Рада планує розглянути проєкт Держбюджету-2022 у першому читанні 20 жовтня, - Стефанчук

Найближчої середи, 20 жовтня, Верховна Рада України планує розглянути в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2022 рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"18-го числа - засідання (бюджетного. - Ред.) комітету, 20-го ми будемо голосувати бюджет у залі, в першому читанні", - сказав спікер журналістам у четвер у Києві.

Водночас він назвав безпрецедентним рішенням намір підвищити зарплати українським медикам, для чого в проєкті держбюджету-2022 передбачено кошти для встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 20 тис. грн для лікарів і 13,5 тис. грн - для середніх медичних працівників.

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"Такого ще не було в історії України, щоб на такий рівень піднімати зарплату медичним працівникам... Наскільки я знаю, ті показники, які на сьогодні закладаються і щодо яких триває дискусія, - на значний відсоток більше, ніж було до цього в медицині", - зазначив спікер.

"Безумовно, ми маємо знаходити джерела (надходження коштів. - Ред.), тому маємо ухвалювати і низку "ресурсних" законів, які також стоятимуть на порядку денному Верховної Ради", - додав Стефанчук.

За його словами, парламент планує розглянути законопроєкт №5600 "Про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" у четвер, 21 жовтня.

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