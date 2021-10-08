Реконструкцію приймального відділення в міській лікарні Луцька завершено, - ОДА. ВIДЕО

В оновленому приміщенні функціонують кабінети ендоскопії, функціональної та ультразвукової діагностики, оглядові та пункти прийому громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волинська ОДА.

Так, у межах президентської програми "Велике будівництво" в медзакладі оснастили комфортні кабінети, кімнати для перебування хворих, встановлено сучасне обладнання.

"Зокрема, відтепер в оновленому приміщенні функціонують кабінети ендоскопії, функціональної та ультразвукової діагностики, оглядові, пункти прийому громадян та відділення, які необхідні для якісної діагностики пацієнтів", - йдеться в повідомленні ОДА.

Загальна вартість реконструкції становить понад 34 мільйони гривень. З державного бюджету на ремонт приймального відділення виділили 9,5 млн грн решта 24,5 млн грн - з коштів місцевого бюджету.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах "Великого будівництва" в кожній області України з'являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

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