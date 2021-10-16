Предпосылки к смене министра обороны отсутствуют, - Никифоров
Ничто не указывает на возможную смену министра обороны Украины в ближайшее время.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Министр обороны был вместе с президентом в составе президентской делегации, которая летала сейчас на восток (Украины. - Ред.). Честно: ничего не указывает на то, что возможна смена министра обороны", - сказал Никифоров на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 октября, отвечая на вопрос о том, когда возможна ротация главы украинского оборонного ведомства и ведет ли президент подбор кадров на эту должность.
В настоящее время должность министра обороны занимает Андрей Таран. Верховная Рада поддержала его назначение по представлению Зеленского 4 марта 2020 года.
Очень... яркая и не ординарная личность!
Тих зрадників краще зразу знищувати щоб не натворили.
Хрипатая крыса. Блог Чекалкина
Тебе, смычку, до Чорновол как до Киева раком...
Але ж і Таран провалив цей рік повністю - з одного боку на рахунках Міноборони висять міліарди невикористаних коштів, з іншого - борги по зп військовикам і провалене оборонне замовлення.