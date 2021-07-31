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Новини Відео Революція в Білорусі
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Дурепа і мерзотниця, - Лукашенко висловився про Тіхановську. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу і називає себе президентом Білорусі, 30 липня під час зустрічі "з активом місцевої вертикалі" назвав лідерку білоруської опозиції Світлану Тіхановську дурепою і мерзотницею.

Як передає Цензор.НЕТ, відео його виступу оприлюднив телеграм-канал NEXTA.

"Я сьогодні прочитав у доповіді, що її змусили виїхати з Білорусі та погрожували, що там мало не дітей схоплять тощо. Це після того, як їх хотіли спалити в цьому будинку (де 9 серпня 2020 року в день виборів зібралися представники опозиції ), пам'ятаєте? Це ж все було сплановано спецслужбами, коли вони зібрали координаційну раду і повели в окремий будинок. І ця дурепа туди поперлася", - почав Лукашенко.

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За його словами, Тіхановська 10 серпня 2020 року "прибігла".

"Я кажу: "Гаразд, ми зробили все, що ти просила. Ну, їдь до дітей! Я розумію. Я взагалі проти жінки не воюю. Не встигла виїхати, телефонує. Каже, що у неї немає грошей. Я відповідаю: візьми у державній компанії, попроси скільки хочеш, $15 тис. Ось що було. І вона сьогодні каже, що їй погрожували, що дітей забирали тощо. Мерзотниця", - додав він.

