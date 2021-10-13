Вибухотехніки і кінологи перевірять місця завтрашніх святкових заходів, - Вигівський

Особовий склад поліції Києва переведено на посилений варіант несення служби у зв'язку з проведенням масових акцій 14 жовтня.

Про це повідомив керівник столичної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Безпосередньо 14 жовтня перед початком заходів працівники вибухотехнічної та кінологічної служб перевірять локації. Крім того, співробітники поліції діалогу супроводжуватимуть учасників акцій від початку до їх завершення", - сказав він.

14 жовтня заплановано проведення низки масових заходів. Зокрема - заходи пройдуть з нагоди 79-ї річниці створення Української повстанської армії, Дня Козацтва, Дня захисника і захисниці України, а також релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці.

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