США вернулись в Совет ООН по правам человека после трехлетнего перерыва

Соединенные Штаты получили место в составе Совета ООН по правам человека после более трехлетнего перерыва. Вашингтон вышел из Совета при президенте Дональда Трампа, но с приходом к власти Джо Байден подал заявку на возвращение.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом написал в твиттере Государственный секретарь США Энтони Блинкен после голосования Генассамблеи.

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 14 октября, выбрала 18 новых членов в состав Совета ООН по правам человека, среди которых и Соединенные Штаты Америки. Это означает, что США вернутся к работе в органе через три с половиной года после выхода из Совета при правлении Дональда Трампа.

Новый состав Совета ООН по правам человека Генассамблея ООН избрала на 2022-2024 годы. Кроме США в Совет попали, в частности, Аргентина, Литва, Казахстан, Сомали, Эритрея.

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"Соединенные Штаты будут стремиться продвигать принципиальный повестку дня Совета ООН по правам человека, основанный на глубоком убеждении в том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах", - отметил Блинекен.

Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году. Дональд Трамп раскритиковал вспомогательный орган Генассамблеи по предвзятое отношение к Израилю и недостаток реформ.

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