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Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+20
кому нужны тут цитаты старых кацапсинских маразматиков ?
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31.07.2021 13:46 Відповісти
+12
Хорошо, что у него ядерной бомбы нету
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31.07.2021 13:45 Відповісти
+12
Пока нет, НО, "ученые" Бульбостана могут, как и их северокорейские братья, мановением руки и усилием своей раскрепощённой воли "создать" ЯО.
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31.07.2021 13:49 Відповісти
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Хорошо, что у него ядерной бомбы нету
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31.07.2021 13:45 Відповісти
Пока нет, НО, "ученые" Бульбостана могут, как и их северокорейские братья, мановением руки и усилием своей раскрепощённой воли "создать" ЯО.
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31.07.2021 13:49 Відповісти
КНДР -фейкова ядерна держава, москалі використовують їх, як ширму, проводячи випробування на їх полігоні.
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31.07.2021 13:58 Відповісти
Скорее это китайская марионетка, для давления на соседей-конкурентов
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31.07.2021 14:31 Відповісти
А я вам за шо?
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31.07.2021 14:45 Відповісти
что мешает ***** сделать еще и из белорусского федерального округа такую же фейковую "ядерную державу"?
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31.07.2021 20:12 Відповісти
ЯО на картопляній самогонці? Оригінально.
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31.07.2021 21:06 Відповісти
кому нужны тут цитаты старых кацапсинских маразматиков ?
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31.07.2021 13:46 Відповісти
Интересно.. а почему все замалчивают историю с ее мужем и его нелегальными посещениями в Крым? Ну и про любовь к путину в фейсбуке
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31.07.2021 13:46 Відповісти
Бо тоді святий її лик на іконі відразу потьмяніє...
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31.07.2021 19:48 Відповісти
Сказал усатый бульбо-фюрер д'Артаньян!))
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31.07.2021 13:46 Відповісти
А что такое "актив местной вертикали"...это что типа нашего конгресса главой которого породистый аристократ ермак стал???
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31.07.2021 13:46 Відповісти
Мойша і вось ГЭТА за чвэрць стагоддзя барановага паслушэнства і тупога галасавання, спарадзілі асабіста вы, вашы сваякі, сябры і бацькі. Цяпер жрите. Прыемнага апетыту.м
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31.07.2021 13:47 Відповісти
"Актив местной вертикали"... А пассив кто, народ Беларуси, слегка уставший от этого 27 летнего спектакля одного актёра?
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31.07.2021 13:48 Відповісти
Так этот же народ и требовал продолжения спектакля все 27 лет.
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31.07.2021 13:50 Відповісти
А шо это он на кремлёвскую креатуру так возбудился?
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31.07.2021 13:48 Відповісти
Милые бранятся - только тешатся.
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31.07.2021 13:48 Відповісти
Высоконравственную и достойную женщину обозвал.
Некрасиво.
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31.07.2021 13:51 Відповісти
Агрофюрер врёт что дышит)))
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31.07.2021 13:52 Відповісти
Шизофреник , но умный млять
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31.07.2021 13:54 Відповісти
а знаете что?
- чуйка что диктатор Лука сказал в этот раз правду..
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31.07.2021 13:59 Відповісти
украинец знает, с прошлого века, что
лучше оставаться свободным,
чем стоять в длинной лагерной очереди ,
за миской кацапской баланды и куском черствого хлеба, выращенного
у него на Родине, но специально завалявшегося и сопревшего в лагерном чулане,
чтобы вертухай выдал его пайкой - украинцу, дабы тот не смел не почувствовать себя покорным рабом !
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31.07.2021 13:59 Відповісти
Теперь Лукашенко будет стоять в очереди в Кремле, чтобы выбить зарплату для своих ткачих
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31.07.2021 14:22 Відповісти
Подставные диктаторы должны смотреть на то, как кончили Чаушески(у забора растреляли),Каддафи, Саддам(добили до смерти,а тело,как труп собаки, к машине привязали и писали все на него) и др.И готовиться к этому, а не девушку оскорблять из небес.
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31.07.2021 14:14 Відповісти
Зате тепер там, де керували Каддафі та Саддам, багатство, щастя і процвітання. Румунію минуло, слава Богу, та до багатства і процвітання там ще теж дуже далеко...
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31.07.2021 19:52 Відповісти
ПС. Чим тобі так білоруси насолили, що ти бажаєш їх країні долі Іраку чи Лівії?
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31.07.2021 19:55 Відповісти
Вона може й дурепа, але мерзавець - ти, лисий ушльопок...
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31.07.2021 14:23 Відповісти
стареет дед...
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31.07.2021 14:23 Відповісти
А..аааа....а вам не кажется, что он точно переболел короной .....причем с серьёзными последствиями??? Не, не это я не смеюсь, у человека серьезные умственные осложнения. Не ну неадеквати полный, бесконечные бредовые фантазии, причем, слепленные просто в переходе, да просто на коленях!!!
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31.07.2021 14:29 Відповісти
странно, а мне, как увидела заголовок, но не дочитала до конца, ПМендель вспомнилась....
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31.07.2021 14:55 Відповісти
Гуманист и божий одуванчик, нобелевский лауреат по литературе, вышла вперед затихшей толпы, постояла, посмотрела на небо, затем сплюнула в пыль асфальта...почесала промежность, и с горловым воплем:
-"Жги их,ссук! За нашу флейтистку!", разбежалась и ********* коктейлем Молотова в автозак. И понеслась.
А ******** революция была бы у нас.

А.Бабченко 8.09.2020
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31.07.2021 15:27 Відповісти
И Тихановская точно такая же вата как и Лукашенко,только без яиц.
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31.07.2021 15:40 Відповісти
Ты, ***** усатый, выборы просрал. Будь мужиком, а не сраной *************. Имей честь, усатый таракан.
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31.07.2021 15:47 Відповісти
А его все слушают.... уши не устали?
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31.07.2021 16:05 Відповісти
А вот здесь Лука Мудищев прав.

Но "дура и мерзавка" под опытным руководством ФСБ свое дело сделала.

