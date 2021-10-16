Передумови для зміни міністра оборони немає, - Никифоров

Ніщо не вказує на можливу зміну міністра оборони України найближчим часом.

Про це заявив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр оборони був разом із президентом в складі президентської делегації, яка літала зараз на схід (України. - Ред.). Чесно: ніщо не вказує на те, що можлива зміна міністра оборони", - сказав Никифоров на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 15 жовтня, відповідаючи на питання про те, коли можлива ротація голови українського оборонного відомства і чи президент добирає кадри на цю посаду.

Нині посаду міністра оборони обіймає Андрій Таран. Верховна Рада підтримала його призначення за поданням Зеленського 4 березня 2020 року.

