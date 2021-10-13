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ВАКС заочно заарештував сина Януковича Олександра

ВАКС заочно заарештував сина Януковича Олександра

Сьогодні Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та обрав синові колишнього президента України Віктора Януковича - Олександру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"У середу, 13 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав синові колишнього президента України запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Запобіжний захід було обрано за відсутності підозрюваного (in absentia)", - випливає з повідомлення.

У разі його затримання і не пізніше ніж через 48 годин з моменту його доставки до місця кримінального провадження суд розгляне за участю підозрюваного питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміни на більш м'який запобіжний захід у встановленому законом порядку.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. - Ред.), ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. - Ред.), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. - Ред.) КК України.

Читайте також: Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича і його сина у справі про заволодіння "Межигір'ям"

Автор: 

Янукович Віктор (10782) Янукович Олександр (251) Антикорупційний суд ВАКС (1957) запобіжний захід (491)


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Топ коментарі
+4
сын Януковоза заочно откупился.
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13.10.2021 18:18
+3
Этот негодяй зачистил Казначейство Украины и банковские счета под НОЛЬ 20 февраля 2014 года....,оставив на счету 107 000 гривен...,крыса кремлевская....
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13.10.2021 17:55
+3
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня нет, они меня даже могут бить!
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13.10.2021 18:00
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нууууу не прошло и 10 лет
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13.10.2021 17:41 Відповісти
а як там відносно всіх бізнесів що працюють в Україні "біженців" ригів та інших покидьків
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13.10.2021 17:44 Відповісти
Офіс Зеленського замовив справу проти майданівців - Чорновол

https://www.youtube.com/watch?v=jijTgdzkN0o
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13.10.2021 18:35 Відповісти
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13.10.2021 17:44 Відповісти
Витька заодно не забудьте.
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13.10.2021 17:50 Відповісти
пусть приезжает в фуре с капустой. Карлсон подскажет.
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13.10.2021 17:50 Відповісти
Этот негодяй зачистил Казначейство Украины и банковские счета под НОЛЬ 20 февраля 2014 года....,оставив на счету 107 000 гривен...,крыса кремлевская....
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13.10.2021 17:55 Відповісти
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня нет, они меня даже могут бить!
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13.10.2021 18:00 Відповісти
Один карлсон тоже так думал...теперь худеет...😀
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13.10.2021 18:02 Відповісти
на медальке вонючей за возврат Крыма стоит оттиск Гоззнака РАБссии 20 февраля 2014 года...Совпадение? не думаю...
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13.10.2021 18:03 Відповісти
так это они заранее готовились, за много лет.
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13.10.2021 18:18 Відповісти
ОЛЕНЬпияда в Сочи не закончилась 20 февраля 2014 года...,она закончилась 23 февраля на день сраной советской армии....,все это не случайно....
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13.10.2021 18:08 Відповісти
Путлерская банда Гопников любит всякие даты советского дерьма...,и Политковскую убили 7 октября 2006 года на день рождения плешивого тоже совсем не случайно...
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13.10.2021 18:11 Відповісти
сын Януковоза заочно откупился.
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13.10.2021 18:18 Відповісти
-Абрам, твои сотрудники такие гадости говорят о тебе, когда уходишь.
- Когда меня там нет, они могут даже мня побить или арестовать!
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13.10.2021 18:49 Відповісти
Заочно арештовуємо,судимо,садимо...в заочному ми собаку з"їли...Дуля в кишені - наш стиль і зміст...
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13.10.2021 18:52 Відповісти
Это как секс по телефону ? ))
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13.10.2021 19:21 Відповісти
Довольно уже, хорош, вы уже старшего заочно осудили, ну и что? Он что, уже сидит? Точно так и с этим будет, вам только лишь наговорить всякую чушь, а там как будет, да???
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13.10.2021 22:52 Відповісти
Азировых еще папу и сына надо заочно арестовать!

А лучше сразу на ленточки порезать
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13.10.2021 23:36 Відповісти
А почему заочно не осудить всех бехглых бандитов и казнакрадов ,и не конфисковать все их имущество в пользу государства!
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13.10.2021 23:48 Відповісти
А Арбузова почему не орестовали с конфискацией?Арбузов украл и вывел из Украины 6.5 миллиардов долларов!Сейчас арбузов прячется в Москве от липового украинского правосудия!Тоже самое с семьёй азаровых.Вы же прекрасно понимаете почему они бежали ...
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13.10.2021 23:52 Відповісти
Нужно арестовывать всех беглых и конфисковывать активы в Украине !
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13.10.2021 23:53 Відповісти
Скільки скільки ото суддів не вистачає в Україні, щось біля трьох тисяч? Угу... Так от чому ще досі не розглянуте питання про заочний арешт і утримання під вартою Володимира Ілліча Ул"янова (Леніна) за підозрою у шпигунстві на користь Кайзерівської Германії під час 1 СВ. Правда,кажуть,що кацапня нас випередила і оний злочинець вже взятий під варту і запроторений на кічу, але в окрему "хату".Кляті москалі! Але,баба з воза-коням легше! У нас і так суддів не вистачає...
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14.10.2021 09:59 Відповісти
А бизнес в Украине как?пусть дальше качает деньги?
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14.10.2021 10:24 Відповісти
 
 