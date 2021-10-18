УКР
2 842 32

Міжобласні поїздки громадським транспортом зможуть здійснювати COVID-безпечні люди, - головний санлікар Кузін

Міжобласні поїздки громадським транспортом зможуть здійснювати COVID-безпечні люди, - головний санлікар Кузін

Нові правила проїзду громадським транспортом передбачають, що поїздки між регіонами зможуть здійснювати пасажири, які можуть підтвердити свій статус COVID-безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

За його словами, це передбачено новими правилами перевезень між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня.

Кузін нагадав, що пасажир зможе підтвердити свій статус COVID-безпеки за допомогою одного з документів - свідоцтва про вакцинацію або негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, який діє 72 години.

"Такі люди зможуть безперешкодно придбати квитки і пересуватися на міжобласному сполученні", - сказав він.

Кузін зазначив, що ці правила не зачіпають міські, міжміські та внутрішньообласні маршрути.

+9
Сегрегация в действии, интересные термин COVID-безопасные, надо в конституцию записать.
18.10.2021 10:46
+8
полный бред внутри областей ездить можно --а между областями нет..... так что мешает проехать всю Украину так называемыми пригородными областными электричками и автобусами от Одессы например до Киева и дальше до Ковеля-- ответ ничего.... так что будут твари сидеть в тюрьме введите в стране Указом Президента Чрезвычайное положение на месяц - два и все вирус реально перестанет мутироваться и распространяться... в своем регионе, каждом без обмена и подпитки и все само утихнет.. а так ..бред бред и бред.. и куча нарушений Конституции и законов.. нельзя оправдать типа право бесправием и нарушением того же права и закона типа целесообразностью Приказы МОЗ заменяют Конституцию КЗОТ и многие иные акты...где такое видано... в данном случае нарушено и сущность права и логика права.. а когда закон и право превращается в инструмент насилия или абсурда -то к такой норме права-закона не будет- ни доверия -ни уважения..профанация и нигилизм- вот что все это имеем в сухом остатке... власть, МОЗ пытается за счет ограничений оправдывать свое воровство, бездарность, тупость, наглость, неумение управлять процессами... легче указом- не пущать запретить-- нежели комплексно поработать в системных вопросах...
18.10.2021 10:55
+7
непонятно... ну привит человек, двумя дозами, есть ковид сертификат, но он болеет в легкой форме и заражает других тоже...но ему можно.. смысл???
18.10.2021 11:07
18.10.2021 10:46
Потрібен Воєнний стан, без нього всі ці обмеження протирічать Конституції України!
18.10.2021 10:54
А ще Конституції протирічить зе-наркоман в кріслі Президента, але ти за нього проголосувало
18.10.2021 11:08
лучше записать "сертифицированные люди" - люди с Ковид сертификатом, у нас уже "одаренные люди" были
18.10.2021 11:04
18.10.2021 10:55
Если я правильно понимаю, то на маршрутку, которая едет из поселка в одной области в село другой области, эти правила так же распостраняются, как и на электрички. Без сертификата - только на те, чей маршрут от начала до конца в пределах одной области, даже если ехать одну остановку.
18.10.2021 12:18
ой я вас умоляю нарид у нас сообразительный... переехал-перешел границу области и садись типа сел с билетом уже в пределах области района одного....и бе сертефиката... то что напринимали будет работать тольков пределах конечных станций Одесса -Николаев напрмиер.. или Киев -Львова..и да-- автостоп никто не отменял и бла бла кар также...
18.10.2021 13:09
Їздити з області в область не слід,
Бо в Україні лютує Ковід,
Вірус боїться кордонів і меж,
Краще залиш його там, де живеш,
В область чужу якщо ти не проник, -
Зразу ж Ковіду настане гаплик!

