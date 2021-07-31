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Новости Видео Революция в Беларуси
11 301 57

Дура и мерзавка, - Лукашенко высказался о Тихановской. ВИДЕО

Захвативший власть и называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 30 июля во время встречи "с активом местной вертикали" назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую дурой и мерзавкой.

Как передает Цензор.НЕТ, видео его выступления обнародовал Telegram-канал NEXTA.

"Я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили уехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и так далее. Это после того, как их хотели сжечь в этом доме (где 9 августа 2020 года в день выборов собрались представители оппозиции), помните? Это же все было спланировано спецслужбами, когда они собрали координационный совет и повели в отдельный дом. И эта дура туда поперлась", – начал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Идет зачистка": режим Лукашенко за день ликвидировал 45 общественных организаций, в том числе и правозащитных. СПИСОК

По его словам, Тихановская 10 августа 2020 года "прибежала".

"Я говорю: "Хорошо, мы сделали все, что ты просила. Ну, едь к детям! Я понимаю. Я вообще против женщины не воюю. Не успела выехать, звонит. Говорит, что у нее нет денег. Я говорю: возьми у государственной компании, попроси сколько хочешь, $15 тыс. Вот что было. И она сегодня говорит, что ей угрожали, что детей отнимали и прочее. Мерзавка", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская на встречах с американскими политиками попросила усилить санкции против режима Лукашенко