Протест канализирован и подавлен надолго. ..
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31.07.2021 16:16 Відповісти
Вы правы. Теперь Луке за поддержку России (которая сначала организовала протесты, а потом всячески поддерживала Лукашенко) придется расплачиваться. Надежда только на его феноменальную хитрожопость и увертливость.
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31.07.2021 18:57 Відповісти
Так поляки та прибалти наче не відхрещувались від підтримки цих протестів? Чи їх теж пуйло вже купив?
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31.07.2021 19:57 Відповісти
Сначала все устроила Россия - все основные оппозиционные кандидаты (Бабарико, Тихановские, Цепкало) либо приехали из Москвы, либо тесно с ней связаны. Целью России было ослабить Лукашенко, чтобы он не так сопротивлялся интеграции с Россией. Через три дня столкновений цель (как ФСБ посчитало) была достигнута и со среды 12 августа все столкновения разом прекратились. но тут подсуетились западники, действовавшие через поляков и прибалтов и пошел, таки, мирный массовый протест с выходом на улицы до 100 000 человек, и режим чуть не слетел. Тогда Россия стала срочно спасать Луку, ибо его свержение ей совсем не в масть. Теперь же Лука шантажирует Кремль тем, что если не он, то будет как в Украине. Хитрый гад до невозможности. Но с яйцами - не чета Януковощу.
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31.07.2021 20:16 Відповісти
Не переконливо. Чому ж тоді захід не підтримав Луку, який вже почав було кренитись в його бік, щоб назавжди відірвати його від кацапів? А навпаки, робить все, щоб Лука назавжди залишився з москвою? Якось не логічно. Створюється враження, що захід, в тому числі поляки і прибалти, дійсно пуйлом куплений...
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31.07.2021 21:03 Відповісти
Никогда Лука не склонялся в сторону Запада. Это - то теля, которое хочет двух маток сосать. Он постоянно болтался между Западом и Россией называя это многовекторностью.
Нынешний "наезд" Запада на Луку вызван 1) Впервые за 25 лет появилась более-менее реальная возможность свалить Луку, который западникам уже всю плешь перееел. 2) Уже практически согласованы 26 "дорожных карт" по интеграции с Россией. Собственно, нынешними санкциями Запад, во-первых, выносит Луке "последнее китайское предупреждение", а во-вторых, достаточно прозрачно намекает: "Вернись, я все прошу!". Ну, не все, конечно, но если он перестанет интегрироваться с Москвой кое-что из тех гадостей, которые они ему сделали, они Луке, таки, простят.
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31.07.2021 21:17 Відповісти
Многовекторность подразумевает под собой торговлю, а не политику.
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31.07.2021 22:22 Відповісти
Це, знову ж, люта маячня. Ти б сам особисто повернувся б до людини, яка замкнула тебе в підвалі, заважає працювати і заробляти гроші, тримає напівголодним, знущається і погрожує вбити? Це треба бути зовсім не сповна розуму, щоб повернутись...
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01.08.2021 02:26 Відповісти
Через три дня все столкновения разом прекратились, потому что змагары хорошо получили по жопам,а на третий день были введены войска в Минск. Вот так. Режим не собирался слетать, не вводите в заблуждение.
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31.07.2021 22:16 Відповісти
То что дура лукаш не прав, не дура она. Хитрая прагматичная ...а. А вот мерзавка это точно.
На какой ляд она поднимала народ, будоражила умы, а затем тупо срыгнула за бугор. И уже оттуда что-то там вякает. НЕ можешь и не хочешь быть "Жанной дАрк" - не мучай себя и самое главное не подставляй людей. Мерзаква за бугром жрет и спит на грандовый бабос, а люди, те кто поверил, по камерам баланду жрет.
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31.07.2021 16:23 Відповісти
Таки, дура причем без особых амбиций. Она просто выполняла семейный подряд от ФСБ после того как мужа посадили. Девка попала как кур в ощип, сейчас она просто озвучивает то, что ей "советники" надиктовывают.
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31.07.2021 18:59 Відповісти
Дура і мерзавка,а також високої самооцінки повія- то він,бульбенфюрер. А факт аудієнції Ціханоуской з містером Байденом тому свідчить))))
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31.07.2021 16:25 Відповісти
Це передає новий "нехта" чи старий "нехта"?..
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31.07.2021 16:50 Відповісти
То ти з окопа пишеш? Чи на дивані всравсь від лютої ненависті?
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31.07.2021 20:00 Відповісти
ОН ЯВНЫЙ ПДР И ПАРТНЕР ХЙЛА !!!
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01.08.2021 06:46 Відповісти
 
 