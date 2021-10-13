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Вибухотехніки і кінологи перевірять місця завтрашніх святкових заходів, - Вигівський

Вибухотехніки і кінологи перевірять місця завтрашніх святкових заходів, - Вигівський

Особовий склад поліції Києва переведено на посилений варіант несення служби у зв'язку з проведенням масових акцій 14 жовтня.

Про це повідомив керівник столичної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Безпосередньо 14 жовтня перед початком заходів працівники вибухотехнічної та кінологічної служб перевірять локації. Крім того, співробітники поліції діалогу супроводжуватимуть учасників акцій від початку до їх завершення", - сказав він.

14 жовтня заплановано проведення низки масових заходів. Зокрема - заходи пройдуть з нагоди 79-ї річниці створення Української повстанської армії, Дня Козацтва, Дня захисника і захисниці України, а також релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День захисників і захисниць України: в КМДА попередили про можливі зміни в роботі громадського транспорту в Києві. СХЕМИ

Автор: 

Нацполіція (15205) День захисників і захисниць України (157) Вигівський Іван (72)


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Топ коментарі
+5
Зеленський вже підгузками запасся. Бо почує завтра дуже неприємні для себе речі
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13.10.2021 20:03
+3
интересно в какой именно локации возникнет найсветлейший и его поводырь дерьмак?
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13.10.2021 20:14
+3
при чем на заре - чтоб людей не встретить
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13.10.2021 20:50
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Зеленський вже підгузками запасся. Бо почує завтра дуже неприємні для себе речі
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13.10.2021 20:03 Відповісти
похоже бубаноид решил народу показаться...
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13.10.2021 20:09 Відповісти
Якщо написали, що перевіряють, значить зелений віддав наказ закласти вибухівку та підірвати українців. Патріоти та націоналісти головний страх зеленського, тому скоїти теракт проти них, та замаскувати його під росіян це йому на користь.
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13.10.2021 20:10 Відповісти
Праздники стали логичными. И близкими для людей.
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13.10.2021 20:12 Відповісти
интересно в какой именно локации возникнет найсветлейший и его поводырь дерьмак?
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13.10.2021 20:14 Відповісти
обыдва козацького роду...думаешь не надыбают сич у ближайшей синагоги?
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13.10.2021 20:20 Відповісти
даже не представляю ))))
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13.10.2021 20:21 Відповісти
Зелень возникнет в видосике, как обычно. Да и то не факт.
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13.10.2021 20:36 Відповісти
при чем на заре - чтоб людей не встретить
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13.10.2021 20:50 Відповісти
и кинолог покажет кино
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13.10.2021 20:44 Відповісти
а участников акций будут с собаками по бокам сопровождать?
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13.10.2021 20:45 Відповісти
а чо, можно/нужно и отреагировать на левые звонки- всё равно с нашего кармана вычтут, гниды...
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13.10.2021 21:10 Відповісти
Неужто ЗЕ! выйдет к народу?!
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13.10.2021 23:03 Відповісти
Хіба що в папомобілі, якщо авакян домовиться за аренду.
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14.10.2021 09:11 Відповісти
 
 