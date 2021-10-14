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Новини Судова реформа
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Суддя Бортницька, яка відправила Медведчука під домашній арешт, раніше без мотивації відмовляла в зміні запобіжного заходу Антоненку, - адвокат Маслов

Суддя Бортницька, яка відправила Медведчука під домашній арешт, раніше без мотивації відмовляла в зміні запобіжного заходу Антоненку, - адвокат Маслов

Слідча суддя Печерського райсуду Києва Віта Бортницька, яка відправила обвинуваченого в державній зраді і фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт, раніше без мотивації відмовляла в зміні запобіжного заходу Андрію Антоненку, а також його адвокатам у доступі до результатів експертиз у справі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав адвокат Андрія Антоненка Леонід Маслов, коментуючи обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для обвинуваченого в державній зраді і фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, передає Цензор.НЕТ.

"Прошу мати на увазі, що зрадника (зрадника батьків, держави, професії) покидька Медведчука відпустив під цілодобовий домашній арешт не "Печерський суд". Шановні, ну є ж серед вас правники. Суд розглядає справу по суті. Питання запобіжного заходу вирішує слідчий суддя. Тому слід писати "слідча суддя на ім’я Віта Бортницька" вирішила, що покидьок Медведчук посидить на віллі з можливістю пити дороге вино, чпокати свою скрепоносну Ксюху і давати інтерв’ю представникам окупантів своєю московською мовою. Перефразовуючи відомого вбивцю і організатора геноциду українців Лазаря Кагановича (так, це він, а не Сталін це казав) зауважу, що у кожного неправосудного рішення є ім’я і прізвище", - заявив Маслов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив Медведчука під домашній арешт

"Істота в мантії Віта (це таке повне ім’я Віта Вікторівна) 20.01.2020 відмовила адвокатам Андрія Антоненка Віталію Галенченку та Дмитру Круговому у тимчасовому доступі до даних про зріст ймовірних закладників вибухівки (експертиз зросту). Як підставу назвала "адвокат не позбавлений права ознайомитись з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 221 КПК", хоча клопотання обґрунтовувалося саме тим, що сторону захисту позбавили такої можливості і це встановив інший слідчий суддя, істота в мантії Вовк. 12.05.2020 істота в мантії Віта відмовила у клопотанні Дмитра Кругового про зміну запобіжного заходу Андрію Антоненку. Питання знов таки не в суті рішення, а в тому, що цей організм обґрунтував свою так звану ухвалу тим, що питання тримання під вартою вже місяць тому вирішено іншою істотою в мантії! Уявляєте? Тварюко, якій платники податків платять зарплату не мотивує свої рішення. А це головний обов’язок усіх цих істот", - додав він.

"Тим часом в країні панує суддівська мафія, яка просто сама собі встановила, що закон і обов’язок - для усіх, крім своїх і тих, хто платить своїм. Вони створюють профспілки для захисту корпоративних інтересів, влаштовують сходняки і толковіща, тусуються з бандитами і обирають найбільш мерзенних в орган нагляду за собою - Вищу Касу (або як її офіційно називають - раду) правосуддя. Порядні судді в таких умовах складають меншість і не здатні нічого вирішувати чи змінити. Вони мовчки спостерігають за вакханалією вовків, що теж створює їм певний робочий дискомфорт. Порошенко свого часу увійшов у змову з мафією і певний час імітував "судову реформу", віддаючи прямі вказівки про її саботаж. Імітація потрібна була для замилювання очей цивілізованим країнам. Задекларовані Зеленським плани поставити мафію на місце провалююттся щоразу, хоч йому про це вже прямо талдичать Байден, фон дер Ляєн та Мішель. Прийнято закон про ліквідацію мафії, який доручено виконати … самій мафії. На сходняках і толковіщах вони глузують і сміються з цих фантазерів і розповідають, що головна причина усіх негараздів - це нестача суддів і нестача фінансування. Мовляв, дайте пані Бортницькій більше грошей. І в країні буде менше Медведчуків. Сидимо на пальмі рівно. Смокчемо путіна куму Путіна. Окупанти мають повиздихати", - резюмував Маслов.

