Реконструкция приемного отделения в горбольнице Луцка завершена, - ОГА. ВИДЕО

В обновленном помещении функционируют кабинеты эндоскопии, функциональной и ультразвуковой диагностики, смотровые и пункты приема граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Волынская ОГА.

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" в медучреждении оснастили комфортные кабинеты, комнаты для пребывания больных, установлено современное оборудование.

"В частности, отныне в обновленном помещении функционируют кабинеты эндоскопии, функциональной и ультразвуковой диагностики, смотровые, пункты приема граждан и отделения, которые необходимы для качественной диагностики пациентов", - говорится в сообщении ОГА.

Общая стоимость реконструкции составила более 34 миллиона гривен. Из государственного бюджета на ремонт приемного отделения выделили 9,5 млн грн остальные 24,5 млн грн - из средств местного бюджета.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

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