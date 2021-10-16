Криза триватиме довго, - Польща про наплив мігрантів із Білорусі

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох прогнозує, що криза на польсько-білоруському кордоні триватиме довше, ніж кілька місяців.

У четвер Сейм схвалив спеціальний закон у справі побудови паркану на кордоні з Білоруссю. Це має пришвидшити адміністративний процес, пов'язаний із реалізацією інвестицій. Акт передбачає, що це буде "міцна і висока огорожа, обладнана системою моніторингу та датчиками виявлення руху".

Солох зазначив, що будівництво паркану є "відповіддю на агресію іншої країни".

"Передбачаємо, що ця криза буде тривати довго. Тому була підтримка ідеї зміцнення кордону. Слід відверто сказати, що ми маємо справу із агресією іншої держави проти нас. Це агресія держави, за якою стоїть теж Росія. Ситуація на кордоні дуже небезпечна. Тимчасове огородження, яке було встановлено на кордоні, необхідно поліпшити", - сказав він.

Солох припустив, що політичне вирішення конфлікту шляхом тиску з боку міжнародної спільноти на білоруську владу потребує часу.

"Найважливіше будувати спільну позицію у межах НАТО та Європейського Союзу. Бо з 2015 року ЄС має дещо інший досвід із міграцією. Нині йдеться про два чинники: міграційний тиск і потенційно новий маршрут, а також те, що у це настільки глибоко залучена інша держава", - пояснив він.

