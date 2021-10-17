УКР
Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі припиняють роботу, - глава місії Чевік

Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) призупинила свою місію зі спостереження на сході України через протести біля своєї штаб-квартири в окупованому Донецьку.

Про це повідомив Reuters 17 жовтня голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік, передає Цензор.НЕТ.

"Через стурбованість щодо нашої безпеки, через правила та з міркувань безпеки ми призупинили наші операції", - сказав він.

Зазначається, що 16 жовтня близько 200 людей зібралися біля штаб-квартири спостерігачів ОБСЄ в окупованому Донецьку. Вони вимагали звільнити найманця РФ Андрія Косяка, затриманого за кілька днів до цього українськими військовими.

Читайте також: Представники місії ОБСЄ безпосередньо не спостерігали затримання найманця РФ Косяка, тому не включили це в звіт, - заява

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

В ОРДЛО стверджують, що Косяк як "представник СЦКК" входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

"ЛНР" відкликала гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення сторін і обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.

Дивіться також: Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перед готелем, у якому проживають члени СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку, влаштували "акцію протесту". 15 жовтня там встановили 22 намети й біотуалети, упродовж дня учасники організовано змінювали один одного. Спостерігачі зазначають, що ці збори "перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів 15 і 16 жовтня".

спостерігач (397) ОБСЄ (3524) Донбас (22362) Чевік Ясар Халіт (20)
Топ коментарі
+29
Почему нет озабоченности от Меркель и Co? Пусть не глубокой, хотя бы обычной.
показати весь коментар
17.10.2021 18:57 Відповісти
+23
показати весь коментар
17.10.2021 19:05 Відповісти
+16
Коли був Порошенко я абсолютно не хвилювалась за зовнішню політику. Знала, що ми сильні як ніколи. Тепер же в нас, точніше в Зеленського, самі провали...
показати весь коментар
17.10.2021 20:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему нет озабоченности от Меркель и Co? Пусть не глубокой, хотя бы обычной.
показати весь коментар
17.10.2021 18:57 Відповісти
Когда Украина додумается в УЖЕ существующие крылатые ракеты напихать ОЯТ из Чернобыля и заявить о ядерном статусе-тогда не только Германия но и весь ЕС и даже полоумная Рашка начнет уважать Украину и считатся с нашим мнением. Люди не очень далеко ушли от обезьян.. Почему России можно иметь ЯО а Украине-нет? Почему Ирану и Пакистану и Индии и России можно-а Украине нет? Украинцы не такие люди как Пакистанцы?. ПС Германия ОЧЕНЬ боится ядерного статуса Украины. Германия очень боится ядерного оружия-поэтому Германия отказывается от АЭС. Поскольку АЭС это первая мишень для атаки в случае войны. Вы хотите получить место для жизни между Германией и Россией? Так будьте более смелые чем эти страны! Иначе эти страны вас сомнут в терках между собой.
Украина прежде всего!
показати весь коментар
18.10.2021 01:08 Відповісти
Собрали стадо баранов под миссией ОБСЕ, они там поорали и "миротворцы" уже обосрались? За свою безопасность переживают на войне, вообще-то?... Ох и наши будущие "союзнички" по НАТО и ЕС
показати весь коментар
17.10.2021 18:58 Відповісти
ОБСЄ, НАТО і ЄС - абсолютно різні організації, кожна зі своїми задачами, статутами вимогами до безпеки.
І навіть миротворчі підрозділи (в т.ч. під егідою ООН) бувають різними, з різними задачами і дозволеними методами досягнення поставленої мети.
показати весь коментар
17.10.2021 19:08 Відповісти
Ага, организации разные, а ссырливые людишки одни и те же. И это после августа месяца, где наши штирлицы в Кабуле вытаскивали, рискуя своей жизнью, друзей коалиции. Что-то с нашими никто тогда не пошёл, что показательно
показати весь коментар
