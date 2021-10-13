Взрывотехники и кинологи проверят места завтрашних праздничных мероприятий, - Выговский

Личный состав полиции Киева переведен на усиленный вариант несения службы в связи с проведением массовых акций 14 октября.

Об этом сообщил руководитель столичной полиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Непосредственно 14 октября перед началом мероприятий работники взрывотехнической и кинологической служб проверят локации. Кроме того, сотрудники полиции диалога будут сопровождать участников акций от начала до их завершения", - сказал он.

14 октября запланировано проведение ряда массовых мероприятий. В частности - мероприятия пройдут по случаю 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, Дня Казачества, Дня защитника и защитницы Украины, а также религиозного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

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