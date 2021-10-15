УКР
Новини
7 534 72

Ілларіонов: У статей Медведєва і Путіна одна головна думка - про повалення української влади

Ілларіонов: У статей Медведєва і Путіна одна головна думка - про повалення української влади

Автором недавньої статті заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва є "колективний Кремль". А її головна думка, як і думка статей Путіна, - повалення української влади.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вона полягає в заклику до частини українців, як вони вважають, устати, піднятися і змінити українську владу. Причому прямим текстом говориться: піднятися, взяти зброю, покінчити з цим режимом і так далі ... Сенс усіх цих документів один і той самий - зміна української влади. Повалення української влади. Це заклик до зміни політичного, державного ладу, влади в сусідній країні", - сказав Ілларіонов.

Він додав, що "це претензії не на частину території України, це - претензії на всю Україну".

"І, як це було в Путіна в липні, точно такі ж претензії у Медведєва в жовтні", - резюмував Ілларіонов.

Ілларіонов Андрій (10) Медведєв Дмитро (1941) путін володимир (24566) росія (67226)
Топ коментарі
+12
Шо такое илларионов?
показати весь коментар
15.10.2021 22:28 Відповісти
+12
По моему, мы слишком много внимания уделяем писанине этих двух ************ даунов, особенно статье медвежонка, над которым даже сами россияне в открытую смеются и чмырят
показати весь коментар
15.10.2021 22:31 Відповісти
+12
бреше, касапська лаптя.
В касапів і ***** мета інша: ліквідувати Україну як незалежну державу та колонізувати її. Саме з цією метою в 2019-му він проголосив "кто угодно только не Порошенко" (слова там були інші, починалось "будем договариваться..." і т.д, суть не міняється).
Зе-команда клоунів і наркоманів ***** потрібнга була для того, щоб розвалити Україну. Поки що не розвалили, але розвал почався; тепер ***** хоче поміняти і Зе.
показати весь коментар
15.10.2021 22:34 Відповісти
Шо такое илларионов?
показати весь коментар
15.10.2021 22:28 Відповісти
Дерьмо и кремлевский провокатор!
показати весь коментар
15.10.2021 22:30 Відповісти
И по совместительству - пропагандон для Трумпа и его Моники.
показати весь коментар
15.10.2021 22:32 Відповісти
Місцеві трампісти його слухають та поважають. Навіть не соромились про це тут казати, «патріоти» кончені.
показати весь коментар
15.10.2021 23:25 Відповісти
отставной у хла наушнік
показати весь коментар
15.10.2021 22:32 Відповісти
КГБшный стукачёк, получивший задание стать "своим" в Украине
показати весь коментар
15.10.2021 22:42 Відповісти
Идиоты в комментах detected
показати весь коментар
15.10.2021 22:45 Відповісти
Иларионов-шавка путлера...
показати весь коментар
15.10.2021 22:45 Відповісти
оце Іларіонов точно знає різницю між свєржєнієм ВЛАСТІ й знищенням країни Україна . Швець, бувший майор КГБ,у своїх блогах Іларіонова просто знищує, як таємного провокаора як й професора Солов"я ...
показати весь коментар
16.10.2021 02:17 Відповісти
Іларіонов буде протягувати Смєшка , майже впевнена
показати весь коментар
16.10.2021 02:18 Відповісти
По моему, мы слишком много внимания уделяем писанине этих двух ************ даунов, особенно статье медвежонка, над которым даже сами россияне в открытую смеются и чмырят
показати весь коментар
15.10.2021 22:31 Відповісти
ця писанина - їхня програма. Тому треба це вивчати, і дочитатися "между строк", щоб знати, чого вони хочуть.
показати весь коментар
15.10.2021 22:36 Відповісти
Что они хотят знать надо, но это на поверхности. А от что должны в связи с этим хотеть мы? Мой ответ - 95% активных украинских националистов населения.
показати весь коментар
15.10.2021 22:45 Відповісти
ото ж бо хай кремліни скавчать собі і далі.

