"Створення псевдоорганів державної влади": на Тіхановську і Латушка завели нову кримінальну справу
Представник Слідчого комітету Білорусі Сергій Кабакович заявив, що на лідерку білоруської опозиції Світлану Тіхановську і на колишнього міністра культури країни Павла Латушка завели нову кримінальну справу. Їх запідозрили в самовільному присвоєнні звання або влади (ст. 382 КК Білорусії, позбавлення волі на строк до двох років).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Zerkalo.io, проєкт команди журналістів заблокованого в країні Tut.by.
"Обвинувачені Тіхановська і Латушко за погодженням з іншим учасниками змови в порушення вимог Конституції Білорусі, створили псевдооргани державної влади і управлінь та представництв Республіки Білорусь за кордоном. І продовжуючи свої злочинні дії вступили в переговори з представниками іноземних держав і міжнародних організацій", - сказав Кабакович .
Проти Тіхановської і Латушка в Білорусі були порушені й інші кримінальні справи. Їх звинувачують у створенні і керівництві екстремістським утворенням, закликах до повалення або зміни конституційного ладу Білорусі або до вчинення злочинів проти держави, змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом і замаху на акт тероризму. Тіхановська також проходить у справах про приготування до масових заворушень.
Коментар представника Слідчого комітету Білорусі Сергія Кабаковича на 5:10 хвилині відео:
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Иди задавай вопросы на своём СВОБОДНОМ беларуском сайте, может черенок в жопу не засунут.
Отдыхай, цветочный херой)))
Как только поднимается вопрос о ДОСТОИНТСВЕ ЧЕЛОВЕКА и НАЦИИ, у вас опущенных уродов набутылочных, сразу разговор про газ, зиму и остальное.
Опять прокололся мокшанский хер.
Ты не бЯрурсь, ты говно из мокшандии.
Отдыхай, упоротый подчеченец.
Рассказать набутылочнику подчеченскому про ограничение его прав и свобод, БЕСПОЛЕЗНО.
Ибо - тупой.
Рассказать, ну понятно, маЦковскому быдлу, про ограничение физдежа в тырнете и соответствующее за это наказание, тоже бесполезно. Ибо вещун-******, который что-то здесь высказывает , не иначе, как подстилка на зарплате от гебистов. Т.е. НАБУТЫЛОЧНОЕ подчеченское чмо.
Чувак, против вас, идиотов, давно заточены силы, которые вас уродов, очень быстро вычисляют.
Отдохни, присядь на бутылку, которое тебе ВСЕГДА подставляет чеченский руЦкий брат)))
Они, кстати головушки резали с завидной радостью)))
Или вы быдлятки мокшанские забыли об этом?