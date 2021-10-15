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Військовий корабель "Балта", що зазнав аварії, прибув до Одеси, - ВМС

Військовий корабель

Судно розмагнічування ВМС України А-811 "Балта" Військово-Морських сил України (ВМС), що зазнало аварії в акваторії Чорного моря, в четвер увечері прибуло в пункт дислокації і пришвартувалося до причалу №30 Військової гавані Одеського порту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ВМС Збройних сил України.

"Корабель ВМС ЗС України, який під час виконання завдань за призначенням зазнав лиха в акваторії Чорного моря, повернувся до пункту постійної дислокації в місті Одеса", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екіпаж локалізував наслідки аварійної ситуації і не допустив подальшого затоплення відсіків корабля.

Також повідомляється, що корабель відновлять у короткі терміни, після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням у складі ВМС ЗС України.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook повідомив деталі операції.

Він розповів, що в операції з порятунку корабля взяли участь Міністерства оборони та інфраструктури, а також Державна служба з надзвичайних ситуацій. До операції були залучені вісім кораблів і катерів, а також чотири повітряні судна.

"Завдяки спільним зусиллям екіпажу, морської авіації, та десятків людей, які координували рятувальну операцію у різних відомствах та установах, нам вдалося врятувати екіпаж, всіх присутніх на борту і "Балту"", - написав Кубраков.

За його словами, ключову роль у проведенні рятувальної операції виконали працівники КП "Морська пошуково-рятувальна служба" (МПРС), що перебуває у сфері управління Мінінфраструктури.

"Спеціалізовані плавзасоби МПРС першими прибули до місця перебування "Балти", зняли з борту й доставили до берега 39 осіб та забезпечили буксирування "Балти" до порту", - зазначив міністр..

Також читайте: Аварія на судні ВМС: корабель буксирується до Одеси, частину команди доставлено ​​в пункт постійної дислокації, - Військово-Морські сили ЗСУ

13 жовтня в акваторії Чорного моря внаслідок погіршення погодних умов зазнало аварії судно розмагнічування ВМС України U-811 "Балта".

Судно розмагнічування "Балта" - єдиний корабель такого типу в Україні. Його завданням є проведення спеціальних заходів з метою зменшення власних магнітних полів бойових кораблів і суден ВМС.

Автор: 

аварія (561) ВМС (1392) Одеса (5476) Чорне море (1674)


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Топ коментарі
+29
А 3-4 роки тому всі медіаб... наввипередки писали б, що то особисто Порошенко/Турчинов/Муженко винні/не надали вчасно допомогу/відправили у несприятливі погодні умови...
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15.10.2021 11:03
+14
Для маленькой информации. В составе спасательной группы были командированы спецы с "Кузни на Рыбальском" И тишина ....
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15.10.2021 12:17
+8
Добре , що всі члени екіпажу живі та здорові !
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15.10.2021 11:04
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А 3-4 роки тому всі медіаб... наввипередки писали б, що то особисто Порошенко/Турчинов/Муженко винні/не надали вчасно допомогу/відправили у несприятливі погодні умови...
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15.10.2021 11:03 Відповісти
А зараз рот на замок і мовчать, бо на було команди.
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15.10.2021 11:25 Відповісти
Для маленькой информации. В составе спасательной группы были командированы спецы с "Кузни на Рыбальском" И тишина ....
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15.10.2021 12:17 Відповісти
Ну вы ж понимаете , что зеленые упыри , об этом не могут сказать , так как всплывет фамилия главного опонента ************* 😡
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15.10.2021 12:27 Відповісти
Так года три как ПРОДАНА "Кузня" через оФФшор Тигипко
https://gmk.center/news/kuznja-na-rybalskom-oficialno-prodana-gruppe-tas/
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15.10.2021 14:00 Відповісти
Значит зеленая срань скоро откроет дело на "превышение цены" в смете при спасении судна
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15.10.2021 13:35 Відповісти
Добре , що всі члени екіпажу живі та здорові !
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15.10.2021 11:04 Відповісти
А шо там могло бути? Наклали пластирь на пробоїну, або задраїли відсік і всьо. Вони проходять навчання боротьби за живучість.
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15.10.2021 11:29 Відповісти
Ти колись бачив, як виглядає оте "і всьо"?
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15.10.2021 11:42 Відповісти
Я служив в ВМФ і нас тренували боротись за живучість.
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15.10.2021 11:47 Відповісти
"Вони проходять навчання боротьби за живучість. "

