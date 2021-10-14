Епідзонування України: вже 17 регіонів відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 14 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 457 (перевищення в 6,1 раза). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (912) та Чернівецькій області (867).

Водночас в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 16,6%. Більше того, в 11 областях зафіксовано "червоний рівень" за виявленням нових випадків інфікування.

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За даними за 13 жовтня, в Україні в цілому третій день поспіль перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 66,4 осіб на 100 тис. населення за норми не більш ніж 60 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в 15 областях.

Також в Україні зайнято 57,9% лікарняних ліжок з киснем за норми не більш як 65%. Цей показник перевищено в п'яти областях.

За даними МОЗ, показники в 17 областях України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, в решті - "жовтій".