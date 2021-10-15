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США повернулися до Ради ООН з прав людини після трирічної перерви

США повернулися до Ради ООН з прав людини після трирічної перерви

Сполучені Штати отримали місце в складі Ради ООН з прав людини після більш ніж трирічної перерви. Вашингтон вийшов з Ради за президента Дональда Трампа, але з приходом до влади Джо Байден подав заявку на повернення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю, про це написав у твітері Державний секретар США Ентоні Блінкен після голосування Генасамблеї.

Генеральна асамблея ООН у четвер, 14 жовтня, обрала 18 нових держав-членів до складу Ради ООН з прав людини, серед яких і Сполучені Штати Америки. Це означає, що США повернуться до роботи в органі через три з половиною роки після виходу з Ради за правління Дональда Трампа.

Новий склад Ради ООН з прав людини Генасамблея ООН обрала на 2022-2024 роки. Крім США до Ради потрапили, зокрема, Аргентина, Литва, Казахстан, Сомалі, Еритрея.

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"Сполучені Штати прагнутимуть просувати принциповий порядок денний Ради ООН з прав людини, заснований на глибокому переконанні в тому, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах", - зазначив Блінкен.

Сполучені Штати оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини в 2018 році. Дональд Трамп розкритикував допоміжний орган Генасамблеї за упереджене ставлення до Ізраїлю і брак реформ.

Автор: 

ООН (3361) права людини (612) США (23105) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+4
Це перімога, кацапчек.
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15.10.2021 09:29
+2
Дональд Трам вышел специально,чтобы Пыню на защищать за сбитый Боинг...
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15.10.2021 08:54
+2
Ты бы себе парочку запятых тоже оставил.
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15.10.2021 09:36
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Дональд Трам вышел специально,чтобы Пыню на защищать за сбитый Боинг...
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15.10.2021 08:54 Відповісти
Це перімога, чи супєрперімога?
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15.10.2021 09:07 Відповісти
Це перімога, кацапчек.
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15.10.2021 09:29 Відповісти
если кацапы смазали жопы на всяк случай, то однозначно перИмога
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15.10.2021 10:31 Відповісти
Потому что совет ООН по правам человека плодил десятки резолюций в год о проблемах в Израиле - но ноль резолюций за за десят лет про проблемы в северной корее. И в россии.
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15.10.2021 16:45 Відповісти
Будут продолжать болтать и уничтожить культуру европейской цивилизации доказывая что все равные. Тут не все белые равные пускать в цивилизованное общество пускать не лезя не говоря уже о других представителях планеты Земля.
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15.10.2021 09:12 Відповісти
Что сказать то хотел? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, бери пользуйся мне не жалко.
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15.10.2021 09:27 Відповісти
Ты бы себе парочку запятых тоже оставил.
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15.10.2021 09:36 Відповісти
Вот про это и хотел сказать что не все равные. Написано не понимают а про культуру европейской цивилизации и слышать не чего не хотят . Если не будешь считать их равными то они будут горло резать , храмы жечь , людей машинами давить , травить и газ отключать.
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15.10.2021 09:41 Відповісти
Вы абсолютно правы "равных" по факту нет и внутри страны /и даже в каждой семье/, каждый должен иметь ту долю прав, за которую способен нести ОТВЕТСВЕННОСТЬ, права неразрыно и прямопропорцильнально связаны с ОБЯЗАННОСТЯМИ /права без обязанностей - это катастрофа/! Нынешние соплежуи и безхребетные тряпки, распустили свои нюни и поддерживают "права" голых обезьян, фактических РАБОВ, ибо сами не хотят нести никакую ответсвенность. Так называемоке "равноправие" выгодно фактическим РАБОВЛАДЕЛЬЦАМ-УЗУРПАТОРАМ, "голосами" недееспособного" БОЛЬШИНСТВА легче манипулировать, чем ответсвеннего меншенства!
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15.10.2021 12:01 Відповісти
Без США - никак.
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15.10.2021 10:05 Відповісти
Угу, о правах человека нам будут советовать Казахстан, Сомали, и Эритрея.
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15.10.2021 14:26 Відповісти
Если мне не изменяет память в том совете председательствует Саудовская Аравия
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15.10.2021 17:29 Відповісти
Совет ООН по правам человека - клоунская антисемитская организация, которая ни одного человека не защитила ни в России, ни в Серверной Корее, ни в Беларуссии. В основном они занимаются тем, что обвиняют израильтян за обстрелы газы. Религиозный фанатик откда-нибудь из жилых кварталов отстрелялся самодельным градом - израиль в ответ ракету. На следующий день в оон "ах, агрессивная израильская военщина обстреляла мирный квартал". Против Израиля они резолюции плодили пачками, по нескольку штук в год. Против обозначенных выше стран - не было ни одной. Ну так где с правами человека хуже? В Северной Корее - или в Израиле? Потому Трамп и вышел из этой организации. А Байден будет продолжать этот цирк поддерживать, как я понимаю.
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15.10.2021 16:58 Відповісти
А байден типичная политическая проститутка, как говаривал товарищ бланк.
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15.10.2021 18:13 Відповісти
 
 