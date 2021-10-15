Військовий корабель "Балта", що зазнав аварії, прибув до Одеси, - ВМС
Судно розмагнічування ВМС України А-811 "Балта" Військово-Морських сил України (ВМС), що зазнало аварії в акваторії Чорного моря, в четвер увечері прибуло в пункт дислокації і пришвартувалося до причалу №30 Військової гавані Одеського порту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ВМС Збройних сил України.
"Корабель ВМС ЗС України, який під час виконання завдань за призначенням зазнав лиха в акваторії Чорного моря, повернувся до пункту постійної дислокації в місті Одеса", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що екіпаж локалізував наслідки аварійної ситуації і не допустив подальшого затоплення відсіків корабля.
Також повідомляється, що корабель відновлять у короткі терміни, після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням у складі ВМС ЗС України.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook повідомив деталі операції.
Він розповів, що в операції з порятунку корабля взяли участь Міністерства оборони та інфраструктури, а також Державна служба з надзвичайних ситуацій. До операції були залучені вісім кораблів і катерів, а також чотири повітряні судна.
"Завдяки спільним зусиллям екіпажу, морської авіації, та десятків людей, які координували рятувальну операцію у різних відомствах та установах, нам вдалося врятувати екіпаж, всіх присутніх на борту і "Балту"", - написав Кубраков.
За його словами, ключову роль у проведенні рятувальної операції виконали працівники КП "Морська пошуково-рятувальна служба" (МПРС), що перебуває у сфері управління Мінінфраструктури.
"Спеціалізовані плавзасоби МПРС першими прибули до місця перебування "Балти", зняли з борту й доставили до берега 39 осіб та забезпечили буксирування "Балти" до порту", - зазначив міністр..
13 жовтня в акваторії Чорного моря внаслідок погіршення погодних умов зазнало аварії судно розмагнічування ВМС України U-811 "Балта".
Судно розмагнічування "Балта" - єдиний корабель такого типу в Україні. Його завданням є проведення спеціальних заходів з метою зменшення власних магнітних полів бойових кораблів і суден ВМС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://gmk.center/news/kuznja-na-rybalskom-oficialno-prodana-gruppe-tas/
Ніхто не проходить реальних навчань лише через те, що симулювати реальну надзвичайну ситуацію будь-коли в морі просто неможливо. Загинути в морі шансів в десятеро більше ніж будь-де. Тому в морі, які би не були треновані люди, виживання залежить виключно від збігу тих, чи інших обставин. Наприклад, абсолютно до сраки, чи вміє людина плавати, чи ні - у холодній воді вона все одно помре протягом 30 хвилин від переохолодження. В світі кожен день гинуть судна і люди разом з ними незалежно від їхньої тренованості. Вода - це ворожа для людини стихія.
Саме життя дуже шкідливе для людини.
те, що ви згадали, то не стихія.
Написали: бетонное гидротехническое сооружение...
Командир корабля, судна.