В Одеській області реконструювали приймальне відділення Березівської лікарні, - ОДА. ФОТО

У Березівці Одеської області після реконструкції, проведеної за програмою "Велике будівництво", відкрилося приймальне відділення центральної районної клінічної лікарні.

Про це Одеська облдержадміністрація повідомляє на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

За словами голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького, оновлене приймальне відділення в Березівці стало "сучасним медичним оазисом".

В ході реконструкції були повністю оновлені інженерні комунікації відділення і відремонтовані внутрішні приміщення.

Крім оновлення самих приміщень, для медичного закладу в межах "Великого будівництва" було також закуплене сучасне діагностичне обладнання, серед якого і апарат МРТ-діагностики.

За допомогою нового обладнання час від встановлення діагнозу до початку лікування значно скоротиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Краматорську Донецької області в межах "Великого будівництва" розпочалося будівництво нової обласної багатопрофільної лікарні, в якій будуть обслуговуватися 2,5 млн мешканців східних областей.

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