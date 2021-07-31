Дура и мерзавка, - Лукашенко высказался о Тихановской. ВИДЕО

Захвативший власть и называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 30 июля во время встречи "с активом местной вертикали" назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую дурой и мерзавкой.

Как передает Цензор.НЕТ, видео его выступления обнародовал Telegram-канал NEXTA.



"Я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили уехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и так далее. Это после того, как их хотели сжечь в этом доме (где 9 августа 2020 года в день выборов собрались представители оппозиции), помните? Это же все было спланировано спецслужбами, когда они собрали координационный совет и повели в отдельный дом. И эта дура туда поперлась", – начал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Идет зачистка": режим Лукашенко за день ликвидировал 45 общественных организаций, в том числе и правозащитных. СПИСОК

По его словам, Тихановская 10 августа 2020 года "прибежала".



"Я говорю: "Хорошо, мы сделали все, что ты просила. Ну, едь к детям! Я понимаю. Я вообще против женщины не воюю. Не успела выехать, звонит. Говорит, что у нее нет денег. Я говорю: возьми у государственной компании, попроси сколько хочешь, $15 тыс. Вот что было. И она сегодня говорит, что ей угрожали, что детей отнимали и прочее. Мерзавка", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская на встречах с американскими политиками попросила усилить санкции против режима Лукашенко