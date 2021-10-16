РУС
5 804 47

Кризис будет продолжаться долго, - Польша о наплыве мигрантов из Беларуси

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох прогнозирует, что кризис на польско-белорусской границе будет длиться дольше, чем несколько месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщает "Польское радио".

В четверг Сейм одобрил специальный закон в деле построения стены на границе с Беларусью. Это должно ускорить административный процесс, связанный с реализацией инвестиций. Акт предусматривает, что это будет "крепкая и высокая ограда, оборудована системой мониторинга и датчиками обнаружения движения".

Солох отметил, что строительство здания является "ответом на агрессию другой страны".

Также читайте: Белорусские пограничники обстреляли польских солдат

"Предполагаем, что этот кризис будет продолжаться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит тоже Россия. Ситуация на границе очень опасна. Временное ограждение , которое было установлено на границе, необходимо улучшить", - сказал он.

Солох предположил, что политическое решение конфликта путем давления со стороны международного сообщества на белорусские власти требует времени.

"Самое важное строить общую позицию в рамках НАТО и Европейского Союза. Потому что с 2015 ЕС имеет несколько иной опыт с миграцией. Сейчас речь идет о двух факторах: миграционное давление и потенциально новый маршрут, а также то, что в это настолько глубоко вовлечена другое государство", - пояснил он.

Также читайте: Польша зафиксировала рекордный наплыв нелегалов из Беларуси: за сутки почти 500 попыток

Автор: 