18.10.2021 13:35
Я сохранил. Спасибо
19.10.2021 11:01
На Конституцію давно поклали... І це тільки початок.
18.10.2021 11:01
И не только в Украине, на нее положили везде, в Европе, в США (в первую очередь)
18.10.2021 11:19
Ковід безпечними, напевно, можна вважати людей з негативним тестом, якого хєра до них приписують вакцинованих, які так само як і невакциновані можуть бути переносниками хвороби.??
18.10.2021 11:05
Чергова зелена демагогія. Як ви електрички контролюватимете?
18.10.2021 11:06
Только "сертифицированные люди" могут разность заразу между областями, а потом будут бочку катить на непривитых, которые по домам на карантине сидели, что в областях большие вспышки Короновируса.
18.10.2021 11:07
18.10.2021 11:07
Ни смысла ни логики во всём происходящем нет. Есть только лоббирование интересов фарм-компаний и ограничение остатков прав и свобод и так везде.
18.10.2021 11:20
Как - Вы правы!!!
18.10.2021 11:28
Хехехе, сказали товарисчи из блаблакара
18.10.2021 11:07
хехех до первых задержанных - читаем этот бред как написано - С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в частности, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

Тоесть на вьезде в любую (подсвеченую) область - вас премило можно выкидывать с машины если нет аусвайса
18.10.2021 11:12
Хахаха, "общественным транспортом", хехехе

Руки коротки пока до частного добираться.
18.10.2021 11:14
21 будем посмотреть, хотя более чем уверен что проверок не будет, ибо это колапс по всей стране. Но если исходить из того что они напринимали, то как выше написал .
18.10.2021 11:17
Да ничо не будет, кому это надо кроме главсанврачкузина? Останавливать на границе области каждый автобус, вытрушивать из него пассажиров и аусвайсы проверять? У кого нет, сразу в ближайшую посадку и пифпаф?

В мае месяце прошлого года у всех проезжающих температуру меряли, а щаз уже и в ТРЦ с этим бредом завязали.
18.10.2021 11:23
согласен со всем, но, судя по новым введениям, они комбинируют, ищут вариации ухода от ответственностей и по сути стравливая сторонников и противников.Ведь сейчас, не как в прошлом году - запрета нет, есть условия. Компенсаций нет - есть штрафы.
Если еще летом говорилось о % людей у которых есть противопоказания, то сейчас для работы и клиентов многих направлений - 100% должны быть уколоты по два раза, без всяких вариантов. Посмотрим по новостям того же Днепра в красной.
18.10.2021 11:38
из дискрипта в дискрипт по аусвайсу.
И что значит статус COVID-безопасности??? Если сами медики и воз говорят что привитые являються такими же разносчиками?? Во всем этом театре абсурда вопросов столько, что уколотые обычно на втором начинают брызгать слюной и кричать - чембольшеантиваксеров темменьше.
18.10.2021 11:09
Це точно! Вислів одного дегенерата - чим більше "антиваксерів" (хоча він досконало не розуміє значення цього слова та його тлумачення), тим менше....
18.10.2021 11:22
Обычно, после второй прививки начинается подобная деградация в мозгу(если таковой есть) - начинают таки выкрикивать данный лозунг, т.е. им сразу есть дело до тех кто не хочет колоть экспериментальную жижу.
18.10.2021 12:14
Такое впечатление, что те, кто принимает решения по Ковиду, думают исключительно нижними полушариями своего мозга.
Свидетельство о вакцинации - филькина грамота. Вроде как уже общеизвестно, что вакцинированные заболевают точно также, как и невакцинированные. И точно также могут быть переносчиками инфекции.
И с ПЦР-тестом - это тоже лотерея:
"ПЦР-тесты позволяют обнаружить ДНК вируса в генетическом материале человека (слюне)." - прекрасно, но:
"По оценкам врачей, точность ПЦР-тестов к новому коронавирусу составляет в среднем 30-60%."
+
"Тестирование не диагностирует инфекцию, если вирус опустился в легкие и ниже;"
Но - "без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек!". Езжай куда хочешь, если тебе уже выдали индульгенцию.
18.10.2021 11:41
...в легкие и ниже...

🤣 Там вони ще не шукали.
18.10.2021 11:44
Ви ж вже припиняли міжміський транспорт і шо? Люди набивалися в попутки. Ааа, у вас вірус за межі областей не вилізає, одне село може бути в зеленій зоні, поруч село - в червоній, грубо кажучи.
18.10.2021 11:41
Кузя-намилюй шию і горло щоб петля не поцкодила епіДєрміс!
18.10.2021 12:06
Новые правила проезда общественным транспортом предусматривают, что поездки между регионами смогут осуществлять пассажиры, которые могут подтвердить свой статус COVID-безопасности. Источник:
Минуле воно таке що повторюється.


18.10.2021 13:17

18.10.2021 13:19
 
 