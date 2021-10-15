США повернулися до Ради ООН з прав людини після трирічної перерви

Сполучені Штати отримали місце в складі Ради ООН з прав людини після більш ніж трирічної перерви. Вашингтон вийшов з Ради за президента Дональда Трампа, але з приходом до влади Джо Байден подав заявку на повернення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю, про це написав у твітері Державний секретар США Ентоні Блінкен після голосування Генасамблеї.

Генеральна асамблея ООН у четвер, 14 жовтня, обрала 18 нових держав-членів до складу Ради ООН з прав людини, серед яких і Сполучені Штати Америки. Це означає, що США повернуться до роботи в органі через три з половиною роки після виходу з Ради за правління Дональда Трампа.

Новий склад Ради ООН з прав людини Генасамблея ООН обрала на 2022-2024 роки. Крім США до Ради потрапили, зокрема, Аргентина, Литва, Казахстан, Сомалі, Еритрея.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН визнала чисту екологію невід'ємним правом кожної людини

"Сполучені Штати прагнутимуть просувати принциповий порядок денний Ради ООН з прав людини, заснований на глибокому переконанні в тому, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах", - зазначив Блінкен.

Сполучені Штати оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини в 2018 році. Дональд Трамп розкритикував допоміжний орган Генасамблеї за упереджене ставлення до Ізраїлю і брак реформ.