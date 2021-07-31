Дурепа і мерзотниця, - Лукашенко висловився про Тіхановську. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу і називає себе президентом Білорусі, 30 липня під час зустрічі "з активом місцевої вертикалі" назвав лідерку білоруської опозиції Світлану Тіхановську дурепою і мерзотницею.

Як передає Цензор.НЕТ, відео його виступу оприлюднив телеграм-канал NEXTA.

"Я сьогодні прочитав у доповіді, що її змусили виїхати з Білорусі та погрожували, що там мало не дітей схоплять тощо. Це після того, як їх хотіли спалити в цьому будинку (де 9 серпня 2020 року в день виборів зібралися представники опозиції ), пам'ятаєте? Це ж все було сплановано спецслужбами, коли вони зібрали координаційну раду і повели в окремий будинок. І ця дурепа туди поперлася", - почав Лукашенко.

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За його словами, Тіхановська 10 серпня 2020 року "прибігла".

"Я кажу: "Гаразд, ми зробили все, що ти просила. Ну, їдь до дітей! Я розумію. Я взагалі проти жінки не воюю. Не встигла виїхати, телефонує. Каже, що у неї немає грошей. Я відповідаю: візьми у державній компанії, попроси скільки хочеш, $15 тис. Ось що було. І вона сьогодні каже, що їй погрожували, що дітей забирали тощо. Мерзотниця", - додав він.

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