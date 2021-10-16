Кризис будет продолжаться долго, - Польша о наплыве мигрантов из Беларуси
Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох прогнозирует, что кризис на польско-белорусской границе будет длиться дольше, чем несколько месяцев.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщает "Польское радио".
В четверг Сейм одобрил специальный закон в деле построения стены на границе с Беларусью. Это должно ускорить административный процесс, связанный с реализацией инвестиций. Акт предусматривает, что это будет "крепкая и высокая ограда, оборудована системой мониторинга и датчиками обнаружения движения".
Солох отметил, что строительство здания является "ответом на агрессию другой страны".
"Предполагаем, что этот кризис будет продолжаться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит тоже Россия. Ситуация на границе очень опасна. Временное ограждение , которое было установлено на границе, необходимо улучшить", - сказал он.
Солох предположил, что политическое решение конфликта путем давления со стороны международного сообщества на белорусские власти требует времени.
"Самое важное строить общую позицию в рамках НАТО и Европейского Союза. Потому что с 2015 ЕС имеет несколько иной опыт с миграцией. Сейчас речь идет о двух факторах: миграционное давление и потенциально новый маршрут, а также то, что в это настолько глубоко вовлечена другое государство", - пояснил он.
