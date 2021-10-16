РУС
Предпосылки к смене министра обороны отсутствуют, - Никифоров

Ничто не указывает на возможную смену министра обороны Украины в ближайшее время.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр обороны был вместе с президентом в составе президентской делегации, которая летала сейчас на восток (Украины. - Ред.). Честно: ничего не указывает на то, что возможна смена министра обороны", - сказал Никифоров на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 октября, отвечая на вопрос о том, когда возможна ротация главы украинского оборонного ведомства и ведет ли президент подбор кадров на эту должность.

В настоящее время должность министра обороны занимает Андрей Таран. Верховная Рада поддержала его назначение по представлению Зеленского 4 марта 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увольнение министра обороны Тарана должно стать первым кадровым вопросом текущей осени, - Рудик

+9
Ну раз пішли такі розмови - значить назріває скандал в діяльності МО який напряму пов"язаний з діяльністю "жОПУ" Тому тут два варіанти - або надіються що "якось "розсмокчеться" а Таран прийме удар на себе і продовжить протирать штани на посаді МО або "зелена ящірка" як завжди "відкине хвіст" щоб зберегти голову - Тарана викинуть а на його місце посадять чергового "кривоквартального клоуна"!
16.10.2021 04:55 Ответить
+8
ну а че? армию ослабляет и деморализует по плану зеленского. Достоин занимаемой должности.
16.10.2021 02:26 Ответить
+6
Для зелепузых коррупция, саботаж и вредительство конечно не предпосылки для отставки. Тут орден давать надо.
16.10.2021 03:10 Ответить
Ни рыба, ни мясо конечно, но на фоне Гелетея и Коваля из той же оперы. Жаль что у нас достойные люди не могут выплыть на такие посты, як ото поробленно
16.10.2021 02:12 Ответить
А как вам кандидатура Верещук?
Очень... яркая и не ординарная личность!
16.10.2021 02:25 Ответить
В ямі я її бачив.

Тих зрадників краще зразу знищувати щоб не натворили.
16.10.2021 02:58 Ответить
походу директор рава русской и тут пролетает как фанера над Киевом)
16.10.2021 08:52 Ответить
ЗЕлені дають Тарану шанс ще ще пожити , акий раб згодиться, а не як з Поляковим ...
16.10.2021 02:24 Ответить
От і згодився для ОПи кишеньковий МО України,що "застряг" у розвитку (У військовому розумінні цього слова) десь на початку 90-х років. Вигнав генерала Бурбу із лав ЗСУ за надання свідчень ТСК по справі "Вагнергейта". Угодив-таки,роботодавцям, отже буде керувати МО і надалі.
16.10.2021 10:32 Ответить
ну а че? армию ослабляет и деморализует по плану зеленского. Достоин занимаемой должности.
16.10.2021 02:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA

