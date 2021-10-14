Одеський художній музей отримав статус національного. Йому можуть присвоїти ім'я Ройтбурда
Президент України Володимир Зеленський надав Одеському художньому музею статус національного, а також доручив опрацювати можливість присвоєння йому імені художника Олександра Ройтбурда.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний Указ Глави держави, опублікований на сайті президента.
Згідно з указом, статус національного надається у зв'язку з міжнародним визнанням результатів його діяльності як провідної установи зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій.
Крім того, Кабінету Міністрів доручено забезпечити ремонт і реставрацію будівлі, в якій розташовується музей.
"Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою опрацювати в установленому порядку питання щодо присвоєння комунальній установі "Одеський національний художній музей" імені O.А.Ройтбурда", - йдеться в указі.
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