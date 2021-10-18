УКР
Не зафіксовано жодного летального випадку, пов'язаного з вакцинацією, - експерт МОЗ Дубров

Від початку кампанії з вакцинації в Україні не зафіксовано жодного летального випадку в результаті щеплення проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив провідний експерт Міністерства охорони здоров'я з боротьби з COVID-19 Сергій Дубров.

"Якщо говорити про потенційні ризики (в результаті вакцинації. - Ред.), ми виділи минулого тижня по кілька сотень летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби. Якщо говорити про вакцинацію, то жодного летального випадку, пов'язаного з вакцинацією, не було зареєстровано", - зазначив експерт.

За його словами, загалом було зареєстровано 113 ускладнень з початку кампанії з вакцинації проти COVID-19.

"Ризик отримати серйозне ускладнення менший, ніж подорожувати літаком або потрапити під машину, переходячи вулицю", - додав Дубров.

+8
"Если говорить о вакцинации, то ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, не было зарегистрировано - отметил эксперт."
Надо брать пример с Лукашенко у него и короновируса нет.
+7
А польза от вакцинации зарегистрирована?
+7
Нащо ж так відверто брехати...

https://www.bbc.com/ukrainian/news-57712477 Смерть вінничанина, який помер за чотири години після щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech, відбулася внаслідок серцево-судинної недостатності.
А польза от вакцинации зарегистрирована?
Так, вакцина захищає від коронавіруса штама Дельта на 67% після двох доз вакцинації, але цей показник падає з падінням рівня антитіл і через пів року уже складає 47%. Вакцина людей до 40 років майже на 100% захищає від смерті і важких наслідків захворювання. Що стосується старших людей то їх вакцина від смерті і тяжких наклідків захищає менше.
COVID в Израиле: число тяжелобольных и подключенных к ИВЛ идет на спад

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 1 316 834 человек.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 18 октября. Уточняется, что было выявлено 1 199 новых случаев заражения. Из 83 122 тестов положительный ответ дали 1,45%. Активными носителями, на настоящее время, являются 17 803 пациента.

На сегодняшний день, 372 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 162 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 7 999 человек.

Число вакцинированных первой дозой израильтян достигло 6 204 916. Вторую получили 5 700 999, а третью - 3 845 992. Численность населения Израиля составляет 10 млн человек.
отмечу, что еще месяц назад число заболевших ежедневно достигало 8-9 тыс человек в день. Число госпитализаций было ниже чем в прошлом году, благодаря вакцинации.
Израиль, испытания вакцины на евреях...
https://bar-chk.livejournal.com/8835284.html
Скока вас на расєє подохло? Українці беззаперечно визнають користь для нашої справи Спутнка В.
Опять тупо. По статистике у коцабе относительная смертность ниже. Вакцинированных якобе ворованной у астрозенеки жижей - больше.

Так шта лучше помолчали бе.
Вкрасти не означає володіти.
Это детали. Бюджет на жижку сей факт разворовывать не мешает. А это и есть главная цель.
В труні карманів не має.
Где ты нашел адекватную статистику на мордоре?
Циферки наведи, будь ласка, маніпулятор ти наш кацапський....
да, у степанова новая курточка, и ляшка тоже (скорее всего), у зе - велике крадивныцтво, монастырским - доп финансирование и т.д.
Еще один творческий дегенерат....
Наша пісня гарна й нова . . .
Ля буду!
да ты уже, не стесняйся.
Хммм. А студент из Бучи ?
Не доказано!
Студент із Бучи відповідно до Конституції ввірив своє життя Богу. Він взагалі до цього не вакціновався, які питання до людей.
"Если говорить о вакцинации, то ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, не было зарегистрировано - отметил эксперт."
Надо брать пример с Лукашенко у него и короновируса нет.
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
Нащо ж так відверто брехати...

https://www.bbc.com/ukrainian/news-57712477 Смерть вінничанина, який помер за чотири години після щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech, відбулася внаслідок серцево-судинної недостатності.
Ви напевно до кінця не читали. Цитую інформацію з вашої ссилки:

Розслідування триває, але розтин показав попередню причину смерті.

"Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", - йдеться в повідомленні.
Ну так от СПИДа тоже никто не умирает - умирают от совершенно других болезней, вызванных иммунодефицитом
вакцина гостру серцево-судинну недостатність на тлі ішемічної хвороби серця не викликає. Ви не те порівнюєте. Крім того, навіть якщо погодитись з тим що він помер від вакцини, то думаю, що якби він захворів на коронарірус, то також помер би від серцево-судинної недостатність на тлі ішемічної хвороби серця, але уже викликаної коронавірусом.
Я не розумію нащо антивакцери приводят 1-5 випадків на 1 млн вакцинованих нібито смерті від вакцини, але ігнорують 23 тис. померлих на кожні 1млн захворілих від коронавірусу в Україні.
А откуда вам известно, що експериментальна вакцина викликає, а що не викликає?
По перше вакцина не експериментальна, вона пройшла всі стадії випробування під контролем ВОЗ, По друге знову ж таки вона була перевірена на десятках тисяч людей різного віку, раси, кольору шкіри, з різним рівнем здоровя. У вас чомусь про вчених уява як про якихось дикарів з 5 столліття н.е. які тикали палкою в небо і получилась вакцина. Повірте на нашій планеті рівень розвитку науки досяг таких масштабів, що ми спроможні виготовити безпечну вакцину. За останні 10 років вченими:
- була складена детальна карта епігеному людини,
- створена синтетична ДНК,
- створені ефективні вакцини проти малярії і *****,
- вчені зафіксували передбачені Ейнштейном гравітаційні хвилі,
- винайдені безпечні методи редагування геному людини, які є ідеальними методами боротьби зі спадковими захворюваннями і онкологічною патологією,
- створені штучні нейтрони придатні для трансплантації - підійдуть для лікування серцевої недостатності, хвороби Альцгеймера та інших захворювань, пов'язаних з дегенерацією нервового волокна,
- вчені винайшли контактні лінзи які повністю лікують зір, особлива лінза дозволяє трансплантувати стовбурові клітини на око і повністю відновлювати зір природним шляхом.

Таке враження що ви або вчора народились, або живете в якомусь 1860 році, або не розумієте що відбувається навколо.

Просто порівняй цифри померлих та нових випадків захворювання рік тому і зараз, а потім розкажи мені яка та вакцина дієва.

Ось рік тому:



А ось сьогодні:

То серед померлих є вакциновані? Немає...
Повір мені, я читав до кінця. І в ці висновки не вірю. Якщо б це був поодинокий випадок, то й може і повірив би. 19 річний студент за шість годин після щеплення помер від гострої серцево- легеневої недостатності.
https://hromadske.ua/posts/u-moz-prokomentuvali-smert-19-richnogo-hlopcya-pislya-vakcinaciyi-poperednya-prichina-sercevo-legeneva-nedostatnist У МОЗ прокоментували смерть 19-річного хлопця після вакцинації. Попередня причина - серцево-легенева недостатність
І є ще декілька таких випадків. Так що цей експерт відверто бреше.
Мы видили на прошлой неделе
сраний брехун! В коментарях під новинами на Youtube люди повідомляють про масові смерті довкола, сусіди мруть після щеплень; я особисто знаю два випадки
Не пи*ди мокшандец...
а как же он дышать-то будет, не спи..евши?
Ну да, ну да... Именно поэтому "Верховная Рада освободила производителей вакцин против коронавируса от любых последствий прививок."
Пане Бутусов! Кому Ви продали свій "Цензор"?! Свободи слова та волевиявлення вже, - нажаль, нема! Повна цензура та диктатура"! Більшість коментарів читачів, просто видаляється вашим "гнилим адміном"! Не очікувала такого, від такого поважного сайту! Просто - Ганьба! Запроданці!!!
А студентик недавно помер сразу после вакцинации ? Прям так и ни одного случая ?
В "БаХдаде" все спокойно, прекрасная маркиза, - все хорошо, все ХО-РО-ШО! И далее - мелодия! ( Очень даже неплохая и на "злобу дня"!)😅
Брехня, просто не фіксують та не ведуть статистику таких хворих. Тільки у нас є двоє
