За неделю огонь унес жизни 32 человек в Украине, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 11.10 по 17.10) на водных объектах Украины погибли 7 человек, во время пожаров - 32 человека.

В течение недели возник 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 118 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 24 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 704 пожара, спасены на пожарах 18 человек и не допущено уничтожение огнем 468 зданий и 38 ед. техники. На пожарах погибли 32 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 80 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 264 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 549 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