вони одного не розуміють: влада в Україні - то народ, а не уряд
показати весь коментар
16.10.2021 00:50 Відповісти
бреше, касапська лаптя.
В касапів і ***** мета інша: ліквідувати Україну як незалежну державу та колонізувати її. Саме з цією метою в 2019-му він проголосив "кто угодно только не Порошенко" (слова там були інші, починалось "будем договариваться..." і т.д, суть не міняється).
Зе-команда клоунів і наркоманів ***** потрібнга була для того, щоб розвалити Україну. Поки що не розвалили, але розвал почався; тепер ***** хоче поміняти і Зе.
показати весь коментар
15.10.2021 22:34 Відповісти
Ему без разницы кого и на кого менять. Он хочет победы логунга о неспособности нашей государственности.
показати весь коментар
15.10.2021 22:47 Відповісти
То ***** годами пиаря Медведчука оказывается всё наоборот хочет сделать?!
показати весь коментар
15.10.2021 22:59 Відповісти
брехня - це просто такий ареал існування вас всіх, 73/43%зебілів, вашої прислуги уродів наркомана та всієї зеко-манди
показати весь коментар
15.10.2021 22:59 Відповісти
Брешеш!
Порох для ******* був самим небезпечним та небажаним. Зелох - це саме те, що йому було треба, 73% довбоЗЕбів зробили ху#лу справжній подарунок.
показати весь коментар
15.10.2021 23:30 Відповісти
Кремль, кива ... еще и ты навозом кидаешься. Првильно, ВСЕ!, рпеззик ЗЕ делает.
показати весь коментар
16.10.2021 01:29 Відповісти
"он йбнутый, владимир путин, чтоб вы поняли". нанопридурок медведев -тоже.
показати весь коментар
15.10.2021 22:36 Відповісти
не гундось, в 2014 все кошерно было, а теперь шо не так?
показати весь коментар
15.10.2021 22:39 Відповісти
У нас война с пуйлом семь лет,а этот странный человек про какие то статейки...
показати весь коментар
15.10.2021 22:40 Відповісти
Зеленский и его команда, занимаются разрушением Украины как государства.
Доверие к институтам власти, либо отсутствует вовсе, либо находится на очень низком уровне, коррупция зашкаливает, отношения с ключевыми партнерами ЕС и США, можно охарактеризовать как натянутые или прохладные, инвестиционная привлекательность страны снизилась...
Свергать такую власть, попросту бессмысленно.
показати весь коментар
15.10.2021 22:43 Відповісти
Статья медведа появилась тогда когда над клоуном начали сгущаться тучи из-за скандала с офшорами, а как давно известно когда кремль кого-то пытается мочить тем самым он пытается отвести угрозы от своего клиента. Так было и с януковичем, так было и с порошенко. Вся эта возня показать нам что у власти самый ненавистный для них режим что-бы мы сердечные еще больше сплотились вокруг зеленой власти из-за их , якобы антикацапской политики. Между прочим, совсем недавно они на своих пропагандонских телеканалах мочили академика киву как бандеровца, а сейчас это чмо желанный гость в их эфирах видимо из-за того что рано засветился и перестал быть секретным агентом так же как в свое время наша "кремлевская пленница" с фигурой носорога!!!!
показати весь коментар
15.10.2021 22:44 Відповісти
Что я сейчас прочитал?
показати весь коментар
15.10.2021 22:46 Відповісти
Слияние Украины, Беларуси и рф в ремейк Киевской Руси это мечта политического бомонда кремля. Скажу крамолу, но на мой взгляд ***** эту идею не поддерживает.
показати весь коментар
15.10.2021 22:49 Відповісти
Ну, я бы сказал, не то, что не поддерживает, но считает эту идею неосуществимой в нынешних условиях.
показати весь коментар
15.10.2021 22:58 Відповісти
Возможно и так.
показати весь коментар
15.10.2021 23:01 Відповісти
А по-моему, совсем наоборот. ***** хочет войти в историю воссоздав совок в его прежних границах
показати весь коментар
15.10.2021 23:11 Відповісти
Не очень-то он упирается по этому поводу. Оккупировал Крым, который был частью рф при сталине. Но Донецк, Луганск, Беларусь. Абхазию, Южную Осетию присоединять мягко говоря не спешит.
показати весь коментар
15.10.2021 23:14 Відповісти