граница (5329) мигранты (996) нелегалы (453) Польша (8612) Солох Павел (13)
Топ комментарии
+13
Litve takaja koliucka 3+2+1.Piramida
показать весь комментарий
16.10.2021 21:46 Ответить
+11
Такі кордони стають на заваді міграції копитних, але стримують рогатих..
показать весь комментарий
16.10.2021 21:48 Ответить
+10
И чем тебе, удмурдЪ, угрожают молдаване?
показать весь комментарий
16.10.2021 22:06 Ответить
Скількі тих бульбашей ??? Головне фільтрувати бульбашей від муслимів !!!)))
показать весь комментарий
16.10.2021 21:24 Ответить
Хех...Європа достатньо кольорова, щоб не помітити зайвих чорних. Вони швидше білих виловлять
показать весь комментарий
16.10.2021 21:42 Ответить
Бульюаш это сын твоего отца. Они Бяларусы. Забей кацап себе это на лбу.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:46 Ответить
Бульбаши-терпилы. Так же как и 73% - хохлы...
показать весь комментарий
16.10.2021 21:49 Ответить
По твоей логике Путин твой непобедимый герой
показать весь комментарий
16.10.2021 22:55 Ответить
Ну и очень плохо, шо они Бяларусы. Были бы Литвинами - не жили бы в белорашке.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:49 Ответить
Калі па-беларуску, то беларусы.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:16 Ответить
Нет, это по-русски. Нет "беларусов", есть Литвины. Так же, как нет "крымских татар", а есть Киримли. Так же, как нет "малоросов", а есть Украинцы.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:18 Ответить
Не надо нам рассказывать кто мы есть и не узнаете, кто вы есть на самом деле.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:23 Ответить
Если тебе нравится называть себя кличкой, данной тебе вонючей русней - это твое дело.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:24 Ответить
Навіть сябри ,це ті що розмовляють бялоруською мовою ,а не "великорусскм наречием" !!!)))
показать весь комментарий
16.10.2021 21:52 Ответить
Ти хоча б уявляєш кому пишеш? Рита кацап. Тільки не кажи що це ачіпятка.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:06 Ответить
А ты все в коментах "ачіпятки" ищешь? Многократно повторенная шутка, это уже не смешно, а грустно.
показать весь комментарий
16.10.2021 23:58 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 00:05 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 00:40 Ответить
Некорректное название статьи. Как и раньше, речь идет о транзитных через Беларусь мигрантах, а не о беларусах, которых среди нелегалов как не было, так и нет.
показать весь комментарий
17.10.2021 01:47 Ответить
Польше как и Украине нужно располагать войска на границе с Макшанией. Строить укрепления, минные поля, колючку и пулеметы работающие на движение. В ближайшей перспективе других вариантов нет.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:26 Ответить
...со своей стороны поляка еще два ряда горизонтально, колючки на землю положить нужно...тогда хрен пройдут..а так ватников накидают и легко запрыгнут...))
показать весь комментарий
16.10.2021 21:29 Ответить
Litve takaja koliucka 3+2+1.Piramida
показать весь комментарий
16.10.2021 21:46 Ответить
Такі кордони стають на заваді міграції копитних, але стримують рогатих..
показать весь комментарий
16.10.2021 21:48 Ответить
Bravo!
показать весь комментарий
16.10.2021 21:50 Ответить
нужны противопехотные мины
показать весь комментарий
16.10.2021 21:50 Ответить
к ней нужно еще ряд по низу со своей стороны, со стороны Картошэка по низу не обязательно, накинут шмоток, веток и сомнут...))
показать весь комментарий
16.10.2021 22:11 Ответить
S nasej storoni ecio dobavit vot takoje minimum 3 metra vysotoj i koliuckoj na verxu
показать весь комментарий
16.10.2021 22:43 Ответить
не обязательно, да и разворовать могут))
показать весь комментарий
16.10.2021 23:24 Ответить
Tut novoje foto vidno podgotovka stolbi tut vysota okolo 4 metrov,setka poxozaja kak ja vlozil i ecio Y forma na verxu dlia koliucki
показать весь комментарий
22.10.2021 16:44 Ответить
сетку "рабица" со своей стороны привязать к столбам бы чем покрепче, отвязать не могли чтобы, и ряд колючки еще на землю около нее кинуть...
показать весь комментарий
22.10.2021 17:32 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 21:51 Ответить
Злой дух Шкарпетник, обитающий в окрестностях стиральных и сушильных машин. Питается шкарпетками. Никогда не похищает парные шкарпетки, бо получает удовольствие от отчаяния мужчин. Изгоняется исключительно женами.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:57 Ответить
А "бендеры" это кто? Последователи Остапа Бендера? Жители города Бендеры?
показать весь комментарий
16.10.2021 22:03 Ответить
И чем тебе, удмурдЪ, угрожают молдаване?
показать весь комментарий
16.10.2021 22:06 Ответить
Какой же он удмурт?Не видишь,он из Британии😂😂😂
показать весь комментарий
16.10.2021 22:09 Ответить
Оно из той британии, которая в селе зажопинское мухосранского уезда задрищенской губернии страны-помойки.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:15 Ответить
Поправ кокошнік.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:17 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
16.10.2021 22:20 Ответить
Но бабло не пахнет всему миру
показать весь комментарий
16.10.2021 22:59 Ответить
"этот кризис будет продолжаться долго" Источник:

Не довше, ніж існування московитів як держави зі зброєю.
Вони хтіли відновлення "історичної справедливості"? То най її отримають, коли повернуться до стану Тартрарії, якою вони є, були і лишаються незалежно від розвитку людства.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:20 Ответить
будівництво паркану є "відповіддю на агресію іншої країни" - обтічно як "та сторона". Треба все називати своїми іменами - це гібридна агресія рашистської Росії.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:36 Ответить
Ну понимаете, мы все давно глубоко озабочены, политическое решение конфликта путем давления со стороны международного сообщества на белорусские власти требует времени, возможно 5 лет, может 10, но потом обязательно перезагрузим наши отношения ради сильной Европы!
показать весь комментарий
16.10.2021 23:06 Ответить
В таком случае уже две стены строить необходимо. Первая соответственно пограничным стандартам, вторая на своей территории, режим использования которой регулируется исключительно суверенными законами. И тогда как в уставе гарнизонной и караульной службы- " "Стой! Кто идет?", "Стой! Стреляю!".
показать весь комментарий
17.10.2021 11:42 Ответить
 
 