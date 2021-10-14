Суддя Бортницька, яка відправила Медведчука під домашній арешт, раніше без мотивації відмовляла в зміні запобіжного заходу Антоненку, - адвокат Маслов
Слідча суддя Печерського райсуду Києва Віта Бортницька, яка відправила обвинуваченого в державній зраді і фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт, раніше без мотивації відмовляла в зміні запобіжного заходу Андрію Антоненку, а також його адвокатам у доступі до результатів експертиз у справі.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав адвокат Андрія Антоненка Леонід Маслов, коментуючи обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для обвинуваченого в державній зраді і фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, передає Цензор.НЕТ.
"Прошу мати на увазі, що зрадника (зрадника батьків, держави, професії) покидька Медведчука відпустив під цілодобовий домашній арешт не "Печерський суд". Шановні, ну є ж серед вас правники. Суд розглядає справу по суті. Питання запобіжного заходу вирішує слідчий суддя. Тому слід писати "слідча суддя на ім’я Віта Бортницька" вирішила, що покидьок Медведчук посидить на віллі з можливістю пити дороге вино, чпокати свою скрепоносну Ксюху і давати інтерв’ю представникам окупантів своєю московською мовою. Перефразовуючи відомого вбивцю і організатора геноциду українців Лазаря Кагановича (так, це він, а не Сталін це казав) зауважу, що у кожного неправосудного рішення є ім’я і прізвище", - заявив Маслов.
"Істота в мантії Віта (це таке повне ім’я Віта Вікторівна) 20.01.2020 відмовила адвокатам Андрія Антоненка Віталію Галенченку та Дмитру Круговому у тимчасовому доступі до даних про зріст ймовірних закладників вибухівки (експертиз зросту). Як підставу назвала "адвокат не позбавлений права ознайомитись з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 221 КПК", хоча клопотання обґрунтовувалося саме тим, що сторону захисту позбавили такої можливості і це встановив інший слідчий суддя, істота в мантії Вовк. 12.05.2020 істота в мантії Віта відмовила у клопотанні Дмитра Кругового про зміну запобіжного заходу Андрію Антоненку. Питання знов таки не в суті рішення, а в тому, що цей організм обґрунтував свою так звану ухвалу тим, що питання тримання під вартою вже місяць тому вирішено іншою істотою в мантії! Уявляєте? Тварюко, якій платники податків платять зарплату не мотивує свої рішення. А це головний обов’язок усіх цих істот", - додав він.
"Тим часом в країні панує суддівська мафія, яка просто сама собі встановила, що закон і обов’язок - для усіх, крім своїх і тих, хто платить своїм. Вони створюють профспілки для захисту корпоративних інтересів, влаштовують сходняки і толковіща, тусуються з бандитами і обирають найбільш мерзенних в орган нагляду за собою - Вищу Касу (або як її офіційно називають - раду) правосуддя. Порядні судді в таких умовах складають меншість і не здатні нічого вирішувати чи змінити. Вони мовчки спостерігають за вакханалією вовків, що теж створює їм певний робочий дискомфорт. Порошенко свого часу увійшов у змову з мафією і певний час імітував "судову реформу", віддаючи прямі вказівки про її саботаж. Імітація потрібна була для замилювання очей цивілізованим країнам. Задекларовані Зеленським плани поставити мафію на місце провалююттся щоразу, хоч йому про це вже прямо талдичать Байден, фон дер Ляєн та Мішель. Прийнято закон про ліквідацію мафії, який доручено виконати … самій мафії. На сходняках і толковіщах вони глузують і сміються з цих фантазерів і розповідають, що головна причина усіх негараздів - це нестача суддів і нестача фінансування. Мовляв, дайте пані Бортницькій більше грошей. І в країні буде менше Медведчуків. Сидимо на пальмі рівно. Смокчемо путіна куму Путіна. Окупанти мають повиздихати", - резюмував Маслов.
Будь ласка, зачекайте...
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Просто для вас, сової ботні, для якої Рошенка - святий, а Зеля - "ісчадіє ада" здається, що я нібито Зелю підтримую, коли кажу, що він такий самий, як і Порошен.
