Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі припиняють роботу, - глава місії Чевік
Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) призупинила свою місію зі спостереження на сході України через протести біля своєї штаб-квартири в окупованому Донецьку.
Про це повідомив Reuters 17 жовтня голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік, передає Цензор.НЕТ.
"Через стурбованість щодо нашої безпеки, через правила та з міркувань безпеки ми призупинили наші операції", - сказав він.
Зазначається, що 16 жовтня близько 200 людей зібралися біля штаб-квартири спостерігачів ОБСЄ в окупованому Донецьку. Вони вимагали звільнити найманця РФ Андрія Косяка, затриманого за кілька днів до цього українськими військовими.
Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.
В ОРДЛО стверджують, що Косяк як "представник СЦКК" входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.
"ЛНР" відкликала гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення сторін і обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.
Перед готелем, у якому проживають члени СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку, влаштували "акцію протесту". 15 жовтня там встановили 22 намети й біотуалети, упродовж дня учасники організовано змінювали один одного. Спостерігачі зазначають, що ці збори "перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів 15 і 16 жовтня".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украина прежде всего!
І навіть миротворчі підрозділи (в т.ч. під егідою ООН) бувають різними, з різними задачами і дозволеними методами досягнення поставленої мети.
- а у нас Главком шут гороховый, а в офисе его через одного агенты Московии
или за кацапам можно не смотреть.а за нашими будут?!нахер пусть идут!
Слепой уговорил одноглазого пойти в соседнее село к ****ям. Идут через лес: впереди одноглазый, а за ним, держа его за руку, слепой. Вдруг одноглазому в глаз попадает ветка дерева. «Приехали! - вскрикивает он. - Я наткнулся на сук!» А слепой сзади: «Здравствуйте, девочки!»
Там безодня.
але зараз кремль розлючений як ніколи, окріпша Україна нарешті почала відверто плювати в кремлядську рожу і пішла на загострення
алкоголік медведєв не приходячи у свідомість навіть статтю написав про Україну, з якою неможливо домовитись і висловив сподівання, що лише при зміні Президента в Україні і приходу до влади інших людей, адекватних, можливо, колись вдасться про щось домовитись (очевидно на приход до влади у кремляндії адекватних людей медведев уже не розраховує)
кремляді просто дрожать від люті і зубного скреготу на поведінку Зеленського