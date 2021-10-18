УКР
Епідзонування України: п'ять регіонів відповідають "червоному" рівню епіднебезпеки, 14 - "помаранчевому", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 18 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 485 (перевищення в 6,5 раза). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (940) та Чернівецькій області (856).

Разом з тим, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 16,6%. Більше того, у восьми областях зафіксовано "червоний рівень" за виявленням нових випадків інфікування.

За даними за 17 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 - 72,2 людини на 100 тис. населення за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в Києві і 15 областях.

Також в Україні зайнято 64,5% лікарняних ліжок з киснем за норми не більш як 65%. Цей показник перевищено в десяти областях.

За даними Міністерства охорони здоров'я, показники в п'яти областях України відповідають "червоній" зоні карантину, в 14 областях - "помаранчевій", у шести - "жовтій".

карантин (18172) МОЗ (5420) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Черговий провал у підготовці до пандемії в незалажності від Стєпанова чи Ляшка. Може діло у іншій величній постаті?
18.10.2021 09:37 Відповісти
Так, так, після приходу до влади ЗЕбілів вся Україна перейшла на червоний рівень підарасності і до того ж по всіх напрямках життєдіяльності... Наразі треба з цим щось терміново робити.
18.10.2021 09:51 Відповісти
В красной зоне все русскоязычные области.
18.10.2021 11:50 Відповісти
 
 