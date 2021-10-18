В регионах "красной зоны" необходимо ускорить темпы вакцинации COVID-19, - Минздрав
Наращивание темпов вакцинации в регионах поможет подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости и защитить как можно больше украинцев от коронавирусной инфекции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявила заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.
По ее словам, Запорожская область - одна из пяти в Украине, которая из-за осложнений эпидемической ситуации попала в "красной зоне", что является прямым следствием низких темпов прививки в регионе.
"На сегодня в Запорожской области ежедневно медики делают около 5-7 тысяч прививок, тогда как согласно способности региона их количество должно быть не менее 11 тыс. в сутки. Вместе с тем, количество центров вакцинации является очень малым для этого региона. Поэтому на следующей неделе в области должно быть открыто еще несколько дополнительных центров массовой вакцинации. Кроме того, согласно предоставленных рекомендаций должна быть улучшена работа уже существующих центров и пунктов прививок", - подчеркнула Карчевич.
Замглавы Минздрава отметила, что рост количества новых случаев COVID-19 свидетельствует о приближении нового пика заболеваемости.
в маленьких поселках достаотчно собрать комапнию 6 человек, сообщить об этом фельдшеру и к вам приедет бригада. ЛИЧНО, В СЕЛО, К КАЖДОМУ.
Вакцина - Пфайзер.
Но откуда тебе в Рашке об єтом знать.
Еще бы вы не были упорны в своей глупости.
Даннинг-Крюгер не дадут соврать.
Эффект Да́ннинга - Крю́гера - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B метакогнитивное искажение , которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях.
С граждан берут 600-1200 грн. Есть смысл нагибать.
На вакцинацию одного человека спишут из бюджета 2500-3000грн. при стоимости вакцины 12-23$.
Ничего личного, только бизнес.