Нинішня влада здатна лише погіршувати бізнес-середовище. Очевидним є наступний крок - оголосити всіх громадян ухильниками після провалу нульової декларації, - економіст Монін
Нинішня влада не прагне провести ефективну податкову реформу.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук економіст Данііл Монін, інформує Цензор.НЕТ.
Він докладно зупиняється на своїх зусиллях в межах реформування податкової політики в Україні.
"Останні 6 років мною рухала мрія про трансформації України в економічно успішну країну і я вивчав багато міжнародного досвіду, макроекономіку, держфінанси і переконаний, що без зміни податкової системи це неможливо здійснити", - підкреслює він, додаючи, що в діях нинішньої влади не бачить бажання провести ефективну податкову реформу.
"Останні події, такі як інтерв'ю Устенка, і активна фаза просування 5600 (законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". - Ред.), мене остаточно переконали, що ця влада здатна виключно погіршувати бізнес середовище і надій тут вже немає ніяких. Наступним очевидним кроком в цьому напрямку буде оголосити всіх громадян ухильниками після провальної нульової декларації і погіршити бізнес середовище ще більше. Більш того, вважаю, що навіть окремі системні законопроєкти не зможуть виправити ситуацію в цьому азарівському податковому кодексі, доопрацьованому Младоазаровими", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гетьманцев и есть младоазировец по всем статьям!
альо, ЗЕльоные, Гетьманцев это даже не вчерашнее, а позавчерашнее лицо !
2 каждый МАФ имеет офшор
.....
3 все контрабандисты и посадить их на 20 лет !!!!!!
@Lviv_UA_SU
·
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1449016695734120449 22 год
Везе ж людям.... Депутат Слуги Урода Максим Павлюк.
У 2020 Павлюк задекларував 1,9 млн грн виграшу в лотерею.
У 2019 задекларував 900 000 грн виграшу в лотерею В 2018 - 160 000 грн.
Найсмішніше - цей поц член ТСК з розслідування фактів корупції в органах держ. архіт.-буд. контролю
Тому і запостила цей твіт.
Ой, а кто это, " экономист Монин"?