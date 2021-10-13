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Новости
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Взрывотехники и кинологи проверят места завтрашних праздничных мероприятий, - Выговский

Взрывотехники и кинологи проверят места завтрашних праздничных мероприятий, - Выговский

Личный состав полиции Киева переведен на усиленный вариант несения службы в связи с проведением массовых акций 14 октября.

Об этом сообщил руководитель столичной полиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Непосредственно 14 октября перед началом мероприятий работники взрывотехнической и кинологической служб проверят локации. Кроме того, сотрудники полиции диалога будут сопровождать участников акций от начала до их завершения", - сказал он.

14 октября запланировано проведение ряда массовых мероприятий. В частности - мероприятия пройдут по случаю 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, Дня Казачества, Дня защитника и защитницы Украины, а также религиозного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Также читайте: День защитников и защитниц Украины: в КГГА предупредили о возможных изменениях в работе общественного транспорта в Киеве. СХЕМЫ

Автор: 

Нацполиция (16498) День защитников и защитниц Украины (171) Выговский Иван (56)


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Топ комментарии
+5
Зеленський вже підгузками запасся. Бо почує завтра дуже неприємні для себе речі
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13.10.2021 20:03
+3
интересно в какой именно локации возникнет найсветлейший и его поводырь дерьмак?
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13.10.2021 20:14
+3
при чем на заре - чтоб людей не встретить
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13.10.2021 20:50
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Зеленський вже підгузками запасся. Бо почує завтра дуже неприємні для себе речі
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13.10.2021 20:03 Ответить
похоже бубаноид решил народу показаться...
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13.10.2021 20:09 Ответить
Якщо написали, що перевіряють, значить зелений віддав наказ закласти вибухівку та підірвати українців. Патріоти та націоналісти головний страх зеленського, тому скоїти теракт проти них, та замаскувати його під росіян це йому на користь.
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13.10.2021 20:10 Ответить
Праздники стали логичными. И близкими для людей.
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13.10.2021 20:12 Ответить
интересно в какой именно локации возникнет найсветлейший и его поводырь дерьмак?
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13.10.2021 20:14 Ответить
обыдва козацького роду...думаешь не надыбают сич у ближайшей синагоги?
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13.10.2021 20:20 Ответить
даже не представляю ))))
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13.10.2021 20:21 Ответить
Зелень возникнет в видосике, как обычно. Да и то не факт.
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13.10.2021 20:36 Ответить
при чем на заре - чтоб людей не встретить
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13.10.2021 20:50 Ответить
и кинолог покажет кино
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13.10.2021 20:44 Ответить
а участников акций будут с собаками по бокам сопровождать?
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13.10.2021 20:45 Ответить
а чо, можно/нужно и отреагировать на левые звонки- всё равно с нашего кармана вычтут, гниды...
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13.10.2021 21:10 Ответить
Неужто ЗЕ! выйдет к народу?!
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13.10.2021 23:03 Ответить
Хіба що в папомобілі, якщо авакян домовиться за аренду.
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14.10.2021 09:11 Ответить
 
 