Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе приостанавливают работу, - глава миссии Чевик

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою миссию по наблюдению на востоке Украины из-за "протестов" возле своей штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

Об этом сообщил Reuters 17 октября глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за обеспокоенности за нашу безопасность и из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции", - сказал он.

Отмечается, что 16 октября около 200 человек собрались у штаб-квартиры наблюдателей ОБСЕ в оккупированном Донецке. Они требовали освободить наемника РФ Андрея Косяка, задержанного за несколько дней до этого украинскими военными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители миссии ОБСЕ не наблюдали непосредственно задержание наемника РФ Косяка, поэтому не включили это в отчет, - заявление

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

В ОРЛО утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

"ЛНР" отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.

Также смотрите: Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перед отелем, в котором проживают члены СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке, устроили "акцию протеста". 15 октября там установили 22 палатки и биотуалеты, в течение дня участники организовано сменяли друг друга. Наблюдатели указывают, что это собрание "препятствовало любому передвижению патрулей 15 и 16 октября".

+29
Почему нет озабоченности от Меркель и Co? Пусть не глубокой, хотя бы обычной.
17.10.2021 18:57 Ответить
17.10.2021 18:57 Ответить
+23
17.10.2021 19:05 Ответить
17.10.2021 19:05 Ответить
+16
Коли був Порошенко я абсолютно не хвилювалась за зовнішню політику. Знала, що ми сильні як ніколи. Тепер же в нас, точніше в Зеленського, самі провали...
17.10.2021 20:12 Ответить
17.10.2021 20:12 Ответить
Почему нет озабоченности от Меркель и Co? Пусть не глубокой, хотя бы обычной.
17.10.2021 18:57 Ответить
17.10.2021 18:57 Ответить
Когда Украина додумается в УЖЕ существующие крылатые ракеты напихать ОЯТ из Чернобыля и заявить о ядерном статусе-тогда не только Германия но и весь ЕС и даже полоумная Рашка начнет уважать Украину и считатся с нашим мнением. Люди не очень далеко ушли от обезьян.. Почему России можно иметь ЯО а Украине-нет? Почему Ирану и Пакистану и Индии и России можно-а Украине нет? Украинцы не такие люди как Пакистанцы?. ПС Германия ОЧЕНЬ боится ядерного статуса Украины. Германия очень боится ядерного оружия-поэтому Германия отказывается от АЭС. Поскольку АЭС это первая мишень для атаки в случае войны. Вы хотите получить место для жизни между Германией и Россией? Так будьте более смелые чем эти страны! Иначе эти страны вас сомнут в терках между собой.
Украина прежде всего!
18.10.2021 01:08 Ответить
18.10.2021 01:08 Ответить
Собрали стадо баранов под миссией ОБСЕ, они там поорали и "миротворцы" уже обосрались? За свою безопасность переживают на войне, вообще-то?... Ох и наши будущие "союзнички" по НАТО и ЕС
17.10.2021 18:58 Ответить
17.10.2021 18:58 Ответить
ОБСЄ, НАТО і ЄС - абсолютно різні організації, кожна зі своїми задачами, статутами вимогами до безпеки.
І навіть миротворчі підрозділи (в т.ч. під егідою ООН) бувають різними, з різними задачами і дозволеними методами досягнення поставленої мети.
17.10.2021 19:08 Ответить
17.10.2021 19:08 Ответить
Ага, организации разные, а ссырливые людишки одни и те же. И это после августа месяца, где наши штирлицы в Кабуле вытаскивали, рискуя своей жизнью, друзей коалиции. Что-то с нашими никто тогда не пошёл, что показательно
17.10.2021 19:13 Ответить
17.10.2021 19:13 Ответить
твої штірліци залишись і здохли у сраному совку, кацап йо"№%ний
17.10.2021 19:20 Ответить
17.10.2021 19:20 Ответить
17.10.2021 21:50 Ответить
17.10.2021 21:50 Ответить
