Не зафіксовано жодного летального випадку, пов'язаного з вакцинацією, - експерт МОЗ Дубров

Від початку кампанії з вакцинації в Україні не зафіксовано жодного летального випадку в результаті щеплення проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив провідний експерт Міністерства охорони здоров'я з боротьби з COVID-19 Сергій Дубров.

"Якщо говорити про потенційні ризики (в результаті вакцинації. - Ред.), ми виділи минулого тижня по кілька сотень летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби. Якщо говорити про вакцинацію, то жодного летального випадку, пов'язаного з вакцинацією, не було зареєстровано", - зазначив експерт.

За його словами, загалом було зареєстровано 113 ускладнень з початку кампанії з вакцинації проти COVID-19.

"Ризик отримати серйозне ускладнення менший, ніж подорожувати літаком або потрапити під машину, переходячи вулицю", - додав Дубров.

