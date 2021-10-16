УКР
Нинішня влада здатна лише погіршувати бізнес-середовище. Очевидним є наступний крок - оголосити всіх громадян ухильниками після провалу нульової декларації, - економіст Монін

Нинішня влада не прагне провести ефективну податкову реформу.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук економіст Данііл Монін, інформує Цензор.НЕТ.

Він докладно зупиняється на своїх зусиллях в межах реформування податкової політики в Україні.

"Останні 6 років мною рухала мрія про трансформації України в економічно успішну країну і я вивчав багато міжнародного досвіду, макроекономіку, держфінанси і переконаний, що без зміни податкової системи це неможливо здійснити", - підкреслює він, додаючи, що в діях нинішньої влади не бачить бажання провести ефективну податкову реформу.

"Останні події, такі як інтерв'ю Устенка, і активна фаза просування 5600 (законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". - Ред.), мене остаточно переконали, що ця влада здатна виключно погіршувати бізнес середовище і надій тут вже немає ніяких. Наступним очевидним кроком в цьому напрямку буде оголосити всіх громадян ухильниками після провальної нульової декларації і погіршити бізнес середовище ще більше. Більш того, вважаю, що навіть окремі системні законопроєкти не зможуть виправити ситуацію в цьому азарівському податковому кодексі, доопрацьованому Младоазаровими", - резюмував він.

Читайте також: ВР відхилила законопроєкт, що стосується фіскального тиску

+16
Как можно этот помоечный моносброд называть властью. Шобла аферов и марадеров.
16.10.2021 14:46 Відповісти
16.10.2021 14:46 Відповісти
+14
Гросмейстер Бендера


@Lviv_UA_SU

·
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1449016695734120449 22 год



Везе ж людям.... Депутат Слуги Урода Максим Павлюк.
У 2020 Павлюк задекларував 1,9 млн грн виграшу в лотерею.
У 2019 задекларував 900 000 грн виграшу в лотерею В 2018 - 160 000 грн.
Найсмішніше - цей поц член ТСК з розслідування фактів корупції в органах держ. архіт.-буд. контролю
16.10.2021 15:32 Відповісти
16.10.2021 15:32 Відповісти
+11
1 у нас каждый - президент
2 каждый МАФ имеет офшор
.....
3 все контрабандисты и посадить их на 20 лет !!!!!!
16.10.2021 14:51 Відповісти
16.10.2021 14:51 Відповісти
Коментувати
А-ХА-ХА !!!! Тоесть : "Мяу ..."
16.10.2021 14:46 Відповісти
16.10.2021 14:46 Відповісти
Монин - Ванга , капець яка !
16.10.2021 14:47 Відповісти
16.10.2021 14:47 Відповісти
какое мьяяя-ууууу тут караул спасайся кто может....
16.10.2021 14:47 Відповісти
16.10.2021 14:47 Відповісти
Нє , ну цитата зачьотна , згодна : " Более того, считаю, что даже отдельные системные законопроекты не смогут исправить ситуацию в этом Азаровском налоговом кодексе, доработанном Младоазаровыми"
16.10.2021 14:50 Відповісти
16.10.2021 14:50 Відповісти
Младоазаровыми ...
16.10.2021 14:50 Відповісти
16.10.2021 14:50 Відповісти
Младоазаровыми

Гетьманцев и есть младоазировец по всем статьям!
альо, ЗЕльоные, Гетьманцев это даже не вчерашнее, а позавчерашнее лицо !
16.10.2021 14:54 Відповісти
16.10.2021 14:54 Відповісти
1 у нас каждый - президент
2 каждый МАФ имеет офшор
.....
3 все контрабандисты и посадить их на 20 лет !!!!!!
16.10.2021 14:51 Відповісти
16.10.2021 14:51 Відповісти
А ще ж тепер всі олігархи.
16.10.2021 21:26 Відповісти
16.10.2021 21:26 Відповісти
Как можно этот помоечный моносброд называть властью. Шобла аферов и марадеров.
16.10.2021 14:46 Відповісти
16.10.2021 14:46 Відповісти
Младоазаровп - Гєтманцева згадав, а младоянуковоча Зєлєнского - ні. Цар хароший, боярж плохіє? 🤔
16.10.2021 14:47 Відповісти
16.10.2021 14:47 Відповісти
Младоянуковичу залишилось , від сили , до Нового Року і усьо ...
16.10.2021 14:51 Відповісти
16.10.2021 14:51 Відповісти
Да. Ага. Обьявите. Будете натянуты на глобус., зеслуги Урода. Хорошо будет смотреться Шифер, Ермак и Третьякова с Карниенка.
16.10.2021 14:57 Відповісти
16.10.2021 14:57 Відповісти
Откуда у вас деньги на хлеб, вы же не работаете? ЗЕ абапел, считает раз его критикуют, значит он все делает правильно.
16.10.2021 15:08 Відповісти
16.10.2021 15:08 Відповісти
нынешняя власть - ето просто писюрва криворогатая... абздец и точка.
16.10.2021 15:23 Відповісти
16.10.2021 15:23 Відповісти
Гросмейстер Бендера