Суддя Бортницька, яка відправила Медведчука під домашній арешт, раніше без мотивації відмовляла в зміні запобіжного заходу Антоненку, - адвокат Маслов 01
Суддя Бортницька, яка відправила Медведчука під домашній арешт, раніше без мотивації відмовляла в зміні запобіжного заходу Антоненку, - адвокат Маслов 02
Суддя Бортницька, яка відправила Медведчука під домашній арешт, раніше без мотивації відмовляла в зміні запобіжного заходу Антоненку, - адвокат Маслов 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Медведчук Віктор (1707) суд (11701) судова реформа (1459) суддя (1584) Маслов Леонід (56) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+6
еталонный спич еталонного зебила. Порошенко оказывается "лично давал" судьям указания нечестно судить, а вот бубося ничего не может сделать, старается но не может.
Когда сажали Антоненка то смог, а вот с медведчуком не сложилось). Как же они з...али...
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14.10.2021 11:55
+5
Суддя Бортніцкая має чудовий нюх і підвищене відчкюуття справедливості, яке їй диктує Банкова через дузовно-вербальниц зв'язок! Слава Зєлєнскому?
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14.10.2021 11:53
+4
"Порошенко в свое время вошел в сговор с мафией и некоторое время имитировал "судебную реформу", отдавая прямые указания о ее саботаже. Имитация нужна была для очковтирательства цивилизованным странам. Источник: "
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14.10.2021 12:36
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Суддя Бортніцкая має чудовий нюх і підвищене відчкюуття справедливості, яке їй диктує Банкова через дузовно-вербальниц зв'язок! Слава Зєлєнскому?
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14.10.2021 11:53 Відповісти
"Порошенко в свое время вошел в сговор с мафией и некоторое время имитировал "судебную реформу", отдавая прямые указания о ее саботаже. Имитация нужна была для очковтирательства цивилизованным странам. Источник: "
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14.10.2021 12:36 Відповісти
О! "Позитивний блохер", широко відомий на Цензорі люьюбитель Главзебіла і захисник його "чеснот" твлить на всій гілці один абзац. Так я тобі теж абзац приведу: "Между тем в стране правит судейская мафия, которая просто сама себе установила, что закон и долг - для всех, кроме своих и тех, кто платит своим. Источник: До того ж зауваж, що Порошенко не є презом уже 2,5 року, а пише про теперішній час. Що тоді робить Зєлєнскій 2,5 року, якщо править суддівська мафія? Теж імітацією займається? 😊
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14.10.2021 12:52 Відповісти
Ну от - ти знову брешеш - бо я не любитель ані Зелі, ані Порошенкі - для мене вони - однакові. Але Мертведчук - найгірший.
Просто для вас, сової ботні, для якої Рошенка - святий, а Зеля - "ісчадіє ада" здається, що я нібито Зелю підтримую, коли кажу, що він такий самий, як і Порошен.
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14.10.2021 13:06 Відповісти
Ти тупо намагаєшмя випрадати свій ганебний вибір. Все.
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14.10.2021 14:55 Відповісти
Який ганебний вибір? Ані за Януковича, ані за Поршенка, ані за Зеленського я ніколи не голосував - тому виправдовуватись мені немає за що.
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14.10.2021 15:46 Відповісти
Ага, знаю. Зараз тут вже з Донбасу з'явилося багато "свободівців"
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14.10.2021 16:04 Відповісти
І з Донбасу теж є багато патріотів, які воювали за свою Україну проти кацапських загарбників.
Але я не з Донбасу, а з Києва. У мене тут ще прадід жив.
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14.10.2021 16:41 Відповісти
Вмикаєш дурня або такий і є.
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14.10.2021 16:46 Відповісти
Та ні - я нікого не включаю - навпаки - розвіюю твої дурні маніпуляції.
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14.10.2021 16:57 Відповісти
Бачиш, зебілко, люди тобі не вірять. 😊 Чому? Бо всі твої пости і дії свідчать по те, що ти зебіл, а ти відпираєшся від цього очевидного факту. Отже люди бачать, що ти або брехало, або неадекват. Вибирай, що тобі більше подобається. 😊
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14.10.2021 15:42 Відповісти
Які люди, дебілко? Твої колеги із соєвого цеху? Звісно, що будь-кого, хто заважає вашим брехливим маніпуляціям для вас - супротивник і його згідно методички дуже зручно проштампувати "зебілом".
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14.10.2021 15:48 Відповісти
😁 Не тести собі, брехунчику. Диви, як заспівав! А у попередньому пості рвав на грудях сорочку, що не зебіл! 🤣🤣🤣
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14.10.2021 16:17 Відповісти
Я в обох постах написав одне й те саме, дебільчику. У тебе просто із розумінням проблеми.
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14.10.2021 16:39 Відповісти
От скажи мені, Тьєре, чому ти думаєш, як зебіл, пишеш, як зебіл, голосує, як зебіл, тобто поводишся, як класичний зебіл, але ображаєшся, коли тебе називають зебілом? Залишки совісті підказують, що робиш щось не те? 🤔
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14.10.2021 16:53 Відповісти
Я тобі вже про це вище написав - я не думаю "як зебіл", бо не підтримую Зелю, а критикую його за реальні ляпи так само, як критикував Порошенку, але не так огульно, як ви, пропагандони - бо я неупереджений, а ви - упереджені.

