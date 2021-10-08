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Реконструкцію приймального відділення в міській лікарні Луцька завершено, - ОДА. ВIДЕО

В оновленому приміщенні функціонують кабінети ендоскопії, функціональної та ультразвукової діагностики, оглядові та пункти прийому громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волинська ОДА.

Так, у межах президентської програми "Велике будівництво" в медзакладі оснастили комфортні кабінети, кімнати для перебування хворих, встановлено сучасне обладнання.

"Зокрема, відтепер в оновленому приміщенні функціонують кабінети ендоскопії, функціональної та ультразвукової діагностики, оглядові, пункти прийому громадян та відділення, які необхідні для якісної діагностики пацієнтів", - йдеться в повідомленні ОДА.

Загальна вартість реконструкції становить понад 34 мільйони гривень. З державного бюджету на ремонт приймального відділення виділили 9,5 млн грн решта 24,5 млн грн - з коштів місцевого бюджету.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах "Великого будівництва" в кожній області України з'являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

Також читайте: Навесні 2022 року стартує будівництво обласної лікарні третього рівня у Сєверодонецьку, - ОДА

Автор: 

лікарня (1361) Велике будівництво (741)


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Слава Зєлєнскому?
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08.10.2021 10:25 Відповісти
А утеплить фасад здания - слабо???
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08.10.2021 10:42 Відповісти
а фасад будет в следующей программе перЗедента: "Велике утиплицтво"
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08.10.2021 11:35 Відповісти
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08.10.2021 11:59 Відповісти
 
 