Але я не з Донбасу, а з Києва. У мене тут ще прадід жив.
"олосує, як зебіл"
Це як? Не за порошенка - це для вас одразу "як зебіл"? За Зеленського при цьому голосувати не потрібно, щоб бути проштампованим "голосує як зебіл", а, дебіле?
Когда сажали Антоненка то смог, а вот с медведчуком не сложилось). Как же они з...али...
А потім не ти "доказував" що як тільки туди підключився Медведчук обміни майже припинилися?
Ви нє панімєтє єта другої ,да ?
Експерд!
Ніколи я такого не намагався довести, бо це дурня. Не бреши.
"без таксистів та сепарів"
А це вже брехня - просто тоді не було такого собі соєвого піар-офісу, який подібну маячню про таксистів перекручував та роздмухував. Але є реальні приклади - той же журналіст Асєєв, якого виміняли у кінці 2019го, здається, вказував на чувака, якого виміняли ще при Порошенку, як на свого ката.
Що я написав - "обмены шли полным ходом и до привлечения Медведчука и его участие в обменах было абсолютно не нужным".
Что ты набрехал?
"намавсяся доказати, що за часів Петра НЕ було звільнено більш за 3000 наших полонених "
То хто з нас збрехав, дауне? Я пишу одне, ти мене звинувачуєш геть у іншому!
І у подібних маніпуляціях та викривленнях слів опонента - вся ваша брехлива пропагандонська суть!
Де я тут "намавсяся доказати, що за часів Петра НЕ було звільнено більш за 3000 наших полонених"?????
Як швидко почали до нас попертатитися полонені а особливо військово-полонені?!
Хоча кого я питаю...
Мабуть віддати Цемаха, вбивць майданівців, та реальних виконавців терактів з загиблими патрітами, то було на користь України...
Як швидко почали до нас попертатитися полонені а особливо військово-полонені?!
Хоча кого я питаю...
Мабуть віддати Цемаха, вбивць майданівців, та реальних виконавців терактів з загиблими патрітами, то було на користь України...
Чому застопрився Бігус не пояснив?
Також поцікавився скільки ще лишилося полонених.
А от в статті написано інакше - те, що ботам дуууже не подобається:
"Порошенко в свое время вошел в сговор с мафией и некоторое время имитировал "судебную реформу", отдавая прямые указания о ее саботаже. Имитация нужна была для очковтирательства цивилизованным странам. Источник: "
Це все, що потрібно знати.
Але ж дебілам - какая разніца!
"Викрадення людей" - захопив сепара у полон - ось тобі і викрадення.
Мало таких випадків було? Та повно!
А як нашого військового засудили, що розстріляв авто з кацапськими диверсантами під Маріуполем? Забув вже?
Яж кажу: дебілам все одно - какая разніца.
Звісно що сиділи, не вигадуй. І добу, і місяці, а деякі - роки.
Якщо у тебе пам'ять відшибло - то це твої особисті проблеми, дебіле.
Можу ще нагадати, як було знищено підрозділ диверсантів-добровольців Тіні, що наводив на окупантів шорох у 2015-2017 - їх заманили на ахметівський об'єкт за інформацією, що його захоплено сепарами, там їх взяла поліція і всіх посадили!
http://pauluskp.com/news/cafa8fb83 Донецкие менты мстят добровольцам по всей Украине
http://pauluskp.com/news/8831760fc Имена и фотографии арестованных донецких партизан из группы Равлик
Так донецькі менти зай..бували в одиничних випадках, але розголос та взяття на поруки нормальними депутатами (яких зараз бракує) тоді швидко все вирішували.
Доречи, один із равликів зараз лютий порохобот! Другий працює в "піца-ветерано". Третій загинув на фронті вже в складі офіційного підрозділу. Бачив їх сторінки у фейсбуці...
Досліджував цю тему особисто, коли такий самий дебіл-абинепорох зай..бував напередодні виборів.
http://pauluskp.com/news/8831760fc Имена и фотографии арестованных донецких партизан из группы Равлик
У порохоботов совести нет совсем.
очисткизачистки...
До Києва у печерний суд перевів шапкокрад у 2011.
У нашей судейской мафии нет никаких принципов