"олосує, як зебіл"

Це як? Не за порошенка - це для вас одразу "як зебіл"? За Зеленського при цьому голосувати не потрібно, щоб бути проштампованим "голосує як зебіл", а, дебіле?
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14.10.2021 17:00 Відповісти
Стидно? 🤔 😁
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14.10.2021 17:08 Відповісти
За що це мені має бути соромно?
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15.10.2021 22:13 Відповісти
, а ти вкурсі, що реформа до судів перешої інстанції не дійшла, її мав би шмаркля завершити? чи тобі аби перднути? хоча, що візьмеш з дурнуватого, аналізи і ті лайно.
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15.10.2021 08:21 Відповісти
еталонный спич еталонного зебила. Порошенко оказывается "лично давал" судьям указания нечестно судить, а вот бубося ничего не может сделать, старается но не может.
Когда сажали Антоненка то смог, а вот с медведчуком не сложилось). Как же они з...али...
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14.10.2021 11:55 Відповісти
А не надо перекручивать чужие слова. В статье ничего не написано про "лично давал" указание нечестно судить. Там написано, что он отдавал указания о саботаже судебной реформы - и это подтверждается из разных источников - да даже если почитать те законопроекты о судебной реформе, которые подавал Порошенко - уже становится ясно, что они не про реформу, а про очкозамыливание.
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14.10.2021 12:41 Відповісти
Я вже бачив який ти експерд.
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14.10.2021 14:56 Відповісти
Що ти можеш бачити? Ти ж абсолютно упереджене, тобі Порошен в очі буде сцяти - ти тільки божу росу побачиш.
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14.10.2021 15:48 Відповісти
А, то не ти там (обслухавшись бігусятини) намавсяся доказати, що за часів Петра НЕ було звільнено більш за 3000 наших полонених без таксистів та сепарів а головне без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко?
А потім не ти "доказував" що як тільки туди підключився Медведчук обміни майже припинилися?
Ви нє панімєтє єта другої ,да ?
Експерд!
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14.10.2021 16:13 Відповісти
") намавсяся доказати, що за часів Петра НЕ було звільнено більш за 3000 наших полонених "

Ніколи я такого не намагався довести, бо це дурня. Не бреши.

"без таксистів та сепарів"

А це вже брехня - просто тоді не було такого собі соєвого піар-офісу, який подібну маячню про таксистів перекручував та роздмухував. Але є реальні приклади - той же журналіст Асєєв, якого виміняли у кінці 2019го, здається, вказував на чувака, якого виміняли ще при Порошенку, як на свого ката.
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14.10.2021 16:37 Відповісти
В чергове доводиш, що пи..иш як дихаєш.

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14.10.2021 16:59 Відповісти
Іііі? Ти знову перебрехав мої слова.

Що я написав - "обмены шли полным ходом и до привлечения Медведчука и его участие в обменах было абсолютно не нужным".
Что ты набрехал?

"намавсяся доказати, що за часів Петра НЕ було звільнено більш за 3000 наших полонених "

То хто з нас збрехав, дауне? Я пишу одне, ти мене звинувачуєш геть у іншому!
І у подібних маніпуляціях та викривленнях слів опонента - вся ваша брехлива пропагандонська суть!
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14.10.2021 19:16 Відповісти
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14.10.2021 17:01 Відповісти
І що ти цим намагаєшся довести, крім того, що ти звинувачуєш мене не в тому, що я писав і сам себе цими скрінами спіймав на брехні?