Обосрались и наутек а вы ***битесь как хотите? Зашибись. Что и требовалось доказать. А кто вернет нам наши позиции которые мы оставили по требованию международных наблюдателей? Еще одно подтверждение что никому кроме самих украинцев не болит душа за Украину. Поетому главным приоритетом в Украине должно обеспечиваться блага и хорошая жизнь для украинцев а не разные причуды евро***ров.
17.10.2021 19:04 Ответить
17.10.2021 19:04 Ответить
Позиції залишили на вимогу ОБСЄ?!!! Точно? А не на вимогу блазня, що ти, гнидо, вибрав в президенти?!!
17.10.2021 20:31 Ответить
17.10.2021 20:31 Ответить
взагалі-то вони там і так нічого доброго не роблять, користі від них - мінімум.
17.10.2021 19:05 Ответить
17.10.2021 19:05 Ответить
вони там є...тобто є ще хтось, а так не буде іншиї...остануться тільки всі свої
17.10.2021 20:39 Ответить
17.10.2021 20:39 Ответить
так. і взагалі європейці бачать війну на Сході лише з протоколу місії ОБСЄ. тому і перетворилась місія ОБСЄ в канцелярію де ми повинні поводитись як винні в чомусь. а на тому боці місія поводиться дуже чемно щоб їх незаконно не вбили невизнані озброєні бандити. Будуть писати лагідні протоколи - можуть їздити через лінію розмежування і перевозити наркоту - гроші - коштовності скільки завгодно. Не можна вірити спостерегачам ОБСЄ тому що вони залежні від бандитів на ОРДЛО-РОСІЇ і тих хто керує політикою цієї війни в самомоу ОБСЄ.
18.10.2021 10:06 Ответить
18.10.2021 10:06 Ответить
шумно спать стало в отеле?
17.10.2021 19:05 Ответить
17.10.2021 19:05 Ответить
17.10.2021 19:05 Ответить
17.10.2021 19:05 Ответить
слезы не дают мне говорить
17.10.2021 19:07 Ответить
17.10.2021 19:07 Ответить
Та да.
17.10.2021 19:27 Ответить
17.10.2021 19:27 Ответить
большая Война постучалась к нам в двери значит
- а у нас Главком шут гороховый, а в офисе его через одного агенты Московии
17.10.2021 19:07 Ответить
17.10.2021 19:07 Ответить
Так теперь можно плевать на зелю и мочить свиномоскальство?
17.10.2021 19:08 Ответить
17.10.2021 19:08 Ответить
Да, теперь можно. Начинайте.
17.10.2021 22:55 Ответить
17.10.2021 22:55 Ответить
Що з ними, що без них...
17.10.2021 19:09 Ответить
17.10.2021 19:09 Ответить
Ну значит и на остальной части Украины им нечего делать?!
или за кацапам можно не смотреть.а за нашими будут?!нахер пусть идут!
17.10.2021 19:11 Ответить
17.10.2021 19:11 Ответить
Ладно Зе молчит, а где Пэтро, где патриоты, что это за ОБСЕ, без нашего согласия творят без предел. Кинули, как последнюю, кто ответит?
17.10.2021 19:11 Ответить
17.10.2021 19:11 Ответить
"...без предел"?
17.10.2021 19:15 Ответить
17.10.2021 19:15 Ответить
Он хотел написать "бес пердел".
17.10.2021 19:39 Ответить
17.10.2021 19:39 Ответить
Да это выпускник трускавецкого университета
17.10.2021 20:12 Ответить
17.10.2021 20:12 Ответить
А я читал что там "Высшая школа экономики" для Зедебилов, а оказывается университет.
17.10.2021 20:31 Ответить
17.10.2021 20:31 Ответить
Слепоглухонемые теперь последнего глаза лишатся.
Слепой уговорил одноглазого пойти в соседнее село к ****ям. Идут через лес: впереди одноглазый, а за ним, держа его за руку, слепой. Вдруг одноглазому в глаз попадает ветка дерева. «Приехали! - вскрикивает он. - Я наткнулся на сук!» А слепой сзади: «Здравствуйте, девочки!»
17.10.2021 19:12 Ответить
17.10.2021 19:12 Ответить
От вас и так толку никакого, сворачивайтесь и уе из Донбасса. Теперь уже не нужны доказательства рашистской агресии. Поселитесь в ОПЕ зеледента, там вы больше доказательств преступлений против украинского народа накопаете.
17.10.2021 19:12 Ответить
17.10.2021 19:12 Ответить
Пошли на поводу у алкашей и школоты, которые вышли помитинговать за деньги петушилина? Всё ясно с этим ОБСЕ. Я думал это серьёзная организация, а они оказались тряпками об которых ноги можно обтирать...
17.10.2021 19:17 Ответить
17.10.2021 19:17 Ответить
