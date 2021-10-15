Ілларіонов: У статей Медведєва і Путіна одна головна думка - про повалення української влади

Автором недавньої статті заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва є "колективний Кремль". А її головна думка, як і думка статей Путіна, - повалення української влади.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вона полягає в заклику до частини українців, як вони вважають, устати, піднятися і змінити українську владу. Причому прямим текстом говориться: піднятися, взяти зброю, покінчити з цим режимом і так далі ... Сенс усіх цих документів один і той самий - зміна української влади. Повалення української влади. Це заклик до зміни політичного, державного ладу, влади в сусідній країні", - сказав Ілларіонов.

Він додав, що "це претензії не на частину території України, це - претензії на всю Україну".

"І, як це було в Путіна в липні, точно такі ж претензії у Медведєва в жовтні", - резюмував Ілларіонов.

