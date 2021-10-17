Попри блокування в Донецьку робота на окупованій частині Луганщини триває, - ОБСЄ

Попри припинення роботи в окупованому Донецьку Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ продовжує свою діяльність на непідконтрольній українській владі частині Луганської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді пресслужби ОБСЄ на запит телеканалу "Дім".

"У зв'язку з протестом навпроти готелю, де в непідконтрольному уряду Донецьку проживають члени місії, СММ не має можливості відрядити з нього жодного патруля для виконання доручених їй завдань. Патрулювання в непідконтрольних урядові районах у Луганській області продовжується згідно з мандатом СММ", - йдеться у відповіді.

ОБСЄ закликає сторони усунути будь-які перешкоди свободі пересування спостерігачів місії.

В організації нагадали, що СММ ОБСЄ в Україні, яка діє відповідно до принципів неупередженості та прозорості, доручено встановлювати факти й інформувати про них.

"Місія не робить оцінок, водночас усі відповідні спостереження включаються до звітів СММ, доступних широкому загалу на вебсайті ОБСЄ", - резюмували в пресслужбі.

