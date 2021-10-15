Ілларіонов: У статей Медведєва і Путіна одна головна думка - про повалення української влади
Автором недавньої статті заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва є "колективний Кремль". А її головна думка, як і думка статей Путіна, - повалення української влади.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вона полягає в заклику до частини українців, як вони вважають, устати, піднятися і змінити українську владу. Причому прямим текстом говориться: піднятися, взяти зброю, покінчити з цим режимом і так далі ... Сенс усіх цих документів один і той самий - зміна української влади. Повалення української влади. Це заклик до зміни політичного, державного ладу, влади в сусідній країні", - сказав Ілларіонов.
Він додав, що "це претензії не на частину території України, це - претензії на всю Україну".
"І, як це було в Путіна в липні, точно такі ж претензії у Медведєва в жовтні", - резюмував Ілларіонов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вони одного не розуміють: влада в Україні - то народ, а не уряд
В касапів і ***** мета інша: ліквідувати Україну як незалежну державу та колонізувати її. Саме з цією метою в 2019-му він проголосив "кто угодно только не Порошенко" (слова там були інші, починалось "будем договариваться..." і т.д, суть не міняється).
Зе-команда клоунів і наркоманів ***** потрібнга була для того, щоб розвалити Україну. Поки що не розвалили, але розвал почався; тепер ***** хоче поміняти і Зе.
Порох для ******* був самим небезпечним та небажаним. Зелох - це саме те, що йому було треба, 73% довбоЗЕбів зробили ху#лу справжній подарунок.
Доверие к институтам власти, либо отсутствует вовсе, либо находится на очень низком уровне, коррупция зашкаливает, отношения с ключевыми партнерами ЕС и США, можно охарактеризовать как натянутые или прохладные, инвестиционная привлекательность страны снизилась...
Свергать такую власть, попросту бессмысленно.
якщо віриш його словам -ти ранений,
якщо підписуеш з ним договір - ти вбитий
Можна послухати для уявлення хоча б це:
https://www.youtube.com/watch?v=Li08G6dz8a4