17.10.2021 19:13 Відповісти
твої штірліци залишись і здохли у сраному совку, кацап йо"№%ний
показати весь коментар
17.10.2021 19:20 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 21:50 Відповісти
Обосрались и наутек а вы ***битесь как хотите? Зашибись. Что и требовалось доказать. А кто вернет нам наши позиции которые мы оставили по требованию международных наблюдателей? Еще одно подтверждение что никому кроме самих украинцев не болит душа за Украину. Поетому главным приоритетом в Украине должно обеспечиваться блага и хорошая жизнь для украинцев а не разные причуды евро***ров.
показати весь коментар
17.10.2021 19:04 Відповісти
Позиції залишили на вимогу ОБСЄ?!!! Точно? А не на вимогу блазня, що ти, гнидо, вибрав в президенти?!!
показати весь коментар
17.10.2021 20:31 Відповісти
взагалі-то вони там і так нічого доброго не роблять, користі від них - мінімум.
показати весь коментар
17.10.2021 19:05 Відповісти
вони там є...тобто є ще хтось, а так не буде іншиї...остануться тільки всі свої
показати весь коментар
17.10.2021 20:39 Відповісти
так. і взагалі європейці бачать війну на Сході лише з протоколу місії ОБСЄ. тому і перетворилась місія ОБСЄ в канцелярію де ми повинні поводитись як винні в чомусь. а на тому боці місія поводиться дуже чемно щоб їх незаконно не вбили невизнані озброєні бандити. Будуть писати лагідні протоколи - можуть їздити через лінію розмежування і перевозити наркоту - гроші - коштовності скільки завгодно. Не можна вірити спостерегачам ОБСЄ тому що вони залежні від бандитів на ОРДЛО-РОСІЇ і тих хто керує політикою цієї війни в самомоу ОБСЄ.
показати весь коментар
18.10.2021 10:06 Відповісти
шумно спать стало в отеле?
показати весь коментар
17.10.2021 19:05 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 19:05 Відповісти
слезы не дают мне говорить
показати весь коментар
17.10.2021 19:07 Відповісти
Та да.
показати весь коментар
17.10.2021 19:27 Відповісти
большая Война постучалась к нам в двери значит
- а у нас Главком шут гороховый, а в офисе его через одного агенты Московии
показати весь коментар
17.10.2021 19:07 Відповісти
Так теперь можно плевать на зелю и мочить свиномоскальство?
показати весь коментар
17.10.2021 19:08 Відповісти
Да, теперь можно. Начинайте.
показати весь коментар
17.10.2021 22:55 Відповісти
Що з ними, що без них...
показати весь коментар
17.10.2021 19:09 Відповісти
Ну значит и на остальной части Украины им нечего делать?!
или за кацапам можно не смотреть.а за нашими будут?!нахер пусть идут!
показати весь коментар
17.10.2021 19:11 Відповісти
Ладно Зе молчит, а где Пэтро, где патриоты, что это за ОБСЕ, без нашего согласия творят без предел. Кинули, как последнюю, кто ответит?
показати весь коментар
17.10.2021 19:11 Відповісти
"...без предел"?
показати весь коментар
17.10.2021 19:15 Відповісти
Он хотел написать "бес пердел".
показати весь коментар
17.10.2021 19:39 Відповісти
Да это выпускник трускавецкого университета
показати весь коментар
17.10.2021 20:12 Відповісти
А я читал что там "Высшая школа экономики" для Зедебилов, а оказывается университет.
показати весь коментар
17.10.2021 20:31 Відповісти
Слепоглухонемые теперь последнего глаза лишатся.
Слепой уговорил одноглазого пойти в соседнее село к ****ям. Идут через лес: впереди одноглазый, а за ним, держа его за руку, слепой. Вдруг одноглазому в глаз попадает ветка дерева. «Приехали! - вскрикивает он. - Я наткнулся на сук!» А слепой сзади: «Здравствуйте, девочки!»
показати весь коментар
17.10.2021 19:12 Відповісти
От вас и так толку никакого, сворачивайтесь и уе из Донбасса. Теперь уже не нужны доказательства рашистской агресии. Поселитесь в ОПЕ зеледента, там вы больше доказательств преступлений против украинского народа накопаете.
показати весь коментар
17.10.2021 19:12 Відповісти
Пошли на поводу у алкашей и школоты, которые вышли помитинговать за деньги петушилина? Всё ясно с этим ОБСЕ. Я думал это серьёзная организация, а они оказались тряпками об которых ноги можно обтирать...
