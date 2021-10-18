Міжобласні поїздки громадським транспортом зможуть здійснювати COVID-безпечні люди, - головний санлікар Кузін
Нові правила проїзду громадським транспортом передбачають, що поїздки між регіонами зможуть здійснювати пасажири, які можуть підтвердити свій статус COVID-безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
За його словами, це передбачено новими правилами перевезень між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня.
Кузін нагадав, що пасажир зможе підтвердити свій статус COVID-безпеки за допомогою одного з документів - свідоцтва про вакцинацію або негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, який діє 72 години.
"Такі люди зможуть безперешкодно придбати квитки і пересуватися на міжобласному сполученні", - сказав він.
Кузін зазначив, що ці правила не зачіпають міські, міжміські та внутрішньообласні маршрути.
Бо в Україні лютує Ковід,
Вірус боїться кордонів і меж,
Краще залиш його там, де живеш,
В область чужу якщо ти не проник, -
Зразу ж Ковіду настане гаплик!
Тоесть на вьезде в любую (подсвеченую) область - вас премило можно выкидывать с машины если нет аусвайса
Руки коротки пока до частного добираться.
В мае месяце прошлого года у всех проезжающих температуру меряли, а щаз уже и в ТРЦ с этим бредом завязали.
Если еще летом говорилось о % людей у которых есть противопоказания, то сейчас для работы и клиентов многих направлений - 100% должны быть уколоты по два раза, без всяких вариантов. Посмотрим по новостям того же Днепра в красной.
И что значит статус COVID-безопасности??? Если сами медики и воз говорят что привитые являються такими же разносчиками?? Во всем этом театре абсурда вопросов столько, что уколотые обычно на втором начинают брызгать слюной и кричать - чембольшеантиваксеров темменьше.
Свидетельство о вакцинации - филькина грамота. Вроде как уже общеизвестно, что вакцинированные заболевают точно также, как и невакцинированные. И точно также могут быть переносчиками инфекции.
И с ПЦР-тестом - это тоже лотерея:
"ПЦР-тесты позволяют обнаружить ДНК вируса в генетическом материале человека (слюне)." - прекрасно, но:
"По оценкам врачей, точность ПЦР-тестов к новому коронавирусу составляет в среднем 30-60%."
+
"Тестирование не диагностирует инфекцию, если вирус опустился в легкие и ниже;"
Но - "без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек!". Езжай куда хочешь, если тебе уже выдали индульгенцию.
🤣 Там вони ще не шукали.
Минуле воно таке що повторюється.