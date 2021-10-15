УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14637 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 328 5

За добу війська РФ тричі обстрілювали позиції ЗСУ. Втрат серед українських військовослужбовців немає, - штаб ООС

За добу війська РФ тричі обстрілювали позиції ЗСУ. Втрат серед українських військовослужбовців немає, - штаб ООС

За минулу добу, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський безпілотник "Гранат-1", з використанням якого найманці РФ обстрілювали позиції ЗСУ, перехоплено на лінії розмежування, - СБУ. ФОТОрепортаж

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 ранку 15 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Автор: 

обстріл (28725) Донбас (22356) бойові дії (3897) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надо портрет "найвэлiчнешего" Ким-Чен-Зе повесить - должны "перестать стрелять"(с)

показати весь коментар
15.10.2021 08:13 Відповісти
Ара Хам Зия круче...
показати весь коментар
15.10.2021 08:40 Відповісти
Ара Цзе Дун?
показати весь коментар
16.10.2021 07:44 Відповісти
то ли дерьмаку докладывают...то или еще какому-то... турысту...

показати весь коментар
15.10.2021 08:59 Відповісти
Kostenko_Inna


@InYv_Sergienko

·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1448704250817781767 16 ч



Зеленський підписав указ-військовим виплатять борги до Дня захисників та захисниць України. В воюючий Державі при захмарних преміях та зп у тупорилих чиновників,суддів,депутатів та іншого непотрібу на плечах українців, борг перед воїнами майже 3,7 млрд грн!! Розкажіть про зміни.
показати весь коментар
15.10.2021 12:42 Відповісти
 
 