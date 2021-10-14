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Одесский художественный музей получил статус национального. Ему могут присвоить имя Ройтбурда

Одесский художественный музей получил статус национального. Ему могут присвоить имя Ройтбурда

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального, а также поручил проработать возможность присвоения ему имени художника Александра Ройтбурда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий Указ Главы государства, опубликованный на сайте президента.

Согласно указу, статус национального предоставляется в связи с международным признанием результатов его деятельности как ведущего учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин запретил инициировать предоставление Одесскому художественному музею статуса национального, за который боролся Ройтбурд, - Минкульт. ДОКУМЕНТ

Кроме того, Кабинету Министров поручено обеспечить ремонт и реставрацию здания, в котором находится музей.

"Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению "Одесский национальный художественный музей" имени А.А.Ройтбурда", - говорится в указе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Художник Ройтбурд скончался от последствий COVID-19, - бывшая жена Дратва

Автор: 

музей (723) Одесса (7901) Ройтбурд Александр (43)


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Топ комментарии
+5
А почему бы и нет? Ройтбурд не последний пацан был, занимался музеем.
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14.10.2021 15:33
+4
Вазалинский не причём. А вот Айвазовский кстати. Тут целый зал Айвазовского. Именем Ройтбуда можно назвать музей секспатологии в Израиле.
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14.10.2021 16:26
+3
Смотреть сайт "Зображення для запиту Картины Ройтбурда " детям и верящим в избранность и гениальность евреев не рекомендуется.
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14.10.2021 15:58
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А почему бы и нет? Ройтбурд не последний пацан был, занимался музеем.
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14.10.2021 15:33 Ответить
и картины говном красивые писал, особенно с членом, растущим с головы
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14.10.2021 16:52 Ответить
Да разве только это? Но не думаете же Вы, что музею присвоят имя Тараса Опанасовича Борщенко? 😎
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14.10.2021 17:37 Ответить
Та да тема членов им раскрыта просто замечательно. Интересно в музее будут выставлять его картины
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14.10.2021 22:26 Ответить
Шкода, що потрібні державі люди йдуть з життя. А наволоч ніяк ..
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14.10.2021 15:36 Ответить
А марініста Айвазовського =слабо
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14.10.2021 15:41 Ответить
Айвазовский по Крыму маринил... А Ройтбурд - одессит.
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14.10.2021 15:45 Ответить
Мариновал.😾
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14.10.2021 18:41 Ответить
Только на фото Циркульный корпус одесской инфекционной больницы. Зачот.
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14.10.2021 15:47 Ответить
То треба в цей музей навідатись мальоха , шоб дупля трохи бить хоча б в колонах на вході.
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14.10.2021 16:21 Ответить
Смотреть сайт "Зображення для запиту Картины Ройтбурда " детям и верящим в избранность и гениальность евреев не рекомендуется.
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14.10.2021 15:58 Ответить
Ну яким боком до цього ВАЗелінський?
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14.10.2021 16:02 Ответить
Вазалинский не причём. А вот Айвазовский кстати. Тут целый зал Айвазовского. Именем Ройтбуда можно назвать музей секспатологии в Израиле.
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14.10.2021 16:26 Ответить
Помянем великого художника.
dumskaya.net/news/avtorov-ekspertizy-o-fekaliyah-v-kartinah-roytbu-087209/
youtube.com/watch?v=_-Ag4TP6EFI
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14.10.2021 17:10 Ответить
youtube.com/watch?v=6mEzn51FZoE
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14.10.2021 17:19 Ответить
Тоді вже може одразу Музей Вагіни? На честь його музи?
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14.10.2021 17:22 Ответить
Так, саме вагіни. Вже хто хто, а вона - достойниця. Нє?
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14.10.2021 18:40 Ответить
Ройтбурд создал этот музей? Если не он, то достаточных оснований и близко нет.
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14.10.2021 17:35 Ответить
Кстати, его "произведения", на очень узкий круг любителей.
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14.10.2021 17:40 Ответить
Узкий круг можно и расширить.
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14.10.2021 18:39 Ответить
Пишут, что Ройтбурд в Одессе собирался сделать Музей современного искусства. Ткаченко сказал, что в память Ройтбурда откроют такой музей. Можно рассмотреть, чтобы такой музей назвать его именем, ведь его работы вписываются в такое. Для Одесского художественного музея его имя абсолютный нонсенс..
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14.10.2021 20:41 Ответить
 
 