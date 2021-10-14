Епідзонування України: вже 17 регіонів відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 14 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 457 (перевищення в 6,1 раза). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (912) та Чернівецькій області (867).
Водночас в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 16,6%. Більше того, в 11 областях зафіксовано "червоний рівень" за виявленням нових випадків інфікування.
За даними за 13 жовтня, в Україні в цілому третій день поспіль перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 66,4 осіб на 100 тис. населення за норми не більш ніж 60 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в 15 областях.
Також в Україні зайнято 57,9% лікарняних ліжок з киснем за норми не більш як 65%. Цей показник перевищено в п'яти областях.
За даними МОЗ, показники в 17 областях України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, в решті - "жовтій".
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Ты имеешь в виду Петю Мальдивского и Вову Оманского?
У Запорізькій області - майже 1000 нових випадків інфікування COVID-19
https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizkiy-oblasti-mayzhe-1000-novikh-vipadkiv-infikuvannya-covid-19-202110141379248
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…Вот на Тайване число умерших от прививки превысило число скончавшихся от короны .
https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/
дивимось посилання.
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https://medicaltrend.org/declaration/
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Вакцина від COVID-19 місцевого виробництва на Тайвані зафіксувала чотири смерті всього за три дні після того, як острів почав її використовувати, що викликало серйозну стурбованість громадськості, оскільки багато хто ставив під сумнів безпеку вакцини у тому, чи не надто швидко місцева влада надала їй дозвіл на екстрене застосування.
Без 3 фази клінічних випробувань (***як і Спутнік 5) вакцина, вироблена компанією Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) на острові, була схвалена владою Тайваню для екстреного використання 18 липня за даними клінічних випробувань II фази.
A locally produced COVID-19 vaccine on the island of Taiwan has seen four deaths in just three days after the island began its use, triggering strong public inquiries as many questioned the safety of the vaccine and whether the local authority had been too quick to grant emergency approval.
Without phase III clinical trials, the vaccine, produced by Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) on the island, was approved by Taiwan authorities for emergency use on July 18 with data from phase II clinical trials.