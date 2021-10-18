В регионах "красной зоны" необходимо ускорить темпы вакцинации COVID-19, - Минздрав

Наращивание темпов вакцинации в регионах поможет подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости и защитить как можно больше украинцев от коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявила заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

По ее словам, Запорожская область - одна из пяти в Украине, которая из-за осложнений эпидемической ситуации попала в "красной зоне", что является прямым следствием низких темпов прививки в регионе.

"На сегодня в Запорожской области ежедневно медики делают около 5-7 тысяч прививок, тогда как согласно способности региона их количество должно быть не менее 11 тыс. в сутки. Вместе с тем, количество центров вакцинации является очень малым для этого региона. Поэтому на следующей неделе в области должно быть открыто еще несколько дополнительных центров массовой вакцинации. Кроме того, согласно предоставленных рекомендаций должна быть улучшена работа уже существующих центров и пунктов прививок", - подчеркнула Карчевич.

Замглавы Минздрава отметила, что рост количества новых случаев COVID-19 свидетельствует о приближении нового пика заболеваемости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 9 524 новых случая, 177 человек умерли, свыше 3,1 тыс. госпитализированы