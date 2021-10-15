За добу війська РФ тричі обстрілювали позиції ЗСУ. Втрат серед українських військовослужбовців немає, - штаб ООС

За минулу добу, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 ранку 15 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.