Криза триватиме довго, - Польща про наплив мігрантів із Білорусі

Криза триватиме довго, - Польща про наплив мігрантів із Білорусі

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох прогнозує, що криза на польсько-білоруському кордоні триватиме довше, ніж кілька місяців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомляє "Польське радіо".

У четвер Сейм схвалив спеціальний закон у справі побудови паркану на кордоні з Білоруссю. Це має пришвидшити адміністративний процес, пов'язаний із реалізацією інвестицій. Акт передбачає, що це буде "міцна і висока огорожа, обладнана системою моніторингу та датчиками виявлення руху".

Солох зазначив, що будівництво паркану є "відповіддю на агресію іншої країни".

Читайте також: Білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів

"Передбачаємо, що ця криза буде тривати довго. Тому була підтримка ідеї зміцнення кордону. Слід відверто сказати, що ми маємо справу із агресією іншої держави проти нас. Це агресія держави, за якою стоїть теж Росія. Ситуація на кордоні дуже небезпечна. Тимчасове огородження, яке було встановлено на кордоні, необхідно поліпшити", - сказав він.

Солох припустив, що політичне вирішення конфлікту шляхом тиску з боку міжнародної спільноти на білоруську владу потребує часу.

"Найважливіше будувати спільну позицію у межах НАТО та Європейського Союзу. Бо з 2015 року ЄС має дещо інший досвід із міграцією. Нині йдеться про два чинники: міграційний тиск і потенційно новий маршрут, а також те, що у це настільки глибоко залучена інша держава", - пояснив він.

Читайте також: Польща фіксує рекордний наплив нелегалів з Білорусі, понад 500 людей за добу намагалися перетнути кордон