показати весь коментар
17.10.2021 19:17 Відповісти
"Я думал это серьёзная организация" - они почти 8 лет кацапов "не замечали" на Донбасе.Как можно думать что это серьезная организация?
показати весь коментар
18.10.2021 07:30 Відповісти
Нет худа без добра. Теперь Украина может всеми доступными средствами мочить ватных, превращая их в кучку дерьма и отправлять домой в пакете для мусора!
показати весь коментар
17.10.2021 19:31 Відповісти
Зеленський заважає. А не ОБСЄ.
показати весь коментар
17.10.2021 20:12 Відповісти
мутное дело-если россия вышла из сцкк, то кто в ней остался? И, главное-согласованное разминирование орками оставленных позиций ЗСУ-ЭТО КАК??? И много еще оставленных позиций орки собираются разминировать и сколько позиций ЗСУ собирается оставлять-вот в чем вопрос!
показати весь коментар
17.10.2021 19:32 Відповісти
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА..ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО ЧАСТЯМ..НА МЕСЯЦ ХВАТИТ
показати весь коментар
17.10.2021 19:32 Відповісти
когда ОБСЕ сворачивается - это явный признак начала активных боевых действий....
показати весь коментар
17.10.2021 19:48 Відповісти
Коли був Порошенко я абсолютно не хвилювалась за зовнішню політику. Знала, що ми сильні як ніколи. Тепер же в нас, точніше в Зеленського, самі провали...
показати весь коментар
17.10.2021 20:12 Відповісти
Ви що! Які провали?
Там безодня.
показати весь коментар
17.10.2021 20:20 Відповісти
Провальна безодня. Да...
показати весь коментар
17.10.2021 20:23 Відповісти
Давно пора этой российской шпионской структурке свалить нафиг.
показати весь коментар
17.10.2021 20:53 Відповісти
ОБСЄ на Даунбасі-заноза в дупі *****. Не дуже страшна,але надокучлива.От і сказав даунбасським шахтарям і трактористам, щоби вигнали їх звідти,що вони радо і зробили.
показати весь коментар
17.10.2021 20:54 Відповісти
офицер косяк и прапорщик пятачок папироска
показати весь коментар
17.10.2021 21:05 Відповісти
нехай зупиняють...користі від них жодної
показати весь коментар
17.10.2021 21:25 Відповісти
коли Зеленський став Президентом, в Кремлі чекали від нього поступок через відсутність досвіду
але зараз кремль розлючений як ніколи, окріпша Україна нарешті почала відверто плювати в кремлядську рожу і пішла на загострення
алкоголік медведєв не приходячи у свідомість навіть статтю написав про Україну, з якою неможливо домовитись і висловив сподівання, що лише при зміні Президента в Україні і приходу до влади інших людей, адекватних, можливо, колись вдасться про щось домовитись (очевидно на приход до влади у кремляндії адекватних людей медведев уже не розраховує)
кремляді просто дрожать від люті і зубного скреготу на поведінку Зеленського
показати весь коментар
17.10.2021 22:22 Відповісти
Ой, не скажи.
показати весь коментар
17.10.2021 22:46 Відповісти
зеленське не стало президентом! воно просте бібабо. Тупе, мерзотне, але не суб'єкт, а лялька.
показати весь коментар
18.10.2021 01:37 Відповісти
Хоча і користі від них мало, але всетаки: уся місія разом з усім ОБСЄ відступила перед сотнею бандитів, це як розуміти? В такому випадку, яка роль ОБСЄ разом з ЕС та ООН сьогодні у забезпеченні миру та безпеки у Європі, вже не кажучи про більший світ? І на що витрачаються подотки кожної країни, що виділяються на обслуговування ООН? - ГАНЬБА!
показати весь коментар
17.10.2021 22:36 Відповісти
виходь також на аналогічні протести проти ОБСЄ під їх штаб-квартиру у Києві чи де там вона.
показати весь коментар
17.10.2021 23:03 Відповісти
.какая "мессия" такой и "результат"... не строй иллюзий
показати весь коментар
18.10.2021 00:35 Відповісти
Гоните этих озабоченных нах... все равно никакой пользы
показати весь коментар
17.10.2021 23:52 Відповісти
да они как не видели гамно конвойи из срассии так и не видят ... так что ... насрать!
показати весь коментар
18.10.2021 00:34 Відповісти
Что то за обсе с штаб квартирой в донецке?
показати весь коментар
18.10.2021 09:58 Відповісти
 
 