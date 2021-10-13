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ВАКС заочно арестовал сына Януковича Александра

ВАКС заочно арестовал сына Януковича Александра

Сегодня Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александру меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia)", - следует из сообщения.

В случае его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд рассмотрит с участием подозреваемого вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменения на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 (Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей. - Ред.), ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. - Ред.), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. - Ред.) УК Украины.

Читайте также: Арестовать Януковича и его сына просят НАБУ и САП

Автор: 

Янукович Виктор (30789) Янукович Александр (316) Антикоррупционный суд (1211) мера пресечения (460)


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Топ комментарии
+4
сын Януковоза заочно откупился.
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13.10.2021 18:18
+3
Этот негодяй зачистил Казначейство Украины и банковские счета под НОЛЬ 20 февраля 2014 года....,оставив на счету 107 000 гривен...,крыса кремлевская....
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13.10.2021 17:55
+3
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня нет, они меня даже могут бить!
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13.10.2021 18:00
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нууууу не прошло и 10 лет
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13.10.2021 17:41 Ответить
а як там відносно всіх бізнесів що працюють в Україні "біженців" ригів та інших покидьків
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13.10.2021 17:44 Ответить
Офіс Зеленського замовив справу проти майданівців - Чорновол

https://www.youtube.com/watch?v=jijTgdzkN0o
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13.10.2021 18:35 Ответить
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13.10.2021 17:44 Ответить
Витька заодно не забудьте.
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13.10.2021 17:50 Ответить
пусть приезжает в фуре с капустой. Карлсон подскажет.
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13.10.2021 17:50 Ответить
Этот негодяй зачистил Казначейство Украины и банковские счета под НОЛЬ 20 февраля 2014 года....,оставив на счету 107 000 гривен...,крыса кремлевская....
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13.10.2021 17:55 Ответить
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня нет, они меня даже могут бить!
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13.10.2021 18:00 Ответить
Один карлсон тоже так думал...теперь худеет...😀
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13.10.2021 18:02 Ответить
на медальке вонючей за возврат Крыма стоит оттиск Гоззнака РАБссии 20 февраля 2014 года...Совпадение? не думаю...
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13.10.2021 18:03 Ответить
так это они заранее готовились, за много лет.
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13.10.2021 18:18 Ответить
ОЛЕНЬпияда в Сочи не закончилась 20 февраля 2014 года...,она закончилась 23 февраля на день сраной советской армии....,все это не случайно....
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13.10.2021 18:08 Ответить
Путлерская банда Гопников любит всякие даты советского дерьма...,и Политковскую убили 7 октября 2006 года на день рождения плешивого тоже совсем не случайно...
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13.10.2021 18:11 Ответить
сын Януковоза заочно откупился.
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13.10.2021 18:18 Ответить
-Абрам, твои сотрудники такие гадости говорят о тебе, когда уходишь.
- Когда меня там нет, они могут даже мня побить или арестовать!
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13.10.2021 18:49 Ответить
Заочно арештовуємо,судимо,садимо...в заочному ми собаку з"їли...Дуля в кишені - наш стиль і зміст...
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13.10.2021 18:52 Ответить
Это как секс по телефону ? ))
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13.10.2021 19:21 Ответить
Довольно уже, хорош, вы уже старшего заочно осудили, ну и что? Он что, уже сидит? Точно так и с этим будет, вам только лишь наговорить всякую чушь, а там как будет, да???
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13.10.2021 22:52 Ответить
Азировых еще папу и сына надо заочно арестовать!

А лучше сразу на ленточки порезать
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13.10.2021 23:36 Ответить
А почему заочно не осудить всех бехглых бандитов и казнакрадов ,и не конфисковать все их имущество в пользу государства!
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13.10.2021 23:48 Ответить
А Арбузова почему не орестовали с конфискацией?Арбузов украл и вывел из Украины 6.5 миллиардов долларов!Сейчас арбузов прячется в Москве от липового украинского правосудия!Тоже самое с семьёй азаровых.Вы же прекрасно понимаете почему они бежали ...
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13.10.2021 23:52 Ответить
Нужно арестовывать всех беглых и конфисковывать активы в Украине !
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13.10.2021 23:53 Ответить
Скільки скільки ото суддів не вистачає в Україні, щось біля трьох тисяч? Угу... Так от чому ще досі не розглянуте питання про заочний арешт і утримання під вартою Володимира Ілліча Ул"янова (Леніна) за підозрою у шпигунстві на користь Кайзерівської Германії під час 1 СВ. Правда,кажуть,що кацапня нас випередила і оний злочинець вже взятий під варту і запроторений на кічу, але в окрему "хату".Кляті москалі! Але,баба з воза-коням легше! У нас і так суддів не вистачає...
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14.10.2021 09:59 Ответить
А бизнес в Украине как?пусть дальше качает деньги?
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14.10.2021 10:24 Ответить
 
 