Суддя Бортницька, яка відправила Медведчука під домашній арешт, раніше без мотивації відмовляла в зміні запобіжного заходу Антоненку, - адвокат Маслов

Слідча суддя Печерського райсуду Києва Віта Бортницька, яка відправила обвинуваченого в державній зраді і фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт, раніше без мотивації відмовляла в зміні запобіжного заходу Андрію Антоненку, а також його адвокатам у доступі до результатів експертиз у справі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав адвокат Андрія Антоненка Леонід Маслов, коментуючи обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для обвинуваченого в державній зраді і фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, передає Цензор.НЕТ.

"Прошу мати на увазі, що зрадника (зрадника батьків, держави, професії) покидька Медведчука відпустив під цілодобовий домашній арешт не "Печерський суд". Шановні, ну є ж серед вас правники. Суд розглядає справу по суті. Питання запобіжного заходу вирішує слідчий суддя. Тому слід писати "слідча суддя на ім’я Віта Бортницька" вирішила, що покидьок Медведчук посидить на віллі з можливістю пити дороге вино, чпокати свою скрепоносну Ксюху і давати інтерв’ю представникам окупантів своєю московською мовою. Перефразовуючи відомого вбивцю і організатора геноциду українців Лазаря Кагановича (так, це він, а не Сталін це казав) зауважу, що у кожного неправосудного рішення є ім’я і прізвище", - заявив Маслов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив Медведчука під домашній арешт

"Істота в мантії Віта (це таке повне ім’я Віта Вікторівна) 20.01.2020 відмовила адвокатам Андрія Антоненка Віталію Галенченку та Дмитру Круговому у тимчасовому доступі до даних про зріст ймовірних закладників вибухівки (експертиз зросту). Як підставу назвала "адвокат не позбавлений права ознайомитись з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 221 КПК", хоча клопотання обґрунтовувалося саме тим, що сторону захисту позбавили такої можливості і це встановив інший слідчий суддя, істота в мантії Вовк. 12.05.2020 істота в мантії Віта відмовила у клопотанні Дмитра Кругового про зміну запобіжного заходу Андрію Антоненку. Питання знов таки не в суті рішення, а в тому, що цей організм обґрунтував свою так звану ухвалу тим, що питання тримання під вартою вже місяць тому вирішено іншою істотою в мантії! Уявляєте? Тварюко, якій платники податків платять зарплату не мотивує свої рішення. А це головний обов’язок усіх цих істот", - додав він.

"Тим часом в країні панує суддівська мафія, яка просто сама собі встановила, що закон і обов’язок - для усіх, крім своїх і тих, хто платить своїм. Вони створюють профспілки для захисту корпоративних інтересів, влаштовують сходняки і толковіща, тусуються з бандитами і обирають найбільш мерзенних в орган нагляду за собою - Вищу Касу (або як її офіційно називають - раду) правосуддя. Порядні судді в таких умовах складають меншість і не здатні нічого вирішувати чи змінити. Вони мовчки спостерігають за вакханалією вовків, що теж створює їм певний робочий дискомфорт. Порошенко свого часу увійшов у змову з мафією і певний час імітував "судову реформу", віддаючи прямі вказівки про її саботаж. Імітація потрібна була для замилювання очей цивілізованим країнам. Задекларовані Зеленським плани поставити мафію на місце провалююттся щоразу, хоч йому про це вже прямо талдичать Байден, фон дер Ляєн та Мішель. Прийнято закон про ліквідацію мафії, який доручено виконати … самій мафії. На сходняках і толковіщах вони глузують і сміються з цих фантазерів і розповідають, що головна причина усіх негараздів - це нестача суддів і нестача фінансування. Мовляв, дайте пані Бортницькій більше грошей. І в країні буде менше Медведчуків. Сидимо на пальмі рівно. Смокчемо путіна куму Путіна. Окупанти мають повиздихати", - резюмував Маслов.





