Предпосылки к смене министра обороны отсутствуют, - Никифоров

Ничто не указывает на возможную смену министра обороны Украины в ближайшее время.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр обороны был вместе с президентом в составе президентской делегации, которая летала сейчас на восток (Украины. - Ред.). Честно: ничего не указывает на то, что возможна смена министра обороны", - сказал Никифоров на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 октября, отвечая на вопрос о том, когда возможна ротация главы украинского оборонного ведомства и ведет ли президент подбор кадров на эту должность.

В настоящее время должность министра обороны занимает Андрей Таран. Верховная Рада поддержала его назначение по представлению Зеленского 4 марта 2020 года.

