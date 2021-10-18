У регіонах "червоної зони" необхідно прискорити темпи вакцинації COVID-19, - МОЗ

Нарощування темпів вакцинації в регіонах допоможе підготувати медичну систему до потенційного росту захворюваності і захистити якомога більше українців від коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявила заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

За її словами, Запорізька область - одна з п'яти в Україні, яка через ускладнення епідемічної ситуації потрапила в "червону зону", що є прямим наслідком низьких темпів щеплення в регіоні.

"На сьогодні в Запорізькій області щодня медики роблять близько 5-7 тисяч щеплень, тоді як згідно зі спроможністю регіону їх кількість повинна бути не менше 11 тис. на добу. В той же час, кількість центрів вакцинації є дуже малою для цього регіону. Тому на наступному тижні в області має бути відкрито ще кілька додаткових центрів масової вакцинації. Крім того, згідно з наданими рекомендаціями повинна бути покращена робота вже існуючих центрів і пунктів щеплень", - підкреслила Карчевич.

Заступник голови МОЗ зазначила, що зростання кількості нових випадків COVID-19 свідчить про наближення нового піку захворюваності.