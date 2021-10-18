УКР
У регіонах "червоної зони" необхідно прискорити темпи вакцинації COVID-19, - МОЗ

У регіонах

Нарощування темпів вакцинації в регіонах допоможе підготувати медичну систему до потенційного росту захворюваності і захистити якомога більше українців від коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявила заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

За її словами, Запорізька область - одна з п'яти в Україні, яка через ускладнення епідемічної ситуації потрапила в "червону зону", що є прямим наслідком низьких темпів щеплення в регіоні.

"На сьогодні в Запорізькій області щодня медики роблять близько 5-7 тисяч щеплень, тоді як згідно зі спроможністю регіону їх кількість повинна бути не менше 11 тис. на добу. В той же час, кількість центрів вакцинації є дуже малою для цього регіону. Тому на наступному тижні в області має бути відкрито ще кілька додаткових центрів масової вакцинації. Крім того, згідно з наданими рекомендаціями повинна бути покращена робота вже існуючих центрів і пунктів щеплень", - підкреслила Карчевич.

Також читайте: COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 9524 нові випадки, 177 людей померли, понад 3,1 тис. госпіталізовано

Заступник голови МОЗ зазначила, що зростання кількості нових випадків COVID-19 свідчить про наближення нового піку захворюваності.

Даже если эпидемия и существует, вакцинироваться во время эпидемии - это против науки и против здравого смысла, но эта "эпидемия" и эта "вакцинация" не про здоровье, а про деньги и ограничение прав и свобод.
18.10.2021 09:29 Відповісти
Как уже задолбал этот дебелизм с вакценированием ненавязуйте свою вакцину,кто её нехочет делать и по принуждению делать её небуду и никто меня незаставит я свободный человек и ни когда недам собою управлять каким то маразматикам это моя точка зрения и я её несобираюсь изменять.
18.10.2021 09:37 Відповісти
"капиталистические компании производят вирусы, чтобы производить и продавать вакцины. это очень постыдная и плохая этика",-М. Каддафи, 2009г.
18.10.2021 09:43 Відповісти
Чому зелень не відкриває нових центрів вакцинації?
18.10.2021 09:27 Відповісти
відкриває. Массово. Есть во всем клиниках и сейчас можно вакцинироваться даже в отделениях Укрпочты.
в маленьких поселках достаотчно собрать комапнию 6 человек, сообщить об этом фельдшеру и к вам приедет бригада. ЛИЧНО, В СЕЛО, К КАЖДОМУ.
Вакцина - Пфайзер.
Но откуда тебе в Рашке об єтом знать.
18.10.2021 10:09 Відповісти
Вы ж токо в моргах людей не прививайте для статистики. А я *****, глюпый дедушка, записался в очередь и ждал полгода, как дурак, который поверил цыганке шо от порчи защитит. Пока снова не взял заботу о себе в свои руки. И могу молодым сказать - на хрен такое государство, которое заботиться только об управляющих типа прокурора, судьи, чиновника и городового. Люди для них - корм!
показати весь коментар
18.10.2021 09:28 Відповісти
18.10.2021 09:29 Відповісти
18.10.2021 09:37 Відповісти
У тех , кто умер была такая же точка зрения.
18.10.2021 09:41 Відповісти
Вы абсолютно уверены, что они от ковида умерли, или врачи, чтобы им пробашляло власть деньги, поставили диагноз коронавируса. Почему смерти от грипа, от пневмонии резко уменьшились, вы незадумывались об этом.
18.10.2021 09:49 Відповісти

Еще бы вы не были упорны в своей глупости.
Даннинг-Крюгер не дадут соврать.
Эффект Да́ннинга - Крю́гера - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B метакогнитивное искажение , которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях.
18.10.2021 10:11 Відповісти
18.10.2021 09:43 Відповісти
Прививать заболевших? Совсем охренели.
18.10.2021 11:48 Відповісти
Да им "пофиг" ( ужасно, извините, но начинаю материться) - для них - главное СТАТИСТИКА и зарабатывание денег! Вы только представьте, сколько наше население тратит на эти "бредовые тесты"/"от байды"! Это - "Клондайк" для лабораторий и т.п., выросших, как грибы (больше -сорняки), после "грандиозного шухера/"пандемии"! Эти "сорняки", кому-то принадлежат, и приносят "бооольшие" капиталы! Вот и анализируйте! Ну что, Цензор! Удаляй комментарий!🤣
18.10.2021 12:26 Відповісти
Стоимость теста ПЦР с доставкой в лабораторию: британский - 180 грн., китайский - 90.
С граждан берут 600-1200 грн. Есть смысл нагибать.
На вакцинацию одного человека спишут из бюджета 2500-3000грн. при стоимости вакцины 12-23$.
Ничего личного, только бизнес.
19.10.2021 09:29 Відповісти
Не прививать, ДОБИВАТЬ...
18.10.2021 22:55 Відповісти
Вакцинувати під час епідемій не можна.
18.10.2021 12:12 Відповісти
Вы все правильно написали: чем больше вакцинируют, тем выше уровень заболеваемости!
18.10.2021 22:55 Відповісти
 
 