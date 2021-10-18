За тиждень вогонь забрав життя 32 людей в Україні, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 11.10 по 17.10) на водних об'єктах України загинули 7 осіб, під час пожеж - 32 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинуло 3 особи.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 118 надзвичайних подій. У результаті вжитих заходів врятовано 24 особи.

Ліквідовано 1 тис. 704 пожежі, на яких врятовано 18 осіб та не допущено знищення вогнем 468 будівель і 38 од. техніки. На пожежах загинуло 32 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 80 тис. грн.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 264 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 549 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 7 осіб.