Де я тут "намавсяся доказати, що за часів Петра НЕ було звільнено більш за 3000 наших полонених"?????
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14.10.2021 19:18 Відповісти
Ну звичайно якщо не брешеш то вмикаєш дурня та тупо звинувачуєш у маніпуляції.
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14.10.2021 19:25 Відповісти
Та ми ж уже з'ясували, що набрехав тут саме ти - ти й скріни навів у підтверждення своєї брехні - бо на жодному скрині немає того, у чому ти мене звинуватив. Я писав про те, що не було необхідності у Медведчукові, а ти мені приписав геть інші слова.
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14.10.2021 21:36 Відповісти
Дебіле, невже важко догнати, що якби Україна не погодилася на вимогу сепарів (*****), що цим має займатися тільки Медведчук то взагалі не було б ніяких обмінів.
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14.10.2021 22:43 Відповісти
Дебіле, ти знову брешеш, бо обміні проводились і ДО того, як підключився Медведчук. Причому вони були на нашу користь - а як Медведчук підключився - почали обмінювати на користь оккупантів.
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15.10.2021 22:15 Відповісти
Я ж кажу: зараз Медведчук давно вже відсторонений ві цих процесів.
Як швидко почали до нас попертатитися полонені а особливо військово-полонені?!
Хоча кого я питаю...
Мабуть віддати Цемаха, вбивць майданівців, та реальних виконавців терактів з загиблими патрітами, то було на користь України...
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16.10.2021 09:01 Відповісти
Доречи, зараз Медведчук давно вже відсторонений ві цих процесів.
Як швидко почали до нас попертатитися полонені а особливо військово-полонені?!
Хоча кого я питаю...
Мабуть віддати Цемаха, вбивць майданівців, та реальних виконавців терактів з загиблими патрітами, то було на користь України...
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14.10.2021 19:51 Відповісти
По-перше - абсолютна більшість полонених до нас давно повернулися - і чим більше було полонених - тим більше їх і обмінювали. По-друге - обмін застопорився ще до того, як Медведчука було відсторонено від процессу.
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14.10.2021 21:38 Відповісти
Якась галіма тупа відмазка. Поцікався для початку відколи Медведчук офіційно долучився до обміну.
Чому застопрився Бігус не пояснив?
Також поцікавився скільки ще лишилося полонених.
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14.10.2021 22:30 Відповісти
ти чуло ті вказівки, може документ у тебе є, а плівки біхуса чи ще там когось, ну ну давай оТьєребьє бреши далі.
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15.10.2021 08:24 Відповісти
Ну так все по указке зекрысы ...Антоненко "за походку "-в камеру,мертвечука ,за спонсорство терроризма -домой
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14.10.2021 12:09 Відповісти
Є цікаві для дослідів на хворобу мізків судді
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14.10.2021 12:12 Відповісти
а хто би сумнівався, що по справі мертвечука працює ручна суддя від ЄрЗе...
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14.10.2021 12:24 Відповісти
Соєві боти одразу ж набігли з однаковими постами.
А от в статті написано інакше - те, що ботам дуууже не подобається:

"Порошенко в свое время вошел в сговор с мафией и некоторое время имитировал "судебную реформу", отдавая прямые указания о ее саботаже. Имитация нужна была для очковтирательства цивилизованным странам. Источник: "
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14.10.2021 12:34 Відповісти
При Петрі Антоненко так тупо по безпредєлу не "судили". І майданівців на замовлення Портнова до суду не тягали.
Це все, що потрібно знати.
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14.10.2021 15:02 Відповісти
Антоненка не судили, судили інших - добровольців, військових ВСУ за надуманими звинуваченнями. А Лісника - взагалі вбили.
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14.10.2021 15:51 Відповісти
Тоді судили за реаліні злочини і Лесніка змушені були вбити бо перейшов межу.
Але ж дебілам - какая разніца!
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14.10.2021 16:15 Відповісти
Тоді судити ці ж самі судді і судили вони так само - за надуманими звинуваченнями - наприклад - нашіх захисників судили за "угони авто", за "викрадення людей" і тд.
"Викрадення людей" - захопив сепара у полон - ось тобі і викрадення.
Мало таких випадків було? Та повно!

А як нашого військового засудили, що розстріляв авто з кацапськими диверсантами під Маріуполем? Забув вже?
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14.10.2021 16:32 Відповісти
Тоді розголос діяв і ніхто більше дроби в СІЗО не сидів.
Яж кажу: дебілам все одно - какая разніца.
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14.10.2021 16:36 Відповісти
" і ніхто більше дроби в СІЗО не сидів."

Звісно що сиділи, не вигадуй. І добу, і місяці, а деякі - роки.
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14.10.2021 16:38 Відповісти
Дебіле, сиділи за реальні злочини!
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14.10.2021 16:44 Відповісти
Дебіле - сиділи так само на надуманих злочинах. І це була одна з претензій до Порошенка - хоча у Порошенка справедливо відповідали, що не контролюють суди.
Якщо у тебе пам'ять відшибло - то це твої особисті проблеми, дебіле.

