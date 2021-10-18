Міжобласні поїздки громадським транспортом зможуть здійснювати COVID-безпечні люди, - головний санлікар Кузін

Нові правила проїзду громадським транспортом передбачають, що поїздки між регіонами зможуть здійснювати пасажири, які можуть підтвердити свій статус COVID-безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

За його словами, це передбачено новими правилами перевезень між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня.

Кузін нагадав, що пасажир зможе підтвердити свій статус COVID-безпеки за допомогою одного з документів - свідоцтва про вакцинацію або негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, який діє 72 години.

"Такі люди зможуть безперешкодно придбати квитки і пересуватися на міжобласному сполученні", - сказав він.

Кузін зазначив, що ці правила не зачіпають міські, міжміські та внутрішньообласні маршрути.

