У регіонах "червоної зони" необхідно прискорити темпи вакцинації COVID-19, - МОЗ
Нарощування темпів вакцинації в регіонах допоможе підготувати медичну систему до потенційного росту захворюваності і захистити якомога більше українців від коронавірусної інфекції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявила заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.
За її словами, Запорізька область - одна з п'яти в Україні, яка через ускладнення епідемічної ситуації потрапила в "червону зону", що є прямим наслідком низьких темпів щеплення в регіоні.
"На сьогодні в Запорізькій області щодня медики роблять близько 5-7 тисяч щеплень, тоді як згідно зі спроможністю регіону їх кількість повинна бути не менше 11 тис. на добу. В той же час, кількість центрів вакцинації є дуже малою для цього регіону. Тому на наступному тижні в області має бути відкрито ще кілька додаткових центрів масової вакцинації. Крім того, згідно з наданими рекомендаціями повинна бути покращена робота вже існуючих центрів і пунктів щеплень", - підкреслила Карчевич.
Заступник голови МОЗ зазначила, що зростання кількості нових випадків COVID-19 свідчить про наближення нового піку захворюваності.
в маленьких поселках достаотчно собрать комапнию 6 человек, сообщить об этом фельдшеру и к вам приедет бригада. ЛИЧНО, В СЕЛО, К КАЖДОМУ.
Вакцина - Пфайзер.
Но откуда тебе в Рашке об єтом знать.
Еще бы вы не были упорны в своей глупости.
Даннинг-Крюгер не дадут соврать.
Эффект Да́ннинга - Крю́гера - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B метакогнитивное искажение , которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях.
С граждан берут 600-1200 грн. Есть смысл нагибать.
На вакцинацию одного человека спишут из бюджета 2500-3000грн. при стоимости вакцины 12-23$.
Ничего личного, только бизнес.