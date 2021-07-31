Дура и мерзавка, - Лукашенко высказался о Тихановской. ВИДЕО
Захвативший власть и называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 30 июля во время встречи "с активом местной вертикали" назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую дурой и мерзавкой.
Как передает Цензор.НЕТ, видео его выступления обнародовал Telegram-канал NEXTA.
"Я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили уехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и так далее. Это после того, как их хотели сжечь в этом доме (где 9 августа 2020 года в день выборов собрались представители оппозиции), помните? Это же все было спланировано спецслужбами, когда они собрали координационный совет и повели в отдельный дом. И эта дура туда поперлась", – начал Лукашенко.
По его словам, Тихановская 10 августа 2020 года "прибежала".
"Я говорю: "Хорошо, мы сделали все, что ты просила. Ну, едь к детям! Я понимаю. Я вообще против женщины не воюю. Не успела выехать, звонит. Говорит, что у нее нет денег. Я говорю: возьми у государственной компании, попроси сколько хочешь, $15 тыс. Вот что было. И она сегодня говорит, что ей угрожали, что детей отнимали и прочее. Мерзавка", – добавил он.
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Некрасиво.
- чуйка что диктатор Лука сказал в этот раз правду..
лучше оставаться свободным,
чем стоять в длинной лагерной очереди ,
за миской кацапской баланды и куском черствого хлеба, выращенного
у него на Родине, но специально завалявшегося и сопревшего в лагерном чулане,
чтобы вертухай выдал его пайкой - украинцу, дабы тот не смел не почувствовать себя покорным рабом !
ПМендель вспомнилась....
-"Жги их,ссук! За нашу флейтистку!", разбежалась и ********* коктейлем Молотова в автозак. И понеслась.
А ******** революция была бы у нас.
А.Бабченко 8.09.2020
Но "дура и мерзавка" под опытным руководством ФСБ свое дело сделала.
Протест канализирован и подавлен надолго. ..
Нынешний "наезд" Запада на Луку вызван 1) Впервые за 25 лет появилась более-менее реальная возможность свалить Луку, который западникам уже всю плешь перееел. 2) Уже практически согласованы 26 "дорожных карт" по интеграции с Россией. Собственно, нынешними санкциями Запад, во-первых, выносит Луке "последнее китайское предупреждение", а во-вторых, достаточно прозрачно намекает: "Вернись, я все прошу!". Ну, не все, конечно, но если он перестанет интегрироваться с Москвой кое-что из тех гадостей, которые они ему сделали, они Луке, таки, простят.
На какой ляд она поднимала народ, будоражила умы, а затем тупо срыгнула за бугор. И уже оттуда что-то там вякает. НЕ можешь и не хочешь быть "Жанной дАрк" - не мучай себя и самое главное не подставляй людей. Мерзаква за бугром жрет и спит на грандовый бабос, а люди, те кто поверил, по камерам баланду жрет.