Рада найближчого тижня не планує розглядати кадрові ротації в Кабміні, - Стефанчук

Порядок денний Верховної Ради на найближчий пленарний тиждень, з 19 по 22 жовтня, не передбачає розгляду питань про кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Поки ці питання про перестановки в Кабміні до порядку денного (на пленарний тиждень з 19 по 22 жовтня. - Ред.) не внесені, і думаю, що порушуватися не будуть, бо для нас дуже важливі законопроєкти, про які ми говорили раніше (йдеться, зокрема, про розблокування підписання законопроєкту про олігархів, ухвалення проєкту держбюджету-2022 у першому читанні та "ресурсного" законопроєкту - у другому. - Ред.). І після того, як ми їх ухвалимо, будуть прийматися й інші, можливо, і кадрові, рішення", - сказав Стефанчук журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він уточнив, що Верховна Рада може розглядати кадрові питання і без попереднього включення їх до порядку денного, але "станом на зараз у Верховній Раді немає жодного подання про кадрові питання".

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