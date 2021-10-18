РУС
В регионах "красной зоны" необходимо ускорить темпы вакцинации COVID-19, - Минздрав

В регионах

Наращивание темпов вакцинации в регионах поможет подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости и защитить как можно больше украинцев от коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявила заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

По ее словам, Запорожская область - одна из пяти в Украине, которая из-за осложнений эпидемической ситуации попала в "красной зоне", что является прямым следствием низких темпов прививки в регионе.

"На сегодня в Запорожской области ежедневно медики делают около 5-7 тысяч прививок, тогда как согласно способности региона их количество должно быть не менее 11 тыс. в сутки. Вместе с тем, количество центров вакцинации является очень малым для этого региона. Поэтому на следующей неделе в области должно быть открыто еще несколько дополнительных центров массовой вакцинации. Кроме того, согласно предоставленных рекомендаций должна быть улучшена работа уже существующих центров и пунктов прививок", - подчеркнула Карчевич.

Замглавы Минздрава отметила, что рост количества новых случаев COVID-19 свидетельствует о приближении нового пика заболеваемости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 9 524 новых случая, 177 человек умерли, свыше 3,1 тыс. госпитализированы

Даже если эпидемия и существует, вакцинироваться во время эпидемии - это против науки и против здравого смысла, но эта "эпидемия" и эта "вакцинация" не про здоровье, а про деньги и ограничение прав и свобод.
Как уже задолбал этот дебелизм с вакценированием ненавязуйте свою вакцину,кто её нехочет делать и по принуждению делать её небуду и никто меня незаставит я свободный человек и ни когда недам собою управлять каким то маразматикам это моя точка зрения и я её несобираюсь изменять.
"капиталистические компании производят вирусы, чтобы производить и продавать вакцины. это очень постыдная и плохая этика",-М. Каддафи, 2009г.
Чому зелень не відкриває нових центрів вакцинації?
відкриває. Массово. Есть во всем клиниках и сейчас можно вакцинироваться даже в отделениях Укрпочты.
в маленьких поселках достаотчно собрать комапнию 6 человек, сообщить об этом фельдшеру и к вам приедет бригада. ЛИЧНО, В СЕЛО, К КАЖДОМУ.
Вакцина - Пфайзер.
Но откуда тебе в Рашке об єтом знать.
Вы ж токо в моргах людей не прививайте для статистики. А я *****, глюпый дедушка, записался в очередь и ждал полгода, как дурак, который поверил цыганке шо от порчи защитит. Пока снова не взял заботу о себе в свои руки. И могу молодым сказать - на хрен такое государство, которое заботиться только об управляющих типа прокурора, судьи, чиновника и городового. Люди для них - корм!
показать весь комментарий
18.10.2021 09:28 Ответить
У тех , кто умер была такая же точка зрения.
Вы абсолютно уверены, что они от ковида умерли, или врачи, чтобы им пробашляло власть деньги, поставили диагноз коронавируса. Почему смерти от грипа, от пневмонии резко уменьшились, вы незадумывались об этом.
Еще бы вы не были упорны в своей глупости.
Даннинг-Крюгер не дадут соврать.
Эффект Да́ннинга - Крю́гера - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B метакогнитивное искажение , которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях.
Прививать заболевших? Совсем охренели.
Да им "пофиг" ( ужасно, извините, но начинаю материться) - для них - главное СТАТИСТИКА и зарабатывание денег! Вы только представьте, сколько наше население тратит на эти "бредовые тесты"/"от байды"! Это - "Клондайк" для лабораторий и т.п., выросших, как грибы (больше -сорняки), после "грандиозного шухера/"пандемии"! Эти "сорняки", кому-то принадлежат, и приносят "бооольшие" капиталы! Вот и анализируйте! Ну что, Цензор! Удаляй комментарий!🤣
Стоимость теста ПЦР с доставкой в лабораторию: британский - 180 грн., китайский - 90.
С граждан берут 600-1200 грн. Есть смысл нагибать.
На вакцинацию одного человека спишут из бюджета 2500-3000грн. при стоимости вакцины 12-23$.
Ничего личного, только бизнес.
Не прививать, ДОБИВАТЬ...
Вакцинувати під час епідемій не можна.
Вы все правильно написали: чем больше вакцинируют, тем выше уровень заболеваемости!