Можу ще нагадати, як було знищено підрозділ диверсантів-добровольців Тіні, що наводив на окупантів шорох у 2015-2017 - їх заманили на ахметівський об'єкт за інформацією, що його захоплено сепарами, там їх взяла поліція і всіх посадили!
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14.10.2021 16:56 Відповісти
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14.10.2021 17:03 Відповісти
Вот там тебе ссылочки кинули про то, как при Пете "никого не сажали по надуманным, а если сажали - сразу выпускали" - почитай, брехун соевый - тебе полезно будет память освежить.
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15.10.2021 22:23 Відповісти
Продублирую:
http://pauluskp.com/news/cafa8fb83 Донецкие менты мстят добровольцам по всей Украине
http://pauluskp.com/news/8831760fc Имена и фотографии арестованных донецких партизан из группы Равлик
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15.10.2021 22:24 Відповісти
Давай про "Тіні"! Напи..ів?
Так донецькі менти зай..бували в одиничних випадках, але розголос та взяття на поруки нормальними депутатами (яких зараз бракує) тоді швидко все вирішували.
Доречи, один із равликів зараз лютий порохобот! Другий працює в "піца-ветерано". Третій загинув на фронті вже в складі офіційного підрозділу. Бачив їх сторінки у фейсбуці...
Досліджував цю тему особисто, коли такий самий дебіл-абинепорох зай..бував напередодні виборів.
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16.10.2021 09:19 Відповісти
дурню, на сараї .... написано, а там дрова
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15.10.2021 08:25 Відповісти
http://pauluskp.com/news/cafa8fb83 Донецкие менты мстят добровольцам по всей Украине
http://pauluskp.com/news/8831760fc Имена и фотографии арестованных донецких партизан из группы Равлик
У порохоботов совести нет совсем.
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15.10.2021 12:24 Відповісти
дурню, на сараї .... написано, а там дрова. наші дурналісти і журнашлюхи з чого хоч зроблять сенсацію. читав я вирок, вони всі умовно отримали, але є моменти.
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15.10.2021 23:22 Відповісти
"Прийнято закон про ліквідацію мафії, який доручено виконати....самій мафії" - це теж саме, що й "вибрано президента-олігарха, для того, щоб він зламав олігархічну систему". А, по факту, доки не буде української національної влади - не буде порядку в Україні. Голосуємо за "Свободу" і Кошулинського. Вчора слухав Тягнибока, так от він казав, що мерів міст західної України з "Свободи" обирают уже вдруге або втретє, в першому турі і з великою перевагою над опонентами. В мене набагато більше довіри до Тягнибока і "Свободи", ніж до Порошенка з його партією ЕС.
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14.10.2021 12:26 Відповісти
Порошенко вже продемонстрував, що реальну суддівську реформу він робити не збирався.
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14.10.2021 12:36 Відповісти
педро вообще ничего делать не собирался
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14.10.2021 13:18 Відповісти
Бортницька станція очистки зачистки...
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14.10.2021 12:33 Відповісти
Цікаво, хто її призначав на посаду судді???
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14.10.2021 12:34 Відповісти
Кучма у 2003.
До Києва у печерний суд перевів шапкокрад у 2011.
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15.10.2021 12:17 Відповісти
Вот именно, без мотивации)
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14.10.2021 12:37 Відповісти
Так шо, Мидведьчуга уже не расстреляют?
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14.10.2021 12:39 Відповісти
Много этой мерзости в мантиях, для которой мертведчук - свой, а патриоты - враги.
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14.10.2021 12:44 Відповісти
Да им насрать патриот ты или предатель - как скажут с Банковой , так и напишут приговор
У нашей судейской мафии нет никаких принципов
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14.10.2021 13:25 Відповісти
Не упрощайте. Судьи могут прислушиваться к банковой, а могут не прислушиваться, но они точно оттуда не управляются.
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14.10.2021 13:30 Відповісти
Все откуда то управляются , тем более когда у тебя скелетов полный шкаф
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14.10.2021 13:53 Відповісти
Що тут дивного. Як їй По телефону сказали так вона і зробила!!!!!! А що, вона ж не хоче щоб її звільнили і вона не відбила кошти, які витратила на те щоби обійняти Посаду судді.
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14.10.2021 18:57 Відповісти
Мдя... И этот зебил, до сих пор верящий в "царь хороший, бояре плохие", является адвокатом у Антоненка???
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15.10.2021 01:31 Відповісти
 
 