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+20
кому нужны тут цитаты старых кацапсинских маразматиков ?
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31.07.2021 13:46 Ответить
+12
Хорошо, что у него ядерной бомбы нету
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31.07.2021 13:45 Ответить
+12
Пока нет, НО, "ученые" Бульбостана могут, как и их северокорейские братья, мановением руки и усилием своей раскрепощённой воли "создать" ЯО.
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31.07.2021 13:49 Ответить
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Хорошо, что у него ядерной бомбы нету
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31.07.2021 13:45 Ответить
Пока нет, НО, "ученые" Бульбостана могут, как и их северокорейские братья, мановением руки и усилием своей раскрепощённой воли "создать" ЯО.
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31.07.2021 13:49 Ответить
КНДР -фейкова ядерна держава, москалі використовують їх, як ширму, проводячи випробування на їх полігоні.
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31.07.2021 13:58 Ответить
Скорее это китайская марионетка, для давления на соседей-конкурентов
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31.07.2021 14:31 Ответить
А я вам за шо?
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31.07.2021 14:45 Ответить
что мешает ***** сделать еще и из белорусского федерального округа такую же фейковую "ядерную державу"?
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31.07.2021 20:12 Ответить
ЯО на картопляній самогонці? Оригінально.
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31.07.2021 21:06 Ответить
кому нужны тут цитаты старых кацапсинских маразматиков ?
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31.07.2021 13:46 Ответить
Интересно.. а почему все замалчивают историю с ее мужем и его нелегальными посещениями в Крым? Ну и про любовь к путину в фейсбуке
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31.07.2021 13:46 Ответить
Бо тоді святий її лик на іконі відразу потьмяніє...
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31.07.2021 19:48 Ответить
Сказал усатый бульбо-фюрер д'Артаньян!))
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31.07.2021 13:46 Ответить
А что такое "актив местной вертикали"...это что типа нашего конгресса главой которого породистый аристократ ермак стал???
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31.07.2021 13:46 Ответить
Мойша і вось ГЭТА за чвэрць стагоддзя барановага паслушэнства і тупога галасавання, спарадзілі асабіста вы, вашы сваякі, сябры і бацькі. Цяпер жрите. Прыемнага апетыту.м
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31.07.2021 13:47 Ответить
"Актив местной вертикали"... А пассив кто, народ Беларуси, слегка уставший от этого 27 летнего спектакля одного актёра?
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31.07.2021 13:48 Ответить
Так этот же народ и требовал продолжения спектакля все 27 лет.
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31.07.2021 13:50 Ответить
А шо это он на кремлёвскую креатуру так возбудился?
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31.07.2021 13:48 Ответить
Милые бранятся - только тешатся.
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31.07.2021 13:48 Ответить
Высоконравственную и достойную женщину обозвал.
Некрасиво.
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31.07.2021 13:51 Ответить
Агрофюрер врёт что дышит)))
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31.07.2021 13:52 Ответить
Шизофреник , но умный млять
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31.07.2021 13:54 Ответить
а знаете что?
- чуйка что диктатор Лука сказал в этот раз правду..
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31.07.2021 13:59 Ответить
украинец знает, с прошлого века, что
лучше оставаться свободным,
чем стоять в длинной лагерной очереди ,
за миской кацапской баланды и куском черствого хлеба, выращенного
у него на Родине, но специально завалявшегося и сопревшего в лагерном чулане,
чтобы вертухай выдал его пайкой - украинцу, дабы тот не смел не почувствовать себя покорным рабом !
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31.07.2021 13:59 Ответить
Теперь Лукашенко будет стоять в очереди в Кремле, чтобы выбить зарплату для своих ткачих
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31.07.2021 14:22 Ответить
Подставные диктаторы должны смотреть на то, как кончили Чаушески(у забора растреляли),Каддафи, Саддам(добили до смерти,а тело,как труп собаки, к машине привязали и писали все на него) и др.И готовиться к этому, а не девушку оскорблять из небес.
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31.07.2021 14:14 Ответить
Зате тепер там, де керували Каддафі та Саддам, багатство, щастя і процвітання. Румунію минуло, слава Богу, та до багатства і процвітання там ще теж дуже далеко...
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31.07.2021 19:52 Ответить
ПС. Чим тобі так білоруси насолили, що ти бажаєш їх країні долі Іраку чи Лівії?
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31.07.2021 19:55 Ответить
Вона може й дурепа, але мерзавець - ти, лисий ушльопок...
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31.07.2021 14:23 Ответить
стареет дед...
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31.07.2021 14:23 Ответить
А..аааа....а вам не кажется, что он точно переболел короной .....причем с серьёзными последствиями??? Не, не это я не смеюсь, у человека серьезные умственные осложнения. Не ну неадеквати полный, бесконечные бредовые фантазии, причем, слепленные просто в переходе, да просто на коленях!!!
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31.07.2021 14:29 Ответить
странно, а мне, как увидела заголовок, но не дочитала до конца, ПМендель вспомнилась....
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31.07.2021 14:55 Ответить
Гуманист и божий одуванчик, нобелевский лауреат по литературе, вышла вперед затихшей толпы, постояла, посмотрела на небо, затем сплюнула в пыль асфальта...почесала промежность, и с горловым воплем:
-"Жги их,ссук! За нашу флейтистку!", разбежалась и ********* коктейлем Молотова в автозак. И понеслась.
А ******** революция была бы у нас.

А.Бабченко 8.09.2020
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31.07.2021 15:27 Ответить
И Тихановская точно такая же вата как и Лукашенко,только без яиц.
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31.07.2021 15:40 Ответить
Ты, ***** усатый, выборы просрал. Будь мужиком, а не сраной *************. Имей честь, усатый таракан.
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31.07.2021 15:47 Ответить
А его все слушают.... уши не устали?
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31.07.2021 16:05 Ответить
А вот здесь Лука Мудищев прав.

Но "дура и мерзавка" под опытным руководством ФСБ свое дело сделала.

