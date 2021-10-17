УКР
Новини Окуповані території
1 514 6

Попри блокування в Донецьку робота на окупованій частині Луганщини триває, - ОБСЄ

Попри блокування в Донецьку робота на окупованій частині Луганщини триває, - ОБСЄ

Попри припинення роботи в окупованому Донецьку Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ продовжує свою діяльність на непідконтрольній українській владі частині Луганської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді пресслужби ОБСЄ на запит телеканалу "Дім".

"У зв'язку з протестом навпроти готелю, де в непідконтрольному уряду Донецьку проживають члени місії, СММ не має можливості відрядити з нього жодного патруля для виконання доручених їй завдань. Патрулювання в непідконтрольних урядові районах у Луганській області продовжується згідно з мандатом СММ", - йдеться у відповіді.

ОБСЄ закликає сторони усунути будь-які перешкоди свободі пересування спостерігачів місії.

В організації нагадали, що СММ ОБСЄ в Україні, яка діє відповідно до принципів неупередженості та прозорості, доручено встановлювати факти й інформувати про них.

"Місія не робить оцінок, водночас усі відповідні спостереження включаються до звітів СММ, доступних широкому загалу на вебсайті ОБСЄ", - резюмували в пресслужбі.

Нахер вы там вперлись глухие и слепые
17.10.2021 23:31 Відповісти
От такоє вам спасібо, бєзгранічне... Тварюки продажні.
17.10.2021 23:36 Відповісти
Зарплата от ЕС капает на карточку где-то в Европе. Значит, слепые и озабоченные работают.
17.10.2021 23:39 Відповісти
Ну да. В Донецке отдыхать стало некомфортно, шумят подлецы возле жилья.
17.10.2021 23:52 Відповісти
Глазят и глазят. Но ничего не видят. Идите наблюдать туда, где Украину сдают рашистам: в ОПУ зеледента.
18.10.2021 00:44 Відповісти
Жаль. Пока в Азербайджане эти паразиты работали, оккупанты себя очень хорошо чувствовали.
18.10.2021 06:15 Відповісти
 
 