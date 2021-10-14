Одесский художественный музей получил статус национального. Ему могут присвоить имя Ройтбурда
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального, а также поручил проработать возможность присвоения ему имени художника Александра Ройтбурда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий Указ Главы государства, опубликованный на сайте президента.
Согласно указу, статус национального предоставляется в связи с международным признанием результатов его деятельности как ведущего учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций.
Кроме того, Кабинету Министров поручено обеспечить ремонт и реставрацию здания, в котором находится музей.
"Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению "Одесский национальный художественный музей" имени А.А.Ройтбурда", - говорится в указе.
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