Протест канализирован и подавлен надолго. ..
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31.07.2021 16:16 Ответить
Вы правы. Теперь Луке за поддержку России (которая сначала организовала протесты, а потом всячески поддерживала Лукашенко) придется расплачиваться. Надежда только на его феноменальную хитрожопость и увертливость.
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31.07.2021 18:57 Ответить
Так поляки та прибалти наче не відхрещувались від підтримки цих протестів? Чи їх теж пуйло вже купив?
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31.07.2021 19:57 Ответить
Сначала все устроила Россия - все основные оппозиционные кандидаты (Бабарико, Тихановские, Цепкало) либо приехали из Москвы, либо тесно с ней связаны. Целью России было ослабить Лукашенко, чтобы он не так сопротивлялся интеграции с Россией. Через три дня столкновений цель (как ФСБ посчитало) была достигнута и со среды 12 августа все столкновения разом прекратились. но тут подсуетились западники, действовавшие через поляков и прибалтов и пошел, таки, мирный массовый протест с выходом на улицы до 100 000 человек, и режим чуть не слетел. Тогда Россия стала срочно спасать Луку, ибо его свержение ей совсем не в масть. Теперь же Лука шантажирует Кремль тем, что если не он, то будет как в Украине. Хитрый гад до невозможности. Но с яйцами - не чета Януковощу.
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31.07.2021 20:16 Ответить
Не переконливо. Чому ж тоді захід не підтримав Луку, який вже почав було кренитись в його бік, щоб назавжди відірвати його від кацапів? А навпаки, робить все, щоб Лука назавжди залишився з москвою? Якось не логічно. Створюється враження, що захід, в тому числі поляки і прибалти, дійсно пуйлом куплений...
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31.07.2021 21:03 Ответить
Никогда Лука не склонялся в сторону Запада. Это - то теля, которое хочет двух маток сосать. Он постоянно болтался между Западом и Россией называя это многовекторностью.
Нынешний "наезд" Запада на Луку вызван 1) Впервые за 25 лет появилась более-менее реальная возможность свалить Луку, который западникам уже всю плешь перееел. 2) Уже практически согласованы 26 "дорожных карт" по интеграции с Россией. Собственно, нынешними санкциями Запад, во-первых, выносит Луке "последнее китайское предупреждение", а во-вторых, достаточно прозрачно намекает: "Вернись, я все прошу!". Ну, не все, конечно, но если он перестанет интегрироваться с Москвой кое-что из тех гадостей, которые они ему сделали, они Луке, таки, простят.
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31.07.2021 21:17 Ответить
Многовекторность подразумевает под собой торговлю, а не политику.
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31.07.2021 22:22 Ответить
Це, знову ж, люта маячня. Ти б сам особисто повернувся б до людини, яка замкнула тебе в підвалі, заважає працювати і заробляти гроші, тримає напівголодним, знущається і погрожує вбити? Це треба бути зовсім не сповна розуму, щоб повернутись...
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01.08.2021 02:26 Ответить
Через три дня все столкновения разом прекратились, потому что змагары хорошо получили по жопам,а на третий день были введены войска в Минск. Вот так. Режим не собирался слетать, не вводите в заблуждение.
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31.07.2021 22:16 Ответить
То что дура лукаш не прав, не дура она. Хитрая прагматичная ...а. А вот мерзавка это точно.
На какой ляд она поднимала народ, будоражила умы, а затем тупо срыгнула за бугор. И уже оттуда что-то там вякает. НЕ можешь и не хочешь быть "Жанной дАрк" - не мучай себя и самое главное не подставляй людей. Мерзаква за бугром жрет и спит на грандовый бабос, а люди, те кто поверил, по камерам баланду жрет.
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31.07.2021 16:23 Ответить
Таки, дура причем без особых амбиций. Она просто выполняла семейный подряд от ФСБ после того как мужа посадили. Девка попала как кур в ощип, сейчас она просто озвучивает то, что ей "советники" надиктовывают.
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31.07.2021 18:59 Ответить
Дура і мерзавка,а також високої самооцінки повія- то він,бульбенфюрер. А факт аудієнції Ціханоуской з містером Байденом тому свідчить))))
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31.07.2021 16:25 Ответить
Це передає новий "нехта" чи старий "нехта"?..
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31.07.2021 16:50 Ответить
То ти з окопа пишеш? Чи на дивані всравсь від лютої ненависті?
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31.07.2021 20:00 Ответить
ОН ЯВНЫЙ ПДР И ПАРТНЕР ХЙЛА !!!
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01.08.2021 06:46 Ответить
 
 