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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: вже 17 регіонів відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: вже 17 регіонів відповідають

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 14 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 457 (перевищення в 6,1 раза). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (912) та Чернівецькій області (867).

Водночас в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 16,6%. Більше того, в 11 областях зафіксовано "червоний рівень" за виявленням нових випадків інфікування.

Також читайте: COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів

За даними за 13 жовтня, в Україні в цілому третій день поспіль перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 66,4 осіб на 100 тис. населення за норми не більш ніж 60 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в 15 областях.

Також в Україні зайнято 57,9% лікарняних ліжок з киснем за норми не більш як 65%. Цей показник перевищено в п'яти областях.

За даними МОЗ, показники в 17 областях України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, в решті - "жовтій".

Епідзонування України: вже 17 регіонів відповідають помаранчевому рівню епіднебезпеки, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Офшорные мастера спорта с короновирусом на деле оказались галимыми мародерам, которые небрезают грабить население даже во время войны и пандемии
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14.10.2021 10:43 Відповісти
Офшорные мастера спорта?
Ты имеешь в виду Петю Мальдивского и Вову Оманского?
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14.10.2021 12:09 Відповісти
"Доктор Смерть "Супрун з її 'медреформою' все-таки не була 'людиною Пєті"...
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14.10.2021 15:25 Відповісти
«Попри те, що вже сьогодні у медзаклади потрапляють і https://dailylviv.com/news/medytsyna/ministr-moz-prypuskaie-obovyazkovu-vaktsynatsiyu-vid-covid-19-v-********-93995 вакциновані мешканці області, перебіг хвороби для них не такий складний. Ми наголошуємо, що на сьогодні вакцинація і карантинні обмеження: маски, гігієна рук, соціальна дистанція є єдиними способами захистити себе і https://dailylviv.com/news/medytsyna/********-otrymaie-dodatkovo-10-mln-doz-vaktsyny-proty-covid-19-zavdyaky-zelenskomu-a-ne-stepanovu-91021 подолати пандемію. Львівщина має достатню кількість вакцини різних виробників і щепитися може кожен охочий. Не нехтуйте цією можливістю, адже від неї залежить сьогодні ваше життя», - наголосив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.
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14.10.2021 10:57 Відповісти
https://alexua.tv/index.php?newsid=18312 100% запорожцев с COVID-19 в реанимациях - не вакцинированные (ВИДЕО)


У Запорізькій області - майже 1000 нових випадків інфікування COVID-19
https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizkiy-oblasti-mayzhe-1000-novikh-vipadkiv-infikuvannya-covid-19-202110141379248
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14.10.2021 11:14 Відповісти
щось не бачу ольгінських з вчорашньою "інфою" про Тайвань...
.

Вот на Тайване число умерших от прививки превысило число скончавшихся от короны .

https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/

дивимось посилання.
Medical News and Medical Resources

https://medicaltrend.org/declaration/

External link disclaimer

This website is not responsible for any information, products and services linked to and obtained through the pages of this website, nor does it bear any legal responsibility.

Тобто це сайт, створений спеціально для поширення медичних фейків:

Вакцина від COVID-19 місцевого виробництва на Тайвані зафіксувала чотири смерті всього за три дні після того, як острів почав її використовувати, що викликало серйозну стурбованість громадськості, оскільки багато хто ставив під сумнів безпеку вакцини у тому, чи не надто швидко місцева влада надала їй дозвіл на екстрене застосування.



Без 3 фази клінічних випробувань (***як і Спутнік 5) вакцина, вироблена компанією Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) на острові, була схвалена владою Тайваню для екстреного використання 18 липня за даними клінічних випробувань II фази.



A locally produced COVID-19 vaccine on the island of Taiwan has seen four deaths in just three days after the island began its use, triggering strong public inquiries as many questioned the safety of the vaccine and whether the local authority had been too quick to grant emergency approval.

Without phase III clinical trials, the vaccine, produced by Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) on the island, was approved by Taiwan authorities for emergency use on July 18 with data from phase II clinical trials.
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14.10.2021 15:22 Відповісти
Брехня на брехне скачет и брехнёй погоняет.
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14.10.2021 13:05 Відповісти
 
 