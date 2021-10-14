Рада планирует рассмотреть проект госбюджета-2022 в первом чтении 20 октября, - Стефанчук

В ближайшую среду, 20 октября, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"18 числа - заседание (бюджетного. - Ред.) комитета, 20-го мы будем голосовать бюджет в зале, в первом чтении", - сказал спикер журналистам в четверг в Киеве.

Вместе с тем он назвал беспрецедентным решением намерение повысить зарплаты украинским медикам, для чего в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн - для средних медицинских работников.

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"Такого ещё не было в истории Украины, чтобы на такой уровень поднимать зарплату медицинским работникам... Насколько я знаю, те показатели, которые сегодня закладываются и касательно которых продолжается дискуссия, - на значительный процент больше, чем было до этого в медицине", - отметил спикер.

"Безусловно, мы должны находить источники (поступления средств. – Ред.), поэтому должны принимать и ряд "ресурсных" законов, которые также будут стоять в повестке дня Верховной Рады", - добавил Стефанчук.

По его словам, парламент планирует рассмотреть законопроект №5600 "О сбалансированности бюджетных поступлений" в четверг, 21 октября.

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