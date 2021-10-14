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Новини Бюджет-2022
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Рада планує розглянути проєкт Держбюджету-2022 у першому читанні 20 жовтня, - Стефанчук

Рада планує розглянути проєкт Держбюджету-2022 у першому читанні 20 жовтня, - Стефанчук

Найближчої середи, 20 жовтня, Верховна Рада України планує розглянути в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2022 рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"18-го числа - засідання (бюджетного. - Ред.) комітету, 20-го ми будемо голосувати бюджет у залі, в першому читанні", - сказав спікер журналістам у четвер у Києві.

Водночас він назвав безпрецедентним рішенням намір підвищити зарплати українським медикам, для чого в проєкті держбюджету-2022 передбачено кошти для встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 20 тис. грн для лікарів і 13,5 тис. грн - для середніх медичних працівників.

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"Такого ще не було в історії України, щоб на такий рівень піднімати зарплату медичним працівникам... Наскільки я знаю, ті показники, які на сьогодні закладаються і щодо яких триває дискусія, - на значний відсоток більше, ніж було до цього в медицині", - зазначив спікер.

"Безумовно, ми маємо знаходити джерела (надходження коштів. - Ред.), тому маємо ухвалювати і низку "ресурсних" законів, які також стоятимуть на порядку денному Верховної Ради", - додав Стефанчук.

За його словами, парламент планує розглянути законопроєкт №5600 "Про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" у четвер, 21 жовтня.

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Автор: 

бюджет (2998) ВР (14999) держбюджет (2398) Стефанчук Руслан (760)


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Да давайте по быстрее, а то зима близко, вся надежда на вас. Не дождусь, когда заживу, как слуга. Зае.................. ло быть паном.
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14.10.2021 11:53 Відповісти
Навіщо ті формальності? Як казала Верещук, то все зайве - розгляд, регламенти, закони... Розписали на коліні, затвердили на коліні, зняли позитивне відео - і по офшорах.
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14.10.2021 11:57 Відповісти
Про Стефанчука и других АМАТОРОВ
Когда то в 90-91 годах украинцы объединились в РУХ. Эту политическую силу страшно боялась СОВКОВАЯ ВАТА . Насмехались и старались опорочить . Думаю что и друзья и родные Стефанчука были в тех рядах.
Сегодня жизнь заставила уже вести заседания Рады державною мовою .
Стефанчук должен помнить всегда - победа будет всегда за украинцами и не думать , что слуги украинцев перехитрят .
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14.10.2021 11:59 Відповісти
Думаю ,что напоминание про Гиляку будет лишним 😀😀😀

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14.10.2021 11:59 Відповісти
За два года в Братиславе подняли новую больницу стоимостью 50 млн евро
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14.10.2021 12:05 Відповісти
Недавно Ахметов купил себе новый самолёт « как у Путина»
стоимость 50 млн евро
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14.10.2021 12:08 Відповісти
СЛУГИ ВАМ НЕ СТЫДНО ?????
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14.10.2021 12:09 Відповісти
Це риторичне питання? Бо у цих пліснявих амеб немає ніяких почуттів, окрім відчуття ненаситного голоду.
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14.10.2021 12:17 Відповісти
Це - АКЦЕНТ НА БЕСПРЕДЕЛ І ПОРЯВНЯННЯ З ЕС .
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14.10.2021 12:19 Відповісти
 
 