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Новости Бюджет-2022
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Рада планирует рассмотреть проект госбюджета-2022 в первом чтении 20 октября, - Стефанчук

Рада планирует рассмотреть проект госбюджета-2022 в первом чтении 20 октября, - Стефанчук

В ближайшую среду, 20 октября, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"18 числа - заседание (бюджетного. - Ред.) комитета, 20-го мы будем голосовать бюджет в зале, в первом чтении", - сказал спикер журналистам в четверг в Киеве.

Вместе с тем он назвал беспрецедентным решением намерение повысить зарплаты украинским медикам, для чего в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн - для средних медицинских работников.

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"Такого ещё не было в истории Украины, чтобы на такой уровень поднимать зарплату медицинским работникам... Насколько я знаю, те показатели, которые сегодня закладываются и касательно которых продолжается дискуссия, - на значительный процент больше, чем было до этого в медицине", - отметил спикер.

"Безусловно, мы должны находить источники (поступления средств. – Ред.), поэтому должны принимать и ряд "ресурсных" законов, которые также будут стоять в повестке дня Верховной Рады", - добавил Стефанчук.

По его словам, парламент планирует рассмотреть законопроект №5600 "О сбалансированности бюджетных поступлений" в четверг, 21 октября.

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Автор: 

бюджет (4838) ВР (29261) госбюджет (1186) Стефанчук Руслан (658)


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Да давайте по быстрее, а то зима близко, вся надежда на вас. Не дождусь, когда заживу, как слуга. Зае.................. ло быть паном.
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14.10.2021 11:53 Ответить
Навіщо ті формальності? Як казала Верещук, то все зайве - розгляд, регламенти, закони... Розписали на коліні, затвердили на коліні, зняли позитивне відео - і по офшорах.
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14.10.2021 11:57 Ответить
Про Стефанчука и других АМАТОРОВ
Когда то в 90-91 годах украинцы объединились в РУХ. Эту политическую силу страшно боялась СОВКОВАЯ ВАТА . Насмехались и старались опорочить . Думаю что и друзья и родные Стефанчука были в тех рядах.
Сегодня жизнь заставила уже вести заседания Рады державною мовою .
Стефанчук должен помнить всегда - победа будет всегда за украинцами и не думать , что слуги украинцев перехитрят .
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14.10.2021 11:59 Ответить
Думаю ,что напоминание про Гиляку будет лишним 😀😀😀

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14.10.2021 11:59 Ответить
За два года в Братиславе подняли новую больницу стоимостью 50 млн евро
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14.10.2021 12:05 Ответить
Недавно Ахметов купил себе новый самолёт « как у Путина»
стоимость 50 млн евро
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14.10.2021 12:08 Ответить
СЛУГИ ВАМ НЕ СТЫДНО ?????
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14.10.2021 12:09 Ответить
Це риторичне питання? Бо у цих пліснявих амеб немає ніяких почуттів, окрім відчуття ненаситного голоду.
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14.10.2021 12:17 Ответить
Це - АКЦЕНТ НА БЕСПРЕДЕЛ І ПОРЯВНЯННЯ З ЕС .
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14.10.2021 12:19 Ответить
 
 