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Новости
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В Одесской области реконструировали приемное отделение Березовской больницы, - ОГА. ФОТО

В Березовке Одесской области после реконструкции, проведенной по программе "Большая стройка", открылось приемное отделение центральной районной клинической больницы.

Об этом Одесская облгосадминистрация сообщает на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ.

В Одесской области реконструировали приемное отделение Березовской больницы, - ОГА 01

По словам главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, обновленное приемное отделение в Березовке стало "современным медицинским оазисом".

В ходе реконструкции были полностью обновлены инженерные коммуникации отделения и отремонтированы внутренние помещения.

В Одесской области реконструировали приемное отделение Березовской больницы, - ОГА 02

Помимо обновления самих помещений, для медицинского учреждения в рамках "Большой стройки" было также закуплено современное диагностическое оборудование, среди которого и аппарат МРТ-диагностики.

Также смотрите: Отделение центральной райбольницы открыли после реконструкции в Тульчине, - Винницкая ОГА. ФОТОрепортаж

В Одесской области реконструировали приемное отделение Березовской больницы, - ОГА 03

При помощи нового оборудования время от постановки диагноза до начала лечения значительно сократится.

В Одесской области реконструировали приемное отделение Березовской больницы, - ОГА 04

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области в рамках "Большой стройки" началось строительство новой областной многопрофильной больницы, в которой будут обслуживаться 2,5 млн жителей восточных областей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Реконструкция приемного отделения в горбольнице Луцка завершена, - ОГА. ВИДЕО

Автор: 

больница (1440) Гриневецкий Сергей (54) Одесская область (3595) Большая стройка (728)


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Выглядит неплохо. Кроме совковой кушетки справа на нижнем фото.
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13.10.2021 19:48 Ответить
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13.10.2021 19:49 Ответить
начинайте принимать,бо новына вселенского масштаба начнёт отщипывать проценты у слуг недоразвитых...
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13.10.2021 19:51 Ответить
Знову зелені "вкрали гроші". Коли це скінчиться: дороги, школи, лікарні ...
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13.10.2021 19:58 Ответить
Ага. Доходит до откровенного маразма.

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13.10.2021 20:01 Ответить
і фуфломіцин тепер освячено медичним світилом...

Яблунька@Yablonyka

https://twitter.com/Yablonyka/status/1448011112960626691 21 ч



Ще й фуфломіцином закидають, як внесуть у протокол. Україна визнала «Амізон Макс» протиковідним препаратом. Єдина в світі.
Роботи з дослідження препарату належать виключно виробникові АТ «Фармак».
Головним дослідником виступила доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська
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13.10.2021 20:31 Ответить
 
 