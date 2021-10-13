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Новини Репресії в Білорусі
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"Створення псевдоорганів державної влади": на Тіхановську і Латушка завели нову кримінальну справу

Представник Слідчого комітету Білорусі Сергій Кабакович заявив, що на лідерку білоруської опозиції Світлану Тіхановську і на колишнього міністра культури країни Павла Латушка завели нову кримінальну справу. Їх запідозрили в самовільному присвоєнні звання або влади (ст. 382 КК Білорусії, позбавлення волі на строк до двох років).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Zerkalo.io, проєкт команди журналістів заблокованого в країні Tut.by.

"Обвинувачені Тіхановська і Латушко за погодженням з іншим учасниками змови в порушення вимог Конституції Білорусі, створили псевдооргани державної влади і управлінь та представництв Республіки Білорусь за кордоном. І продовжуючи свої злочинні дії вступили в переговори з представниками іноземних держав і міжнародних організацій", - сказав Кабакович .

Проти Тіхановської і Латушка в Білорусі були порушені й інші кримінальні справи. Їх звинувачують у створенні і керівництві екстремістським утворенням, закликах до повалення або зміни конституційного ладу Білорусі або до вчинення злочинів проти держави, змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом і замаху на акт тероризму. Тіхановська також проходить у справах про приготування до масових заворушень.

Дивіться також: Дурепа і мерзотниця, - Лукашенко висловився про Тіхановську. ВIДЕО

Коментар представника Слідчого комітету Білорусі Сергія Кабаковича на 5:10 хвилині відео:

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+2
Якось "насрать"! Коли ми давали поради як саме скидать диктатуру то чули що "вони" не "майдануті" і у них є "свій" шлях Ми "махнули рукою": свій - то свій Ідіть! Заважать не будемо! У нас своїх проблем вистачає! Чого тоді ми повинні ТЕПЕР переживать за білорусів? Вони свій шлях вибрали!
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13.10.2021 08:58
+2
Сусіди білорусів! Ті самі що вже мають досвід скидання диктатури! А от хто ТИ такий що за білорусів розписуєшся? ОАЦовець? Чи прямо - "лахтинець" що строчить через білоруський портал?
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13.10.2021 09:08
+1
Нічого в тій Білорусі не буде. Тіхановська і далі буде розганяти хайп, а Лукашенко і далі буде перетворювати Білорусь у федеральний округ Московії...
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13.10.2021 08:58
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Нічого в тій Білорусі не буде. Тіхановська і далі буде розганяти хайп, а Лукашенко і далі буде перетворювати Білорусь у федеральний округ Московії...
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13.10.2021 08:58 Відповісти
Якось "насрать"! Коли ми давали поради як саме скидать диктатуру то чули що "вони" не "майдануті" і у них є "свій" шлях Ми "махнули рукою": свій - то свій Ідіть! Заважать не будемо! У нас своїх проблем вистачає! Чого тоді ми повинні ТЕПЕР переживать за білорусів? Вони свій шлях вибрали!
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13.10.2021 08:58 Відповісти
Сусіди білорусів! Ті самі що вже мають досвід скидання диктатури! А от хто ТИ такий що за білорусів розписуєшся? ОАЦовець? Чи прямо - "лахтинець" що строчить через білоруський портал?
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13.10.2021 09:08 Відповісти
Да - и предыдущий пост был советом запаздывающему в эволюционном развитии.
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13.10.2021 09:40 Відповісти
А ты кто такой, что-бы задавать вопросы на УКРАИНСКОМ сайте?
Иди задавай вопросы на своём СВОБОДНОМ беларуском сайте, может черенок в жопу не засунут.
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13.10.2021 10:35 Відповісти
А хто б нам давав поради, бо ми такі розумні, що й ради собі не дамо ніяк -- все скочимо то в канаву, то в лужу.
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13.10.2021 13:36 Відповісти
Ну то й живи! Ми не заважаємо!
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13.10.2021 09:37 Відповісти
Да с терпилами, уже противно общаться.
Отдыхай, цветочный херой)))
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13.10.2021 10:37 Відповісти
Ответ козла из мокшандии)))
Как только поднимается вопрос о ДОСТОИНТСВЕ ЧЕЛОВЕКА и НАЦИИ, у вас опущенных уродов набутылочных, сразу разговор про газ, зиму и остальное.
Опять прокололся мокшанский хер.
Ты не бЯрурсь, ты говно из мокшандии.
Отдыхай, упоротый подчеченец.
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13.10.2021 22:11 Відповісти
И да, про терпил.
Рассказать набутылочнику подчеченскому про ограничение его прав и свобод, БЕСПОЛЕЗНО.
Ибо - тупой.
Рассказать, ну понятно, маЦковскому быдлу, про ограничение физдежа в тырнете и соответствующее за это наказание, тоже бесполезно. Ибо вещун-******, который что-то здесь высказывает , не иначе, как подстилка на зарплате от гебистов. Т.е. НАБУТЫЛОЧНОЕ подчеченское чмо.
Чувак, против вас, идиотов, давно заточены силы, которые вас уродов, очень быстро вычисляют.
Отдохни, присядь на бутылку, которое тебе ВСЕГДА подставляет чеченский руЦкий брат)))
Они, кстати головушки резали с завидной радостью)))
Или вы быдлятки мокшанские забыли об этом?
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13.10.2021 22:19 Відповісти
Робкие белорусы..
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13.10.2021 09:22 Відповісти
Вони голосували за Лукашенка. А Лукашенко даремно пожалів і випустив тіхановську, мабуть, думав, що вона проста мошка, а вона виявилась мухою ЦЦ.
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13.10.2021 13:45 Відповісти
 
 