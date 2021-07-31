Дурепа і мерзотниця, - Лукашенко висловився про Тіхановську. ВIДЕО
Олександр Лукашенко, який захопив владу і називає себе президентом Білорусі, 30 липня під час зустрічі "з активом місцевої вертикалі" назвав лідерку білоруської опозиції Світлану Тіхановську дурепою і мерзотницею.
Як передає Цензор.НЕТ, відео його виступу оприлюднив телеграм-канал NEXTA.
"Я сьогодні прочитав у доповіді, що її змусили виїхати з Білорусі та погрожували, що там мало не дітей схоплять тощо. Це після того, як їх хотіли спалити в цьому будинку (де 9 серпня 2020 року в день виборів зібралися представники опозиції ), пам'ятаєте? Це ж все було сплановано спецслужбами, коли вони зібрали координаційну раду і повели в окремий будинок. І ця дурепа туди поперлася", - почав Лукашенко.
За його словами, Тіхановська 10 серпня 2020 року "прибігла".
"Я кажу: "Гаразд, ми зробили все, що ти просила. Ну, їдь до дітей! Я розумію. Я взагалі проти жінки не воюю. Не встигла виїхати, телефонує. Каже, що у неї немає грошей. Я відповідаю: візьми у державній компанії, попроси скільки хочеш, $15 тис. Ось що було. І вона сьогодні каже, що їй погрожували, що дітей забирали тощо. Мерзотниця", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Некрасиво.
- чуйка что диктатор Лука сказал в этот раз правду..
лучше оставаться свободным,
чем стоять в длинной лагерной очереди ,
за миской кацапской баланды и куском черствого хлеба, выращенного
у него на Родине, но специально завалявшегося и сопревшего в лагерном чулане,
чтобы вертухай выдал его пайкой - украинцу, дабы тот не смел не почувствовать себя покорным рабом !
ПМендель вспомнилась....
-"Жги их,ссук! За нашу флейтистку!", разбежалась и ********* коктейлем Молотова в автозак. И понеслась.
А ******** революция была бы у нас.
А.Бабченко 8.09.2020
Но "дура и мерзавка" под опытным руководством ФСБ свое дело сделала.
Протест канализирован и подавлен надолго. ..
Нынешний "наезд" Запада на Луку вызван 1) Впервые за 25 лет появилась более-менее реальная возможность свалить Луку, который западникам уже всю плешь перееел. 2) Уже практически согласованы 26 "дорожных карт" по интеграции с Россией. Собственно, нынешними санкциями Запад, во-первых, выносит Луке "последнее китайское предупреждение", а во-вторых, достаточно прозрачно намекает: "Вернись, я все прошу!". Ну, не все, конечно, но если он перестанет интегрироваться с Москвой кое-что из тех гадостей, которые они ему сделали, они Луке, таки, простят.
На какой ляд она поднимала народ, будоражила умы, а затем тупо срыгнула за бугор. И уже оттуда что-то там вякает. НЕ можешь и не хочешь быть "Жанной дАрк" - не мучай себя и самое главное не подставляй людей. Мерзаква за бугром жрет и спит на грандовый бабос, а люди, те кто поверил, по камерам баланду жрет.