Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе приостанавливают работу, - глава миссии Чевик
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою миссию по наблюдению на востоке Украины из-за "протестов" возле своей штаб-квартиры в оккупированном Донецке.
Об этом сообщил Reuters 17 октября глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за обеспокоенности за нашу безопасность и из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции", - сказал он.
Отмечается, что 16 октября около 200 человек собрались у штаб-квартиры наблюдателей ОБСЕ в оккупированном Донецке. Они требовали освободить наемника РФ Андрея Косяка, задержанного за несколько дней до этого украинскими военными.
Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.
Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.
В ОРЛО утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.
"ЛНР" отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.
Перед отелем, в котором проживают члены СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке, устроили "акцию протеста". 15 октября там установили 22 палатки и биотуалеты, в течение дня участники организовано сменяли друг друга. Наблюдатели указывают, что это собрание "препятствовало любому передвижению патрулей 15 и 16 октября".
Украина прежде всего!
І навіть миротворчі підрозділи (в т.ч. під егідою ООН) бувають різними, з різними задачами і дозволеними методами досягнення поставленої мети.
- а у нас Главком шут гороховый, а в офисе его через одного агенты Московии
или за кацапам можно не смотреть.а за нашими будут?!нахер пусть идут!
Слепой уговорил одноглазого пойти в соседнее село к ****ям. Идут через лес: впереди одноглазый, а за ним, держа его за руку, слепой. Вдруг одноглазому в глаз попадает ветка дерева. «Приехали! - вскрикивает он. - Я наткнулся на сук!» А слепой сзади: «Здравствуйте, девочки!»
Там безодня.
але зараз кремль розлючений як ніколи, окріпша Україна нарешті почала відверто плювати в кремлядську рожу і пішла на загострення
алкоголік медведєв не приходячи у свідомість навіть статтю написав про Україну, з якою неможливо домовитись і висловив сподівання, що лише при зміні Президента в Україні і приходу до влади інших людей, адекватних, можливо, колись вдасться про щось домовитись (очевидно на приход до влади у кремляндії адекватних людей медведев уже не розраховує)
кремляді просто дрожать від люті і зубного скреготу на поведінку Зеленського