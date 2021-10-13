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Новини
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В Одеській області реконструювали приймальне відділення Березівської лікарні, - ОДА. ФОТО

У Березівці Одеської області після реконструкції, проведеної за програмою "Велике будівництво", відкрилося приймальне відділення центральної районної клінічної лікарні.

Про це Одеська облдержадміністрація повідомляє на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

В Одеській області реконструювали приймальне відділення Березівської лікарні, - ОДА 01

За словами голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького, оновлене приймальне відділення в Березівці стало "сучасним медичним оазисом".

В ході реконструкції були повністю оновлені інженерні комунікації відділення і відремонтовані внутрішні приміщення.

В Одеській області реконструювали приймальне відділення Березівської лікарні, - ОДА 02

Крім оновлення самих приміщень, для медичного закладу в межах "Великого будівництва" було також закуплене сучасне діагностичне обладнання, серед якого і апарат МРТ-діагностики.

В Одеській області реконструювали приймальне відділення Березівської лікарні, - ОДА 03

За допомогою нового обладнання час від встановлення діагнозу до початку лікування значно скоротиться.

В Одеській області реконструювали приймальне відділення Березівської лікарні, - ОДА 04

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Краматорську Донецької області в межах "Великого будівництва" розпочалося будівництво нової обласної багатопрофільної лікарні, в якій будуть обслуговуватися 2,5 млн мешканців східних областей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відділення центральної райлікарні відкрили після реконструкції в Тульчині, - Вінницька ОДА. ФОТОрепортаж

Автор: 

лікарня (1362) Гриневецький Сергій (10) Одеська область (3243) Велике будівництво (741)


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Выглядит неплохо. Кроме совковой кушетки справа на нижнем фото.
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13.10.2021 19:48 Відповісти
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13.10.2021 19:49 Відповісти
начинайте принимать,бо новына вселенского масштаба начнёт отщипывать проценты у слуг недоразвитых...
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13.10.2021 19:51 Відповісти
Знову зелені "вкрали гроші". Коли це скінчиться: дороги, школи, лікарні ...
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13.10.2021 19:58 Відповісти
Ага. Доходит до откровенного маразма.

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13.10.2021 20:01 Відповісти
і фуфломіцин тепер освячено медичним світилом...

Яблунька@Yablonyka

https://twitter.com/Yablonyka/status/1448011112960626691 21 ч



Ще й фуфломіцином закидають, як внесуть у протокол. Україна визнала «Амізон Макс» протиковідним препаратом. Єдина в світі.
Роботи з дослідження препарату належать виключно виробникові АТ «Фармак».
Головним дослідником виступила доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська
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13.10.2021 20:31 Відповісти
 
 