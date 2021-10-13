"Створення псевдоорганів державної влади": на Тіхановську і Латушка завели нову кримінальну справу

Представник Слідчого комітету Білорусі Сергій Кабакович заявив, що на лідерку білоруської опозиції Світлану Тіхановську і на колишнього міністра культури країни Павла Латушка завели нову кримінальну справу. Їх запідозрили в самовільному присвоєнні звання або влади (ст. 382 КК Білорусії, позбавлення волі на строк до двох років).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Zerkalo.io, проєкт команди журналістів заблокованого в країні Tut.by.

"Обвинувачені Тіхановська і Латушко за погодженням з іншим учасниками змови в порушення вимог Конституції Білорусі, створили псевдооргани державної влади і управлінь та представництв Республіки Білорусь за кордоном. І продовжуючи свої злочинні дії вступили в переговори з представниками іноземних держав і міжнародних організацій", - сказав Кабакович .

Проти Тіхановської і Латушка в Білорусі були порушені й інші кримінальні справи. Їх звинувачують у створенні і керівництві екстремістським утворенням, закликах до повалення або зміни конституційного ладу Білорусі або до вчинення злочинів проти держави, змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом і замаху на акт тероризму. Тіхановська також проходить у справах про приготування до масових заворушень.

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Коментар представника Слідчого комітету Білорусі Сергія Кабаковича на 5:10 хвилині відео: