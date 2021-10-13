В Одесской области реконструировали приемное отделение Березовской больницы, - ОГА. ФОТО
В Березовке Одесской области после реконструкции, проведенной по программе "Большая стройка", открылось приемное отделение центральной районной клинической больницы.
Об этом Одесская облгосадминистрация сообщает на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, обновленное приемное отделение в Березовке стало "современным медицинским оазисом".
В ходе реконструкции были полностью обновлены инженерные коммуникации отделения и отремонтированы внутренние помещения.
Помимо обновления самих помещений, для медицинского учреждения в рамках "Большой стройки" было также закуплено современное диагностическое оборудование, среди которого и аппарат МРТ-диагностики.
При помощи нового оборудования время от постановки диагноза до начала лечения значительно сократится.
Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области в рамках "Большой стройки" началось строительство новой областной многопрофильной больницы, в которой будут обслуживаться 2,5 млн жителей восточных областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яблунька@Yablonyka
https://twitter.com/Yablonyka/status/1448011112960626691 21 ч
Ще й фуфломіцином закидають, як внесуть у протокол. Україна визнала «Амізон Макс» протиковідним препаратом. Єдина в світі.
Роботи з дослідження препарату належать виключно виробникові АТ «Фармак».
Головним дослідником виступила доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська