Нинішня влада здатна лише погіршувати бізнес-середовище. Очевидним є наступний крок - оголосити всіх громадян ухильниками після провалу нульової декларації, - економіст Монін

Нинішня влада не прагне провести ефективну податкову реформу.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук економіст Данііл Монін, інформує Цензор.НЕТ.

Він докладно зупиняється на своїх зусиллях в межах реформування податкової політики в Україні.

"Останні 6 років мною рухала мрія про трансформації України в економічно успішну країну і я вивчав багато міжнародного досвіду, макроекономіку, держфінанси і переконаний, що без зміни податкової системи це неможливо здійснити", - підкреслює він, додаючи, що в діях нинішньої влади не бачить бажання провести ефективну податкову реформу.

"Останні події, такі як інтерв'ю Устенка, і активна фаза просування 5600 (законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". - Ред.), мене остаточно переконали, що ця влада здатна виключно погіршувати бізнес середовище і надій тут вже немає ніяких. Наступним очевидним кроком в цьому напрямку буде оголосити всіх громадян ухильниками після провальної нульової декларації і погіршити бізнес середовище ще більше. Більш того, вважаю, що навіть окремі системні законопроєкти не зможуть виправити ситуацію в цьому азарівському податковому кодексі, доопрацьованому Младоазаровими", - резюмував він.