Ніхто не проходить реальних навчань лише через те, що симулювати реальну надзвичайну ситуацію будь-коли в морі просто неможливо. Загинути в морі шансів в десятеро більше ніж будь-де. Тому в морі, які би не були треновані люди, виживання залежить виключно від збігу тих, чи інших обставин. Наприклад, абсолютно до сраки, чи вміє людина плавати, чи ні - у холодній воді вона все одно помре протягом 30 хвилин від переохолодження. В світі кожен день гинуть судна і люди разом з ними незалежно від їхньої тренованості. Вода - це ворожа для людини стихія.
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15.10.2021 12:17 Відповісти
В кожній людині 60 відсотків ворожої стихії.
Саме життя дуже шкідливе для людини.
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15.10.2021 12:26 Відповісти
"60 відсотків ворожої стихії."
те, що ви згадали, то не стихія.
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15.10.2021 13:10 Відповісти
І не вода.
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15.10.2021 13:11 Відповісти
до речі, то була майже пряма цитата з морського підручника з виживання в шторм.
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15.10.2021 13:21 Відповісти
До речі, про 60%, я теж не зі стелі взяв, а з підручника по анатомії.
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15.10.2021 13:31 Відповісти
Оце я ще буду розповідати австралійському салагі як це робиться і які є тренажери для цього.
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15.10.2021 12:32 Відповісти
до сраки ваші тренажери в морі.
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15.10.2021 13:07 Відповісти
https://youtu.be/weHd06NWJHM https://youtu.be/weHd06NWJHM

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15.10.2021 13:22 Відповісти
Кто в корпусе дырку пробил? Или иржа съела...
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15.10.2021 11:04 Відповісти
Капитан об Змеиный.
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15.10.2021 11:35 Відповісти
тепер у нас аж цілих два патєрпєвших
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15.10.2021 11:10 Відповісти
Говорят Лаптеногие торпедировали наш корабль. А Сссаныч опять обосрался!
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15.10.2021 11:15 Відповісти
Та ему какая разница - он памперсами пользуется.
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15.10.2021 11:20 Відповісти
Да какая торпеда, там небольшой пролом выше ватерлинии. Но вот с чем было столкновение упорно замалчивают.
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15.10.2021 11:28 Відповісти
Почему замалчивают ?

Написали: бетонное гидротехническое сооружение...
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15.10.2021 11:49 Відповісти
Як би торпеда, то розворотило б таку діру, що мама не горюй і пішли б на дно.
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15.10.2021 11:31 Відповісти
С подводной лодки?
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15.10.2021 11:32 Відповісти
Та не, из бункера тваво любимаго *****
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15.10.2021 12:56 Відповісти
Не зрозуміло як виникла пробоїна в борту.
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15.10.2021 11:18 Відповісти
Пробоину судно получило при попытке пришвартоваться в штормовых условиях.
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15.10.2021 11:31 Відповісти
Тому і замовчують. Соромно, мабуть.
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15.10.2021 11:36 Відповісти
Есть видео, где видно повреждение.
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15.10.2021 11:40 Відповісти
Командир лох. У нас теж була подібна ситуація коли швартувались до бетонного пірсу, але командир не врахував що почався прилив. Корабель навалився на пірс і пішов різати борт об нього. Пацани, які були там в бойовому посту, казали що з жахом дивились як щось ріже борт. А товщина борту була міліметрів 10-12 як я потім бачив.
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15.10.2021 11:42 Відповісти
7 букв по горизонтали:
Командир корабля, судна.
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15.10.2021 11:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OUR_WjhDNDI Результат неудачной швартовки "Балты" к Змеиному.
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15.10.2021 11:42 Відповісти
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15.10.2021 12:00 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/articles/analiz-video-znyatogo-pislya-udaru-sudna-balta-ob-prychal-na-*********/?fbclid=IwAR0mp4jRnB7iVlQ5L2O61AMpIKMco-79MCYVMl1yuUEX3e7dvilJX2bVG4I Аналіз відео знятого після удару судна «Балта» об причал на Зміїному
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15.10.2021 12:21 Відповісти
Анализировать нужно причальные сооружения!

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15.10.2021 12:36 Відповісти
Штормовые кранцы...

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15.10.2021 12:39 Відповісти
Much ado about nothing.
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15.10.2021 12:49 Відповісти
Продолжит выполнять задачи, главная из которых - не утонуть!
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15.10.2021 14:41 Відповісти
Дуже багато слів, але жодного слова про те що призвело до аварії, жодного.
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17.10.2021 16:04 Відповісти
 
 