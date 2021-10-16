Кризис будет продолжаться долго, - Польша о наплыве мигрантов из Беларуси

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох прогнозирует, что кризис на польско-белорусской границе будет длиться дольше, чем несколько месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщает "Польское радио".

В четверг Сейм одобрил специальный закон в деле построения стены на границе с Беларусью. Это должно ускорить административный процесс, связанный с реализацией инвестиций. Акт предусматривает, что это будет "крепкая и высокая ограда, оборудована системой мониторинга и датчиками обнаружения движения".

Солох отметил, что строительство здания является "ответом на агрессию другой страны".

Также читайте: Белорусские пограничники обстреляли польских солдат

"Предполагаем, что этот кризис будет продолжаться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит тоже Россия. Ситуация на границе очень опасна. Временное ограждение , которое было установлено на границе, необходимо улучшить", - сказал он.

Солох предположил, что политическое решение конфликта путем давления со стороны международного сообщества на белорусские власти требует времени.

"Самое важное строить общую позицию в рамках НАТО и Европейского Союза. Потому что с 2015 ЕС имеет несколько иной опыт с миграцией. Сейчас речь идет о двух факторах: миграционное давление и потенциально новый маршрут, а также то, что в это настолько глубоко вовлечена другое государство", - пояснил он.

Также читайте: Польша зафиксировала рекордный наплыв нелегалов из Беларуси: за сутки почти 500 попыток