ВАКС заочно заарештував сина Януковича Олександра

Сьогодні Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та обрав синові колишнього президента України Віктора Януковича - Олександру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"У середу, 13 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав синові колишнього президента України запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Запобіжний захід було обрано за відсутності підозрюваного (in absentia)", - випливає з повідомлення.

У разі його затримання і не пізніше ніж через 48 годин з моменту його доставки до місця кримінального провадження суд розгляне за участю підозрюваного питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміни на більш м'який запобіжний захід у встановленому законом порядку.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. - Ред.), ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. - Ред.), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. - Ред.) КК України.

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