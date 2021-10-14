Три країни досі не почали вакцинацію від COVID-19, - ВООЗ

Вакцинація від коронавірусу ще не почалася у трьох країнах світу - Бурунді, Еритреї та Корейській Народно-Демократичній Республіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ВООЗ.

Так, в організації заявили, що 56 країн були фактично виключені з глобального ринку вакцин і не змогли досягти мети вакцинації 10% свого населення до кінця вересня - більшість із них в Африці.

"Ще більше країн ризикують не досягти цільового показника 40% до кінця цього року. Три країни ще не почали вакцинацію: Бурунді, Еритрея і КНДР. Близько половини інших країн обмежені в поставках. У них є програма вакцинації, але у них немає достатньої кількості вакцини, щоб прискоритися і досягти поставленої мети", - сказано в повідомленні.

У ВООЗ закликали низку країн прискорити темпи роботи програми COVAX, метою якої є більш чесний розподіл вакцини.

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