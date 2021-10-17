Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе приостанавливают работу, - глава миссии Чевик

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою миссию по наблюдению на востоке Украины из-за "протестов" возле своей штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

Об этом сообщил Reuters 17 октября глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за обеспокоенности за нашу безопасность и из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции", - сказал он.

Отмечается, что 16 октября около 200 человек собрались у штаб-квартиры наблюдателей ОБСЕ в оккупированном Донецке. Они требовали освободить наемника РФ Андрея Косяка, задержанного за несколько дней до этого украинскими военными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители миссии ОБСЕ не наблюдали непосредственно задержание наемника РФ Косяка, поэтому не включили это в отчет, - заявление

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

В ОРЛО утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

"ЛНР" отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.

Также смотрите: Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перед отелем, в котором проживают члены СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке, устроили "акцию протеста". 15 октября там установили 22 палатки и биотуалеты, в течение дня участники организовано сменяли друг друга. Наблюдатели указывают, что это собрание "препятствовало любому передвижению патрулей 15 и 16 октября".