+13
Litve takaja koliucka 3+2+1.Piramida
показати весь коментар
16.10.2021 21:46 Відповісти
+11
Такі кордони стають на заваді міграції копитних, але стримують рогатих..
показати весь коментар
16.10.2021 21:48 Відповісти
+10
И чем тебе, удмурдЪ, угрожают молдаване?
показати весь коментар
16.10.2021 22:06 Відповісти
Скількі тих бульбашей ??? Головне фільтрувати бульбашей від муслимів !!!)))
показати весь коментар
16.10.2021 21:24 Відповісти
Хех...Європа достатньо кольорова, щоб не помітити зайвих чорних. Вони швидше білих виловлять
показати весь коментар
16.10.2021 21:42 Відповісти
Бульюаш это сын твоего отца. Они Бяларусы. Забей кацап себе это на лбу.
показати весь коментар
16.10.2021 21:46 Відповісти
Бульбаши-терпилы. Так же как и 73% - хохлы...
показати весь коментар
16.10.2021 21:49 Відповісти
По твоей логике Путин твой непобедимый герой
показати весь коментар
16.10.2021 22:55 Відповісти
Ну и очень плохо, шо они Бяларусы. Были бы Литвинами - не жили бы в белорашке.
показати весь коментар
16.10.2021 21:49 Відповісти
Калі па-беларуску, то беларусы.
показати весь коментар
16.10.2021 22:16 Відповісти
Нет, это по-русски. Нет "беларусов", есть Литвины. Так же, как нет "крымских татар", а есть Киримли. Так же, как нет "малоросов", а есть Украинцы.
показати весь коментар
16.10.2021 22:18 Відповісти
Не надо нам рассказывать кто мы есть и не узнаете, кто вы есть на самом деле.
показати весь коментар
16.10.2021 22:23 Відповісти
Если тебе нравится называть себя кличкой, данной тебе вонючей русней - это твое дело.
показати весь коментар
16.10.2021 22:24 Відповісти
Навіть сябри ,це ті що розмовляють бялоруською мовою ,а не "великорусскм наречием" !!!)))
показати весь коментар
16.10.2021 21:52 Відповісти
Ти хоча б уявляєш кому пишеш? Рита кацап. Тільки не кажи що це ачіпятка.
показати весь коментар
16.10.2021 22:06 Відповісти
А ты все в коментах "ачіпятки" ищешь? Многократно повторенная шутка, это уже не смешно, а грустно.
показати весь коментар
16.10.2021 23:58 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 00:05 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 00:40 Відповісти
Некорректное название статьи. Как и раньше, речь идет о транзитных через Беларусь мигрантах, а не о беларусах, которых среди нелегалов как не было, так и нет.
показати весь коментар
17.10.2021 01:47 Відповісти
Польше как и Украине нужно располагать войска на границе с Макшанией. Строить укрепления, минные поля, колючку и пулеметы работающие на движение. В ближайшей перспективе других вариантов нет.
показати весь коментар
16.10.2021 21:26 Відповісти
...со своей стороны поляка еще два ряда горизонтально, колючки на землю положить нужно...тогда хрен пройдут..а так ватников накидают и легко запрыгнут...))
показати весь коментар
16.10.2021 21:29 Відповісти
Litve takaja koliucka 3+2+1.Piramida
показати весь коментар
16.10.2021 21:46 Відповісти
Такі кордони стають на заваді міграції копитних, але стримують рогатих..
показати весь коментар
16.10.2021 21:48 Відповісти
Bravo!
показати весь коментар
16.10.2021 21:50 Відповісти
нужны противопехотные мины
показати весь коментар
16.10.2021 21:50 Відповісти
к ней нужно еще ряд по низу со своей стороны, со стороны Картошэка по низу не обязательно, накинут шмоток, веток и сомнут...))
показати весь коментар
16.10.2021 22:11 Відповісти
S nasej storoni ecio dobavit vot takoje minimum 3 metra vysotoj i koliuckoj na verxu
показати весь коментар
16.10.2021 22:43 Відповісти
не обязательно, да и разворовать могут))
показати весь коментар
16.10.2021 23:24 Відповісти
Tut novoje foto vidno podgotovka stolbi tut vysota okolo 4 metrov,setka poxozaja kak ja vlozil i ecio Y forma na verxu dlia koliucki
показати весь коментар
22.10.2021 16:44 Відповісти
сетку "рабица" со своей стороны привязать к столбам бы чем покрепче, отвязать не могли чтобы, и ряд колючки еще на землю около нее кинуть...
показати весь коментар
22.10.2021 17:32 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 21:51 Відповісти
Злой дух Шкарпетник, обитающий в окрестностях стиральных и сушильных машин. Питается шкарпетками. Никогда не похищает парные шкарпетки, бо получает удовольствие от отчаяния мужчин. Изгоняется исключительно женами.
показати весь коментар
16.10.2021 21:57 Відповісти
А "бендеры" это кто? Последователи Остапа Бендера? Жители города Бендеры?
показати весь коментар
16.10.2021 22:03 Відповісти
И чем тебе, удмурдЪ, угрожают молдаване?
показати весь коментар
16.10.2021 22:06 Відповісти
Какой же он удмурт?Не видишь,он из Британии😂😂😂
показати весь коментар
16.10.2021 22:09 Відповісти
Оно из той британии, которая в селе зажопинское мухосранского уезда задрищенской губернии страны-помойки.
показати весь коментар
16.10.2021 22:15 Відповісти
Поправ кокошнік.
показати весь коментар
16.10.2021 22:17 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
16.10.2021 22:20 Відповісти
Но бабло не пахнет всему миру
показати весь коментар
16.10.2021 22:59 Відповісти
"этот кризис будет продолжаться долго" Источник:

Не довше, ніж існування московитів як держави зі зброєю.
Вони хтіли відновлення "історичної справедливості"? То най її отримають, коли повернуться до стану Тартрарії, якою вони є, були і лишаються незалежно від розвитку людства.
показати весь коментар
16.10.2021 22:20 Відповісти
будівництво паркану є "відповіддю на агресію іншої країни" - обтічно як "та сторона". Треба все називати своїми іменами - це гібридна агресія рашистської Росії.
показати весь коментар
16.10.2021 22:36 Відповісти
Ну понимаете, мы все давно глубоко озабочены, политическое решение конфликта путем давления со стороны международного сообщества на белорусские власти требует времени, возможно 5 лет, может 10, но потом обязательно перезагрузим наши отношения ради сильной Европы!
показати весь коментар
16.10.2021 23:06 Відповісти
В таком случае уже две стены строить необходимо. Первая соответственно пограничным стандартам, вторая на своей территории, режим использования которой регулируется исключительно суверенными законами. И тогда как в уставе гарнизонной и караульной службы- " "Стой! Кто идет?", "Стой! Стреляю!".
показати весь коментар
17.10.2021 11:42 Відповісти
 
 