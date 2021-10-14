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Новини Боротьба з коронавірусом
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Три країни досі не почали вакцинацію від COVID-19, - ВООЗ

Три країни досі не почали вакцинацію від COVID-19, - ВООЗ

Вакцинація від коронавірусу ще не почалася у трьох країнах світу - Бурунді, Еритреї та Корейській Народно-Демократичній Республіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ВООЗ.

Так, в організації заявили, що 56 країн були фактично виключені з глобального ринку вакцин і не змогли досягти мети вакцинації 10% свого населення до кінця вересня - більшість із них в Африці.

"Ще більше країн ризикують не досягти цільового показника 40% до кінця цього року. Три країни ще не почали вакцинацію: Бурунді, Еритрея і КНДР. Близько половини інших країн обмежені в поставках. У них є програма вакцинації, але у них немає достатньої кількості вакцини, щоб прискоритися і досягти поставленої мети", - сказано в повідомленні.

У ВООЗ закликали низку країн прискорити темпи роботи програми COVAX, метою якої є більш чесний розподіл вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платити гроші за вакцинацію українцям поки не планують, - головний санлікар Кузін

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) КНДР (1238) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+23
О, так ці країни - рай для антивакцинаторів!
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14.10.2021 19:02
+22
Почему же они до сих пор не вымерли без спасительной жижи?
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14.10.2021 19:24
+13
А сейчас за чьи лечат?
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14.10.2021 20:10
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треба коротше.

москалі колються.
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15.10.2021 08:59 Відповісти
Росія така ж сама залежна колонія, як і Україна.
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15.10.2021 13:44 Відповісти
Denis Denissov 9ab7c2b0 , Даагой дуг , я не знаю сколько у Вас не вымерло ,однако ,я точно знаю ,что у меня умер товарищ в Германии от короны , и прикиньте , ему было 46 лет . А ещё умерла вся семья знакомых в москве , девушке было 24 года года .А привите люди тоже умирают ,но процент гораздо меньше , и переносится болезнь легче ,если заболел . Ну а вообще дедушка Дарвин был прав ,от части
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15.10.2021 08:52 Відповісти
Культ ОРВИ говорите , это просто вам повезло и ОРВИ не стукнуло по настоящему , не дай Бог конечно ,ни кому не желаю желаю пройти через больницу , но Вы должны обязательно прочитать про Фому ,Михалкова
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15.10.2021 09:04 Відповісти
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