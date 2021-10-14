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Рада найближчого тижня не планує розглядати кадрові ротації в Кабміні, - Стефанчук

Рада найближчого тижня не планує розглядати кадрові ротації в Кабміні, - Стефанчук

Порядок денний Верховної Ради на найближчий пленарний тиждень, з 19 по 22 жовтня, не передбачає розгляду питань про кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Поки ці питання про перестановки в Кабміні до порядку денного (на пленарний тиждень з 19 по 22 жовтня. - Ред.) не внесені, і думаю, що порушуватися не будуть, бо для нас дуже важливі законопроєкти, про які ми говорили раніше (йдеться, зокрема, про розблокування підписання законопроєкту про олігархів, ухвалення проєкту держбюджету-2022 у першому читанні та "ресурсного" законопроєкту - у другому. - Ред.). І після того, як ми їх ухвалимо, будуть прийматися й інші, можливо, і кадрові, рішення", - сказав Стефанчук журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він уточнив, що Верховна Рада може розглядати кадрові питання і без попереднього включення їх до порядку денного, але "станом на зараз у Верховній Раді немає жодного подання про кадрові питання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планує розглянути проєкт Держбюджету-2022 у першому читанні 20 жовтня, - Стефанчук

Автор: 

ВР (14999) Кабмін (14108) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+3
https://www.youtube.com/watch?v=4yG7_JphpD8&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81 ESTRADARADA - Вите Надо Выйти

Прям ностальгія...
Думаю, Вові треба до Віті
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14.10.2021 13:14
+1
Налогоплатильщикам надо НЕ то , что вы не будете, а то что вы будете рассматривать. Вроде очевидные вещи или нет?..
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14.10.2021 13:14
+1
Вові до Віті не потрібно, бо йому требо за грати.
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14.10.2021 14:15
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Налогоплатильщикам надо НЕ то , что вы не будете, а то что вы будете рассматривать. Вроде очевидные вещи или нет?..
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14.10.2021 13:14 Відповісти
Налогоплательщикам давно пора ,самим, рассмотреть "кадровые перестановки"!И не только в Кабмине!
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14.10.2021 13:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4yG7_JphpD8&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81 ESTRADARADA - Вите Надо Выйти

Прям ностальгія...
Думаю, Вові треба до Віті
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14.10.2021 13:14 Відповісти
Нелох даже там не нужен...
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14.10.2021 13:21 Відповісти
Вові до Віті не потрібно, бо йому требо за грати.
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14.10.2021 14:15 Відповісти
нагадує радянський анекдот про оголошення на ринку при комунізмі:
- Шановні товариші! Сьогодні потреб у м'ясі не буде
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14.10.2021 13:24 Відповісти
Земародёры ждали народных волнений к 14 октября, чтобы бросить кость отставок и сохранить Олигархического премьера! Но народ не вышел и значит можно кость не бросать! Но дальше так пропетлять ещё 2 года не удастся, враги народа!!!
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14.10.2021 13:47 Відповісти
Какие ротации, какая Рада? Бройлер бородатый. Что ваша Рада может рассматривать вообще? Кого Ермак скажет, за того и нажмете, олухи безмозглые.
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14.10.2021 13:51 Відповісти
ППЦ. Как увижу это существо в маске и постоянно в дрожь бросает. Вылитый АБАЖ из Королевства кривых зеркал.
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14.10.2021 14:08 Відповісти
Какой портрэт, какой пэйзаж…
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14.10.2021 14:32 Відповісти
богу -богово, колывану - колываново
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14.10.2021 14:50 Відповісти
 
 