Хрипатая крыса. Блог Чекалкина
16.10.2021 02:28 Ответить
если даже военные откровенно ссуться криворогатого клопа - о какой победе мы говорим?
16.10.2021 03:09 Ответить
Для зелепузых коррупция, саботаж и вредительство конечно не предпосылки для отставки. Тут орден давать надо.
16.10.2021 03:10 Ответить
Ну раз пішли такі розмови - значить назріває скандал в діяльності МО який напряму пов"язаний з діяльністю "жОПУ" Тому тут два варіанти - або надіються що "якось "розсмокчеться" а Таран прийме удар на себе і продовжить протирать штани на посаді МО або "зелена ящірка" як завжди "відкине хвіст" щоб зберегти голову - Тарана викинуть а на його місце посадять чергового "кривоквартального клоуна"!
16.10.2021 04:55 Ответить
Івашин! Займися Іл-76 На решту в тебе розуму не вистачає! Тільки лайно розкидать на форумі здатен!
16.10.2021 08:03 Ответить
Мабуть друге, недарма "Мері Поппінс" подала "заявку". В такому випадку буде повний "поппінг".
16.10.2021 08:07 Ответить
Верещук, или Надя Савченко? Военные, скажите, кто вам больше нравится?
16.10.2021 05:24 Ответить
Маруся Зверобой порвет всех мавзолейных....
16.10.2021 05:28 Ответить
Старлей артиллерии, все-таки!
16.10.2021 05:29 Ответить
Кацап, Чорновол не трогай, да?
Тебе, смычку, до Чорновол как до Киева раком...
16.10.2021 08:59 Ответить
16.10.2021 05:24 Ответить
Баба на корабле,это пипец Титанику....
16.10.2021 05:25 Ответить
Таран приказал прогнать с воинской службы Бурбу....,и не давать показания по Вагнергейту...,а это как говорят в Одессе,....злізай москалю,прийїхали...
16.10.2021 05:31 Ответить
16.10.2021 05:38 Ответить
чуйка? я бы ей доверился,,,,
16.10.2021 05:56 Ответить
https://youtu.be/YXgQXesTVKg умер замечательный украинский музыкант Михайло Барбара....,Вічная Пам*ять...
16.10.2021 06:02 Ответить
16.10.2021 06:14 Ответить
Угу,а після зняття мораторію на вивезення лісу-кругляка за поребрик виженуть ще 2 млрд. дерев,вирубаних у карпатських,вже і так напіввирубаних, пралісах і зроблять Карпати босими,як башня Киви. Коломоша що, вже і на це народне добро облизався?
показать весь комментарий
16.10.2021 10:06 Ответить
https://youtu.be/WlisptG6roA https://youtu.be/WlisptG6roA
16.10.2021 06:20 Ответить
..ну и сколько тарань подтянеться на перекладине? А, стометровку пробежит или только с привалами. (в ихних аппартаментах только мужики с пузилами и брыли от пережору)
16.10.2021 07:11 Ответить
Бедная, бедная Верещучка... Она что, зря прыгала с самолета с высоты 2000 метров со своим ЗЕленым зонтиком, готовясь стать министром обороны?
16.10.2021 07:40 Ответить
То вона так підстрибувала від бажання стати мером Києва. Тепер преться у міністри - от же ж амбіцій, з усіх наявних дірок пирскає
16.10.2021 07:53 Ответить
і кому цікава думка хсоса і двбйба нікіфорова?
16.10.2021 08:20 Ответить
https://youtu.be/yZX1biWqvcc .украинские войска поймали убийцу на "передке"...
16.10.2021 09:06 Ответить
Посеред цих хлопчиків-дрищів у нашій владі Таран виглядає в міру консервативним європейським міністром, який, по-перше, реально знає проблеми армії та флоту, а по-друге, якого нормально а це вкрай важливо - сприймають і у Великій Британії та у США. Це - в інтересах України. Не скидають його фах з рахунків і кремлівські тварюки. Над жінкою в камуфляжі орки б реготали, бо її швидко могли б обіграти. Я важко собі уявляю молоду міністерку, що мала б зустрітись із іноземними воєнними міністрами-важковаговиками. Ля-ля-тополя - так, уявляю. Але по-серйозному, ні. Тож, хай той Таран справи з бритами та з американцями завершить на благо України, у Кабміна грошей побільше для війська просить. От тоді й спитаємо з нього. А за пару років можна й на пенсію, коли нового президента оберуть та нового міністра призначать.
16.10.2021 09:07 Ответить
Що за маячня - обовязок міністра не лампасами перед іноземними партнерами виблискувати, а займатися поліпшенням обороноздатністю армії, її забезпеченням ******** зброєю. І все це ця гидота вдало провалила.
16.10.2021 11:20 Ответить
Та ні, Мері Поппінс взагалі не варіант на пост міністра. Вона не фахівець, на єдиній публічній посаді - мера Рави-Руської показала себе тільки з поганої сторони.
Але ж і Таран провалив цей рік повністю - з одного боку на рахунках Міноборони висять міліарди невикористаних коштів, з іншого - борги по зп військовикам і провалене оборонне замовлення.
16.10.2021 11:26 Ответить
Як же так?А баришня Верещук вже лягли і просють...ся на цю посаду!
16.10.2021 09:15 Ответить
Предпосылки присутствуют. Их полная ОПа.
16.10.2021 09:49 Ответить
Якщо не знімають, значить що цей хенерал добре виконує свою роботу - тобто провалює всі напрямки роботи у підвідомчому міністерстві. Це все що від нього і вимагалося.
16.10.2021 11:12 Ответить
Да ладно, предпослки отсутствуют?? Задержки с выплатами зп и проваленный оборонный заказ при неиспользованных миллиардах, зависших на счетах минобороны - это же откровенный фейл лично министра обороны! За такое нужно гнать в три шеи!
16.10.2021 11:22 Ответить
Звільнення Бурби та інших, це достойна заслуга, аби залишити на посаді.
16.10.2021 11:48 Ответить
За то присутствуют на замену зеленой сопли!
25.02.2022 02:28 Ответить
 
 