@Lviv_UA_SU

·
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1449016695734120449 22 год



Везе ж людям.... Депутат Слуги Урода Максим Павлюк.
У 2020 Павлюк задекларував 1,9 млн грн виграшу в лотерею.
У 2019 задекларував 900 000 грн виграшу в лотерею В 2018 - 160 000 грн.
Найсмішніше - цей поц член ТСК з розслідування фактів корупції в органах держ. архіт.-буд. контролю
16.10.2021 15:32 Відповісти
16.10.2021 15:32 Відповісти
а ви заметили тенденцию, как не свиня при корыте так ей в лотерею везет
16.10.2021 15:39 Відповісти
16.10.2021 15:39 Відповісти
Помітила )
Тому і запостила цей твіт.
16.10.2021 15:46 Відповісти
16.10.2021 15:46 Відповісти
Павлюк это бывший прокурорский работник, там "в лотерее" всем везет... у всех мамы с папами и тещами миллионеры и катаются на джипах, а они голые-босые, живут в прыймах ... Такие везучие "новые лица" ох как нужны "слугам урода" ...
16.10.2021 15:51 Відповісти
16.10.2021 15:51 Відповісти
До каких пор "мудрый нарид" будет испытывать на прочность собственную страну?
16.10.2021 15:42 Відповісти
16.10.2021 15:42 Відповісти
до всегда будем - то у нас така забава!
16.10.2021 15:46 Відповісти
16.10.2021 15:46 Відповісти
Так. Я дійшла висновку - українці не хочуть будувати, процвітати... вони хочуть ВИЖИВАТИ. Оце загальнонаціоальний спорт.
16.10.2021 15:47 Відповісти
16.10.2021 15:47 Відповісти
я б видалив свiй пост але на жаль то правда.
16.10.2021 15:51 Відповісти
16.10.2021 15:51 Відповісти
у цьому контекст єдине, про що я жалку, це те, що економічні наслідки зе-лупного правління не дуже вдарять по 73% недоумків. натомість дуже справедливим - якщо можливо говорити про таку категорію як "справедливіть" - була б економічна катастрофа цих самих "галасаватєлєй" за зеленого пі@арка; справжньою втіхою було б побачити\почути про голодаючих\замерзаючих у розпачі зелених горе-"адептів": це могло би бути бодай якимсь уроком проти дурості, адже на школу\освіту надії вже зась.
16.10.2021 16:36 Відповісти
16.10.2021 16:36 Відповісти
А что делают с уклонистами? Их делят на ноль, умножают на бесконечность, отбирают корень кубический их гипотенузы, таким образом сокращая размер зебобика к размеру атомного ядра амебы. Зебобики, вам капец
16.10.2021 16:45 Відповісти
16.10.2021 16:45 Відповісти
"Взять и поделить" - вот мечта нынешней Зеко-манды! Только делить они хотят не Ахметовские деньги, потому что может и по зубам прилететь, а хотят залезть в карманы "пересичных" украинцев
16.10.2021 17:32 Відповісти
16.10.2021 17:32 Відповісти
Ах, экономист Монин! Да это, да ведь он...

Ой, а кто это, " экономист Монин"?
16.10.2021 18:25 Відповісти
16.10.2021 18:25 Відповісти
16.10.2021 19:07 Відповісти
16.10.2021 19:07 Відповісти
 
 