УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8931 відвідувач онлайн
Новини
4 260 43

Передумови для зміни міністра оборони немає, - Никифоров

Передумови для зміни міністра оборони немає, - Никифоров

Ніщо не вказує на можливу зміну міністра оборони України найближчим часом.

Про це заявив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр оборони був разом із президентом в складі президентської делегації, яка літала зараз на схід (України. - Ред.). Чесно: ніщо не вказує на те, що можлива зміна міністра оборони", - сказав Никифоров на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 15 жовтня, відповідаючи на питання про те, коли можлива ротація голови українського оборонного відомства і чи президент добирає кадри на цю посаду.

Нині посаду міністра оборони обіймає Андрій Таран. Верховна Рада підтримала його призначення за поданням Зеленського 4 березня 2020 року.

Читайте також: Звільнення міністра оборони Тарана має стати першим кадровим питанням поточної осені, - Рудик

Міноборони (7633) звільнення (2718) Таран Андрій (267) Сергій Никифоров (163)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Ну раз пішли такі розмови - значить назріває скандал в діяльності МО який напряму пов"язаний з діяльністю "жОПУ" Тому тут два варіанти - або надіються що "якось "розсмокчеться" а Таран прийме удар на себе і продовжить протирать штани на посаді МО або "зелена ящірка" як завжди "відкине хвіст" щоб зберегти голову - Тарана викинуть а на його місце посадять чергового "кривоквартального клоуна"!
показати весь коментар
16.10.2021 04:55 Відповісти
+8
ну а че? армию ослабляет и деморализует по плану зеленского. Достоин занимаемой должности.
показати весь коментар
16.10.2021 02:26 Відповісти
+6
Для зелепузых коррупция, саботаж и вредительство конечно не предпосылки для отставки. Тут орден давать надо.
показати весь коментар
16.10.2021 03:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ни рыба, ни мясо конечно, но на фоне Гелетея и Коваля из той же оперы. Жаль что у нас достойные люди не могут выплыть на такие посты, як ото поробленно
показати весь коментар
16.10.2021 02:12 Відповісти
А как вам кандидатура Верещук?
Очень... яркая и не ординарная личность!
показати весь коментар
16.10.2021 02:25 Відповісти
В ямі я її бачив.

Тих зрадників краще зразу знищувати щоб не натворили.
показати весь коментар
16.10.2021 02:58 Відповісти
походу директор рава русской и тут пролетает как фанера над Киевом)
показати весь коментар
16.10.2021 08:52 Відповісти
ЗЕлені дають Тарану шанс ще ще пожити , акий раб згодиться, а не як з Поляковим ...
показати весь коментар
16.10.2021 02:24 Відповісти
От і згодився для ОПи кишеньковий МО України,що "застряг" у розвитку (У військовому розумінні цього слова) десь на початку 90-х років. Вигнав генерала Бурбу із лав ЗСУ за надання свідчень ТСК по справі "Вагнергейта". Угодив-таки,роботодавцям, отже буде керувати МО і надалі.
показати весь коментар
16.10.2021 10:32 Відповісти
ну а че? армию ослабляет и деморализует по плану зеленского. Достоин занимаемой должности.
показати весь коментар
16.10.2021 02:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA

Хрипатая крыса. Блог Чекалкина
показати весь коментар
16.10.2021 02:28 Відповісти
если даже военные откровенно ссуться криворогатого клопа - о какой победе мы говорим?
показати весь коментар
16.10.2021 03:09 Відповісти
Для зелепузых коррупция, саботаж и вредительство конечно не предпосылки для отставки. Тут орден давать надо.
показати весь коментар
16.10.2021 03:10 Відповісти
Ну раз пішли такі розмови - значить назріває скандал в діяльності МО який напряму пов"язаний з діяльністю "жОПУ" Тому тут два варіанти - або надіються що "якось "розсмокчеться" а Таран прийме удар на себе і продовжить протирать штани на посаді МО або "зелена ящірка" як завжди "відкине хвіст" щоб зберегти голову - Тарана викинуть а на його місце посадять чергового "кривоквартального клоуна"!
показати весь коментар
16.10.2021 04:55 Відповісти
Івашин! Займися Іл-76 На решту в тебе розуму не вистачає! Тільки лайно розкидать на форумі здатен!
показати весь коментар
16.10.2021 08:03 Відповісти
Мабуть друге, недарма "Мері Поппінс" подала "заявку". В такому випадку буде повний "поппінг".
показати весь коментар
16.10.2021 08:07 Відповісти
Верещук, или Надя Савченко? Военные, скажите, кто вам больше нравится?
показати весь коментар
16.10.2021 05:24 Відповісти
Маруся Зверобой порвет всех мавзолейных....
показати весь коментар
16.10.2021 05:28 Відповісти
Старлей артиллерии, все-таки!
показати весь коментар
16.10.2021 05:29 Відповісти
Кацап, Чорновол не трогай, да?
Тебе, смычку, до Чорновол как до Киева раком...
показати весь коментар
16.10.2021 08:59 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 05:24 Відповісти
Баба на корабле,это пипец Титанику....
показати весь коментар
16.10.2021 05:25 Відповісти
Таран приказал прогнать с воинской службы Бурбу....,и не давать показания по Вагнергейту...,а это как говорят в Одессе,....злізай москалю,прийїхали...
показати весь коментар
16.10.2021 05:31 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 05:38 Відповісти
чуйка? я бы ей доверился,,,,
показати весь коментар
16.10.2021 05:56 Відповісти
https://youtu.be/YXgQXesTVKg умер замечательный украинский музыкант Михайло Барбара....,Вічная Пам*ять...
показати весь коментар
16.10.2021 06:02 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 06:14 Відповісти
Угу,а після зняття мораторію на вивезення лісу-кругляка за поребрик виженуть ще 2 млрд. дерев,вирубаних у карпатських,вже і так напіввирубаних, пралісах і зроблять Карпати босими,як башня Киви. Коломоша що, вже і на це народне добро облизався?
показати весь коментар
16.10.2021 10:06 Відповісти
https://youtu.be/WlisptG6roA https://youtu.be/WlisptG6roA
показати весь коментар
16.10.2021 06:20 Відповісти
..ну и сколько тарань подтянеться на перекладине? А, стометровку пробежит или только с привалами. (в ихних аппартаментах только мужики с пузилами и брыли от пережору)
показати весь коментар
16.10.2021 07:11 Відповісти
Бедная, бедная Верещучка... Она что, зря прыгала с самолета с высоты 2000 метров со своим ЗЕленым зонтиком, готовясь стать министром обороны?
показати весь коментар
16.10.2021 07:40 Відповісти
То вона так підстрибувала від бажання стати мером Києва. Тепер преться у міністри - от же ж амбіцій, з усіх наявних дірок пирскає
показати весь коментар
16.10.2021 07:53 Відповісти
і кому цікава думка хсоса і двбйба нікіфорова?
показати весь коментар
16.10.2021 08:20 Відповісти
https://youtu.be/yZX1biWqvcc .украинские войска поймали убийцу на "передке"...
показати весь коментар
16.10.2021 09:06 Відповісти
Посеред цих хлопчиків-дрищів у нашій владі Таран виглядає в міру консервативним європейським міністром, який, по-перше, реально знає проблеми армії та флоту, а по-друге, якого нормально а це вкрай важливо - сприймають і у Великій Британії та у США. Це - в інтересах України. Не скидають його фах з рахунків і кремлівські тварюки. Над жінкою в камуфляжі орки б реготали, бо її швидко могли б обіграти. Я важко собі уявляю молоду міністерку, що мала б зустрітись із іноземними воєнними міністрами-важковаговиками. Ля-ля-тополя - так, уявляю. Але по-серйозному, ні. Тож, хай той Таран справи з бритами та з американцями завершить на благо України, у Кабміна грошей побільше для війська просить. От тоді й спитаємо з нього. А за пару років можна й на пенсію, коли нового президента оберуть та нового міністра призначать.
показати весь коментар
16.10.2021 09:07 Відповісти
Що за маячня - обовязок міністра не лампасами перед іноземними партнерами виблискувати, а займатися поліпшенням обороноздатністю армії, її забезпеченням ******** зброєю. І все це ця гидота вдало провалила.
показати весь коментар
16.10.2021 11:20 Відповісти
Та ні, Мері Поппінс взагалі не варіант на пост міністра. Вона не фахівець, на єдиній публічній посаді - мера Рави-Руської показала себе тільки з поганої сторони.
Але ж і Таран провалив цей рік повністю - з одного боку на рахунках Міноборони висять міліарди невикористаних коштів, з іншого - борги по зп військовикам і провалене оборонне замовлення.
показати весь коментар
16.10.2021 11:26 Відповісти
Як же так?А баришня Верещук вже лягли і просють...ся на цю посаду!
показати весь коментар
16.10.2021 09:15 Відповісти
Предпосылки присутствуют. Их полная ОПа.
показати весь коментар
16.10.2021 09:49 Відповісти
Якщо не знімають, значить що цей хенерал добре виконує свою роботу - тобто провалює всі напрямки роботи у підвідомчому міністерстві. Це все що від нього і вимагалося.
показати весь коментар
16.10.2021 11:12 Відповісти
Да ладно, предпослки отсутствуют?? Задержки с выплатами зп и проваленный оборонный заказ при неиспользованных миллиардах, зависших на счетах минобороны - это же откровенный фейл лично министра обороны! За такое нужно гнать в три шеи!
показати весь коментар
16.10.2021 11:22 Відповісти
Звільнення Бурби та інших, це достойна заслуга, аби залишити на посаді.
показати весь коментар
16.10.2021 11:48 Відповісти
За то присутствуют на замену зеленой сопли!
показати весь коментар
25.02.2022 02:28 Відповісти
 
 