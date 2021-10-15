Військовий корабель "Балта", що зазнав аварії, прибув до Одеси, - ВМС

Судно розмагнічування ВМС України А-811 "Балта" Військово-Морських сил України (ВМС), що зазнало аварії в акваторії Чорного моря, в четвер увечері прибуло в пункт дислокації і пришвартувалося до причалу №30 Військової гавані Одеського порту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ВМС Збройних сил України.

"Корабель ВМС ЗС України, який під час виконання завдань за призначенням зазнав лиха в акваторії Чорного моря, повернувся до пункту постійної дислокації в місті Одеса", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екіпаж локалізував наслідки аварійної ситуації і не допустив подальшого затоплення відсіків корабля.

Також повідомляється, що корабель відновлять у короткі терміни, після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням у складі ВМС ЗС України.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook повідомив деталі операції.

Він розповів, що в операції з порятунку корабля взяли участь Міністерства оборони та інфраструктури, а також Державна служба з надзвичайних ситуацій. До операції були залучені вісім кораблів і катерів, а також чотири повітряні судна.

"Завдяки спільним зусиллям екіпажу, морської авіації, та десятків людей, які координували рятувальну операцію у різних відомствах та установах, нам вдалося врятувати екіпаж, всіх присутніх на борту і "Балту"", - написав Кубраков.

За його словами, ключову роль у проведенні рятувальної операції виконали працівники КП "Морська пошуково-рятувальна служба" (МПРС), що перебуває у сфері управління Мінінфраструктури.

"Спеціалізовані плавзасоби МПРС першими прибули до місця перебування "Балти", зняли з борту й доставили до берега 39 осіб та забезпечили буксирування "Балти" до порту", - зазначив міністр..

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13 жовтня в акваторії Чорного моря внаслідок погіршення погодних умов зазнало аварії судно розмагнічування ВМС України U-811 "Балта".

Судно розмагнічування "Балта" - єдиний корабель такого типу в Україні. Його завданням є проведення спеціальних заходів з метою зменшення власних магнітних полів бойових кораблів і суден ВМС.