., вакцину от полиомиелита изобрели в 50-60 годах, если не ошибаюсь, тож, наверное, были антивакцинаторы, но, слава Богу, здравый смысл победил и сейчас людей, изуродованных этой страшной болезнью гораздо меньше...
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13.10.2021 09:00 Ответить
Ковид это разновидность гриппа . От гриппа прививок нет и от ковида не будет . Вирусы разные , способы лечения тоже . Колоться на постоянной основе мРНА стимулятором вредно для здоровья .
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13.10.2021 09:04 Ответить
це напевне грипозних хворих привезли:

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13.10.2021 09:35 Ответить
Для тех, кто массово возит избирателей по разным участкам,организовать массовку со скоплением скорых в одном месте не проблема.Еще раз повторюсь. Есть изменившийся вирус,но не так страшен черт,как его малюют.Сейчас,с помощью ПРЦ тестов, в организме можно найти любой вирус.Можно объявить человека больным,выздоровевшим,повторно заразившимся...С помощью современных СМИ, можно нагнать и раскрутить психоз и панику вокруг любого вируса,и объявить эпидемию. После осложнений свиного гриппа смертость была в районе 8%,но это было незаметно, куча районных инфекционных отделений, сейчас их закрыли,оставив 2-3 на область.Отсюда психоз и нагнетание паники.
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13.10.2021 11:18 Ответить
та к почему тогда на улице ходят люди в магазах безмасок и школы работают..а люди не кончаются....так бы не когон е осталося бы на улицах я б поворовал ..))
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13.10.2021 11:58 Ответить
Не сравнивайте, те прививки,что в детстве и тот шмурдяк непонятного назначения сварганеный за пол-года.
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13.10.2021 20:01 Ответить
фейк о ковидах19 безпруфов...
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13.10.2021 11:57 Ответить
 
 