Хотеть-то он, конечно, хочет. Правда, объединить он, IMHO, хочет только Россию, Украину и Беларусь. Остальные постсоветские страны он видит как сферу влияния. Но Путин очень прагматичный и трезвый политик и видит это как цель в достаточно отдаленной перспективе.
показати весь коментар
15.10.2021 23:32 Відповісти
Может быть ещё такой вариант, что ***** попытается присоединить Юго-восток Украины, поманив их дешёвым газом. Но тут уже донбасский сценарий не прокатит, иначе ему и двух жизней не хватит, чтоб эту территорию захватить. Только путём полномасштабной войны...
показати весь коментар
16.10.2021 00:50 Відповісти
якщо слухаєш кацапа - ти контужений,
якщо віриш його словам -ти ранений,
якщо підписуеш з ним договір - ти вбитий
показати весь коментар
15.10.2021 22:54 Відповісти
А шо ви знаєте. Слухають та читають цю ******* повію трампісти заокеанські, так звані «патріоти-втікачі». Не так давно тут була серед них розмова, як треба прислухатися до цього кацапюри. Не буду називати їхні ніки, бо сморіду буде на весь Цензор.
показати весь коментар
15.10.2021 23:39 Відповісти
Пока американские самолёты разгружаются в наших аэропортах - все нормально. Мы на верном пути.
показати весь коментар
15.10.2021 23:03 Відповісти
Черговий закидон від підх..ловника що ЗЄшвондера-офшорника не можна виганяти в Ростов.
показати весь коментар
15.10.2021 23:28 Відповісти
Боюсь (скорее, надеюсь), что Зе в Ростове не ждут от слова "совсем". Не уверен, что его и в Иерусалиме ждут.
показати весь коментар
15.10.2021 23:35 Відповісти
Осла не питатимуть де його чекають.
показати весь коментар
15.10.2021 23:48 Відповісти
Ілларіонов - під#уйловниця.
показати весь коментар
15.10.2021 23:42 Відповісти
Ой, русский, а шо это с твоей прокси сталося?
показати весь коментар
16.10.2021 00:56 Відповісти
Я всегда пишу под своим именем и своим флагом. Я же не русмартышка.
показати весь коментар
16.10.2021 00:59 Відповісти
Ааа, это магдалена-неадекват под новой собачей кликухой и прокси. Понятно, животное. Пасись тундрой, парнокопытное руснявое.
показати весь коментар
16.10.2021 01:22 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 01:41 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 01:47 Відповісти
лечись, русский. А то ***** тебя пайки лишит.
показати весь коментар
16.10.2021 01:49 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 01:58 Відповісти
дело принцыпа....
показати весь коментар
16.10.2021 01:28 Відповісти
Damn right.
показати весь коментар
16.10.2021 01:32 Відповісти
Цить!
показати весь коментар
16.10.2021 01:08 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 01:44 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 01:53 Відповісти
Украинцы должны чётко осознавать, наш одвечный враг на ближайшее тысячелетин - это кремлёвские комуно-фашисты, и относиться к ним, мы должны как к прокаженным.
показати весь коментар
15.10.2021 23:34 Відповісти
Іларіонов надзвичайно високого інтелекту та духу людина. Аналітик-блискучий!
показати весь коментар
16.10.2021 00:12 Відповісти
Ілларіонов- грамотний дядько.
Можна послухати для уявлення хоча б це:
https://www.youtube.com/watch?v=Li08G6dz8a4
показати весь коментар
16.10.2021 00:19 Відповісти
Илларионова американцы поперли в этом году из "Института Катона" за то, что тот оправдывал штурм Капитолия сторонниками Трампа, этот штурм активно поддерживали прокремлевские троли, заполонившие американские соцсети ... Илларионов это глубоко законспирированная кремлевская консерва и не удивительно, что он сейчас пригрет ЗЕлеными предателями и даже выступает на всяких полит-шоу ...
показати весь коментар
16.10.2021 00:24 Відповісти
Главная цель в 2019г. на выборах у олигархов и России была одна - дать Украине слабого президента, потому они и поддержали клоуна, потому он и победил. Слабый президент сделает слабой Украину, а слабую Украину легче поставить на колени.
показати весь коментар
16.10.2021 00:33 Відповісти
 
 