"Я думал это серьёзная организация" - они почти 8 лет кацапов "не замечали" на Донбасе.Как можно думать что это серьезная организация?
18.10.2021 07:30 Ответить
18.10.2021 07:30 Ответить
Нет худа без добра. Теперь Украина может всеми доступными средствами мочить ватных, превращая их в кучку дерьма и отправлять домой в пакете для мусора!
17.10.2021 19:31 Ответить
17.10.2021 19:31 Ответить
Зеленський заважає. А не ОБСЄ.
17.10.2021 20:12 Ответить
17.10.2021 20:12 Ответить
мутное дело-если россия вышла из сцкк, то кто в ней остался? И, главное-согласованное разминирование орками оставленных позиций ЗСУ-ЭТО КАК??? И много еще оставленных позиций орки собираются разминировать и сколько позиций ЗСУ собирается оставлять-вот в чем вопрос!
17.10.2021 19:32 Ответить
17.10.2021 19:32 Ответить
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА..ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО ЧАСТЯМ..НА МЕСЯЦ ХВАТИТ
17.10.2021 19:32 Ответить
17.10.2021 19:32 Ответить
когда ОБСЕ сворачивается - это явный признак начала активных боевых действий....
17.10.2021 19:48 Ответить
17.10.2021 19:48 Ответить
Коли був Порошенко я абсолютно не хвилювалась за зовнішню політику. Знала, що ми сильні як ніколи. Тепер же в нас, точніше в Зеленського, самі провали...
17.10.2021 20:12 Ответить
17.10.2021 20:12 Ответить
Ви що! Які провали?
Там безодня.
17.10.2021 20:20 Ответить
17.10.2021 20:20 Ответить
Провальна безодня. Да...
17.10.2021 20:23 Ответить
17.10.2021 20:23 Ответить
Давно пора этой российской шпионской структурке свалить нафиг.
17.10.2021 20:53 Ответить
17.10.2021 20:53 Ответить
ОБСЄ на Даунбасі-заноза в дупі *****. Не дуже страшна,але надокучлива.От і сказав даунбасським шахтарям і трактористам, щоби вигнали їх звідти,що вони радо і зробили.
17.10.2021 20:54 Ответить
17.10.2021 20:54 Ответить
офицер косяк и прапорщик пятачок папироска
17.10.2021 21:05 Ответить
17.10.2021 21:05 Ответить
нехай зупиняють...користі від них жодної
17.10.2021 21:25 Ответить
17.10.2021 21:25 Ответить
коли Зеленський став Президентом, в Кремлі чекали від нього поступок через відсутність досвіду
але зараз кремль розлючений як ніколи, окріпша Україна нарешті почала відверто плювати в кремлядську рожу і пішла на загострення
алкоголік медведєв не приходячи у свідомість навіть статтю написав про Україну, з якою неможливо домовитись і висловив сподівання, що лише при зміні Президента в Україні і приходу до влади інших людей, адекватних, можливо, колись вдасться про щось домовитись (очевидно на приход до влади у кремляндії адекватних людей медведев уже не розраховує)
кремляді просто дрожать від люті і зубного скреготу на поведінку Зеленського
17.10.2021 22:22 Ответить
17.10.2021 22:22 Ответить
Ой, не скажи.
17.10.2021 22:46 Ответить
17.10.2021 22:46 Ответить
зеленське не стало президентом! воно просте бібабо. Тупе, мерзотне, але не суб'єкт, а лялька.
18.10.2021 01:37 Ответить
18.10.2021 01:37 Ответить
Хоча і користі від них мало, але всетаки: уся місія разом з усім ОБСЄ відступила перед сотнею бандитів, це як розуміти? В такому випадку, яка роль ОБСЄ разом з ЕС та ООН сьогодні у забезпеченні миру та безпеки у Європі, вже не кажучи про більший світ? І на що витрачаються подотки кожної країни, що виділяються на обслуговування ООН? - ГАНЬБА!
17.10.2021 22:36 Ответить
17.10.2021 22:36 Ответить
виходь також на аналогічні протести проти ОБСЄ під їх штаб-квартиру у Києві чи де там вона.
17.10.2021 23:03 Ответить
17.10.2021 23:03 Ответить
.какая "мессия" такой и "результат"... не строй иллюзий
18.10.2021 00:35 Ответить
18.10.2021 00:35 Ответить
Гоните этих озабоченных нах... все равно никакой пользы
17.10.2021 23:52 Ответить
17.10.2021 23:52 Ответить
да они как не видели гамно конвойи из срассии так и не видят ... так что ... насрать!
18.10.2021 00:34 Ответить
18.10.2021 00:34 Ответить
Что то за обсе с штаб квартирой в донецке?
18.10.2021 09:58 Ответить
18.10.2021 09:58 Ответить
 
 