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США вернулись в Совет ООН по правам человека после трехлетнего перерыва

США вернулись в Совет ООН по правам человека после трехлетнего перерыва

Соединенные Штаты получили место в составе Совета ООН по правам человека после более трехлетнего перерыва. Вашингтон вышел из Совета при президенте Дональда Трампа, но с приходом к власти Джо Байден подал заявку на возвращение.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом написал в твиттере Государственный секретарь США Энтони Блинкен после голосования Генассамблеи.

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 14 октября, выбрала 18 новых членов в состав Совета ООН по правам человека, среди которых и Соединенные Штаты Америки. Это означает, что США вернутся к работе в органе через три с половиной года после выхода из Совета при правлении Дональда Трампа.

Новый состав Совета ООН по правам человека Генассамблея ООН избрала на 2022-2024 годы. Кроме США в Совет попали, в частности, Аргентина, Литва, Казахстан, Сомали, Эритрея.

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"Соединенные Штаты будут стремиться продвигать принципиальный повестку дня Совета ООН по правам человека, основанный на глубоком убеждении в том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах", - отметил Блинекен.

Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году. Дональд Трамп раскритиковал вспомогательный орган Генассамблеи по предвзятое отношение к Израилю и недостаток реформ.

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ООН (4178) права человека (989) США (26877) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+4
Це перімога, кацапчек.
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15.10.2021 09:29
+2
Дональд Трам вышел специально,чтобы Пыню на защищать за сбитый Боинг...
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15.10.2021 08:54
+2
Ты бы себе парочку запятых тоже оставил.
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15.10.2021 09:36
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Дональд Трам вышел специально,чтобы Пыню на защищать за сбитый Боинг...
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15.10.2021 08:54 Ответить
Це перімога, чи супєрперімога?
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15.10.2021 09:07 Ответить
Це перімога, кацапчек.
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15.10.2021 09:29 Ответить
если кацапы смазали жопы на всяк случай, то однозначно перИмога
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15.10.2021 10:31 Ответить
Потому что совет ООН по правам человека плодил десятки резолюций в год о проблемах в Израиле - но ноль резолюций за за десят лет про проблемы в северной корее. И в россии.
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15.10.2021 16:45 Ответить
Будут продолжать болтать и уничтожить культуру европейской цивилизации доказывая что все равные. Тут не все белые равные пускать в цивилизованное общество пускать не лезя не говоря уже о других представителях планеты Земля.
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15.10.2021 09:12 Ответить
Что сказать то хотел? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, бери пользуйся мне не жалко.
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15.10.2021 09:27 Ответить
Ты бы себе парочку запятых тоже оставил.
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15.10.2021 09:36 Ответить
Вот про это и хотел сказать что не все равные. Написано не понимают а про культуру европейской цивилизации и слышать не чего не хотят . Если не будешь считать их равными то они будут горло резать , храмы жечь , людей машинами давить , травить и газ отключать.
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15.10.2021 09:41 Ответить
Вы абсолютно правы "равных" по факту нет и внутри страны /и даже в каждой семье/, каждый должен иметь ту долю прав, за которую способен нести ОТВЕТСВЕННОСТЬ, права неразрыно и прямопропорцильнально связаны с ОБЯЗАННОСТЯМИ /права без обязанностей - это катастрофа/! Нынешние соплежуи и безхребетные тряпки, распустили свои нюни и поддерживают "права" голых обезьян, фактических РАБОВ, ибо сами не хотят нести никакую ответсвенность. Так называемоке "равноправие" выгодно фактическим РАБОВЛАДЕЛЬЦАМ-УЗУРПАТОРАМ, "голосами" недееспособного" БОЛЬШИНСТВА легче манипулировать, чем ответсвеннего меншенства!
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15.10.2021 12:01 Ответить
Без США - никак.
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15.10.2021 10:05 Ответить
Угу, о правах человека нам будут советовать Казахстан, Сомали, и Эритрея.
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15.10.2021 14:26 Ответить
Если мне не изменяет память в том совете председательствует Саудовская Аравия
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15.10.2021 17:29 Ответить
Совет ООН по правам человека - клоунская антисемитская организация, которая ни одного человека не защитила ни в России, ни в Серверной Корее, ни в Беларуссии. В основном они занимаются тем, что обвиняют израильтян за обстрелы газы. Религиозный фанатик откда-нибудь из жилых кварталов отстрелялся самодельным градом - израиль в ответ ракету. На следующий день в оон "ах, агрессивная израильская военщина обстреляла мирный квартал". Против Израиля они резолюции плодили пачками, по нескольку штук в год. Против обозначенных выше стран - не было ни одной. Ну так где с правами человека хуже? В Северной Корее - или в Израиле? Потому Трамп и вышел из этой организации. А Байден будет продолжать этот цирк поддерживать, как я понимаю.
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15.10.2021 16:58 Ответить
А байден типичная политическая проститутка, как говаривал товарищ бланк.
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15.10.2021 18:13 Ответить
 
 