УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13107 відвідувачів онлайн
Новини
1 484 22

Одеський художній музей отримав статус національного. Йому можуть присвоїти ім'я Ройтбурда

Одеський художній музей отримав статус національного. Йому можуть присвоїти ім'я Ройтбурда

Президент України Володимир Зеленський надав Одеському художньому музею статус національного, а також доручив опрацювати можливість присвоєння йому імені художника Олександра Ройтбурда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний Указ Глави держави, опублікований на сайті президента.

Згідно з указом, статус національного надається у зв'язку з міжнародним визнанням результатів його діяльності як провідної установи зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій.

Крім того, Кабінету Міністрів доручено забезпечити ремонт і реставрацію будівлі, в якій розташовується музей.

"Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою опрацювати в установленому порядку питання щодо присвоєння комунальній установі "Одеський національний художній музей" імені O.А.Ройтбурда", - йдеться в указі.

Також читайте: Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва

Автор: 

музей (441) Одеса (5476) Ройтбурд Олександр (39)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
А почему бы и нет? Ройтбурд не последний пацан был, занимался музеем.
показати весь коментар
14.10.2021 15:33
+4
Вазалинский не причём. А вот Айвазовский кстати. Тут целый зал Айвазовского. Именем Ройтбуда можно назвать музей секспатологии в Израиле.
показати весь коментар
14.10.2021 16:26
+3
Смотреть сайт "Зображення для запиту Картины Ройтбурда " детям и верящим в избранность и гениальность евреев не рекомендуется.
показати весь коментар
14.10.2021 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А почему бы и нет? Ройтбурд не последний пацан был, занимался музеем.
показати весь коментар
14.10.2021 15:33 Відповісти
и картины говном красивые писал, особенно с членом, растущим с головы
показати весь коментар
14.10.2021 16:52 Відповісти
Да разве только это? Но не думаете же Вы, что музею присвоят имя Тараса Опанасовича Борщенко? 😎
показати весь коментар
14.10.2021 17:37 Відповісти
Та да тема членов им раскрыта просто замечательно. Интересно в музее будут выставлять его картины
показати весь коментар
14.10.2021 22:26 Відповісти
Шкода, що потрібні державі люди йдуть з життя. А наволоч ніяк ..
показати весь коментар
14.10.2021 15:36 Відповісти
А марініста Айвазовського =слабо
показати весь коментар
14.10.2021 15:41 Відповісти
Айвазовский по Крыму маринил... А Ройтбурд - одессит.
показати весь коментар
14.10.2021 15:45 Відповісти
Мариновал.😾
показати весь коментар
14.10.2021 18:41 Відповісти
Только на фото Циркульный корпус одесской инфекционной больницы. Зачот.
показати весь коментар
14.10.2021 15:47 Відповісти
То треба в цей музей навідатись мальоха , шоб дупля трохи бить хоча б в колонах на вході.
показати весь коментар
14.10.2021 16:21 Відповісти
Смотреть сайт "Зображення для запиту Картины Ройтбурда " детям и верящим в избранность и гениальность евреев не рекомендуется.
показати весь коментар
14.10.2021 15:58 Відповісти
Ну яким боком до цього ВАЗелінський?
показати весь коментар
14.10.2021 16:02 Відповісти
Вазалинский не причём. А вот Айвазовский кстати. Тут целый зал Айвазовского. Именем Ройтбуда можно назвать музей секспатологии в Израиле.
показати весь коментар
14.10.2021 16:26 Відповісти
Помянем великого художника.
dumskaya.net/news/avtorov-ekspertizy-o-fekaliyah-v-kartinah-roytbu-087209/
youtube.com/watch?v=_-Ag4TP6EFI
показати весь коментар
14.10.2021 17:10 Відповісти
youtube.com/watch?v=6mEzn51FZoE
показати весь коментар
14.10.2021 17:19 Відповісти
Тоді вже може одразу Музей Вагіни? На честь його музи?
показати весь коментар
14.10.2021 17:22 Відповісти
Так, саме вагіни. Вже хто хто, а вона - достойниця. Нє?
показати весь коментар
14.10.2021 18:40 Відповісти
Ройтбурд создал этот музей? Если не он, то достаточных оснований и близко нет.
показати весь коментар
14.10.2021 17:35 Відповісти
Кстати, его "произведения", на очень узкий круг любителей.
показати весь коментар
14.10.2021 17:40 Відповісти
Узкий круг можно и расширить.
показати весь коментар
14.10.2021 18:39 Відповісти
Пишут, что Ройтбурд в Одессе собирался сделать Музей современного искусства. Ткаченко сказал, что в память Ройтбурда откроют такой музей. Можно рассмотреть, чтобы такой музей назвать его именем, ведь его работы вписываются в такое. Для Одесского художественного музея его имя абсолютный нонсенс..
показати весь коментар
14.10.2021 20:41 Відповісти
 
 